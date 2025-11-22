的士車隊1.3萬底薪請司機 每日$1800生意額後抽成50% 周國強：睇唔到廣告有誠意請人

【的士車隊/招聘】運輸署早前宣布准許5支的士車隊營運，早在7月時已悉數正式投入服務，但有指車隊招聘的士司機困難，以致未達政府的目標。近日一份的士車隊的招聘廣告在網上瘋傳，出價1.3萬元底薪請司機，惹起網民熱議，有網民批評出價過低，認為「自己租車賺得仲多」，也有網民認為工作適合求穩定的退休人士。

廣告招司機底薪僅1.3萬 每日目標營業額1800元

有關的廣告在「的士司機資訊網 Taxi」Facebook群組張貼，帖文未有指明是哪一支的士車隊招聘，但指明是招請長工，每周6天，休一日，由公司安排休息日，工時正常朝7晚5 （10小時）；或 晚7朝 5 （10小時），但可以按工作需要早開工。車隊出價底薪13000元，另有每月最高達 $5000的表現獎金，以及在每日達營業額目標 $1,800後，可獲每單提成50%， 工作滿12個月後，每年享有薪年假七天。廣告亦提到有服裝規定，上班須穿恤衫西褲，同時亦要「準時，安全駕駛，潔淨衛生，有禮待客，主動幫忙搬行李及開關門，禮貌道別」。

車隊證廣告屬實 未達1800元生意額 油/電錢公司負責

《星島頭條》記者佯稱的士司機向有關車隊查詢，獲告知廣告屬實，招聘條件與廣告相同，惟獲補充指如每日生意額不足1800元，有關的油錢或「電錢」由公司負責，但生意額超過1800元後，司機要與公司對分生意額及油/電錢。

網民反應兩極 有網民認為工作適合退休人士

網民對有關的招聘議論紛紛，有的認為車隊諸多限制，「自己租車賺得仲多」、「起碼20k-24k底(薪)」、「每日跑千八先得萬三，跑到千八點解唔租車做」，不過亦有網民認為「退休人士就有機會申請」因為他們要求穩定以及希望有勞工保障，亦有網民稱「唯一一份每個星期返足六日既司機工作，仍然合資格申請公屋既收入上限，機會難逢」。

周國強：完全看不出這份廣告有誠意去請司機

智慧出行聯合商會主席周國強接受《星島頭條》訪問時表示，以他對行業的理解，「完全睇唔出廣告有誠意去請司機」，相反是希望予人永遠「請唔到司機嘅感覺」。他補充，一個勤奮的司機月入可達兩、三萬元，該招聘條件顯然缺乏吸引力。

對於的士車隊計劃的進展未如理想，周國強指近期失業率較高，有更多的人轉行駕駛的士，但入行的人數和空缺仍有落差，他分析問題癥結在於司機對電動的士投入感不高，因為「的士司機是用時間換取金錢」，電車配套設施不足，若因充電而浪費大量時間，將直接減少收入，尤其黃金時段要充電，對司機造成困擾，導致司機對加入車隊、特別是駕駛電車卻步。

