消委會︱20款冬季雙人被 Cottex及POLOTEX羊毛被「唔足秤」 聲稱純羊毛實測僅50%及23%
發佈時間：10:00 2025-11-17 HKT
消委會冬季雙人被｜天氣開始轉涼，不少消費者開始物色合適的保暖被。市面上有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被等多種選擇！消費者委員會揀選20款雙人冬季被進行測試，包括Natural Home、雅芳婷、宜家家居IKEA等品牌，發現大部分樣本整體表現理想！
不過，消委會指出兩款羊毛被，售699元的Cottex抗菌100%純羊毛被（樣本W4）和售399元的POLOTEX Pure Wool Comforter（樣本W5）標示的填充物為100％羊毛，惟實際檢出結果顯示其填充物含有聚酯纖維，羊毛成分分別只佔50.5％及23.1％，與標示差異甚大，並不符合歐盟法規的規定。
消委會冬季雙人被評測項目
消委會評測市面20款雙人冬季被品質、填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能及阻燃能力等。同時，評測亦量度了各樣本的保暖程度、重量、羽絨被填充物的填充量及蓬鬆度，以協助消費者選購合適的保暖被產品。
樣本於2023年2月在香港的百貨公司、床上用品專門店及家品店購買。評測方法參考國際與歐洲相關標準。
▼▼即睇20款冬季雙人被消委會評測結果▼▼
推薦冬季雙人被產品名單
根據是次評測結果，以下列出總評分達5分及4.5分的冬季雙人被產品型號、品牌和價格：
總評分5分產品：
- BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) (BIG)：$4,680
- Cherry 抗菌納米養生被 (Cherry)：$339
- Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET (Finlayson)：$959
- Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) (Natural Home)：$4,499
- Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) (Uji Bedding)：$960
總評分4.5分產品：
- 雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet (雅芳婷 afontane)：$3,360
- 卡凱妮 Carenie 貴族純蠶絲被 (卡凱妮 Carenie)：$3,620
- FINESSE 絲棉被 H902 (FINESSE)：$1,699
部分人造纖維、羊毛填充物「唔足秤」
以下為是次冬季雙人被主要測試項目的結果和評分摘要，詳細列出各類被的表現及發現的問題：
兩聲稱100%純羊毛 實測僅50.5%及23.1%
在填充物成分分析方面，羽絨被樣本的實測含絨量高於標示值，且品質分類為1級品質鵝絨，與產品標示相符。全絲棉被樣本的填充物成分均為100%蠶絲，亦與標示一致。然而，部分人造纖維被及羊毛被樣本存在標示不符的情況。
其中，人造纖維被樣本SF5 (Collection de Chambre) 標示含40%大豆蛋白纖維，但實測僅得24.6%，不符合歐盟法規。羊毛被樣本W4 (Cottex) 及W5 (POLOTEX) 標示100%羊毛，但實測羊毛成分分別只佔50.5%及23.1%，與標示差異甚大，同樣不符歐盟法規。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。
洗濯及護理表現
洗濯及護理表現方面，多個樣本顯示出不同程度的問題。樣本S3 (KAU KEE) 標示不可水洗及乾洗，該項目只獲3.5分。樣本D3 (Royal Collection) 經5次洗濯後，闊度縮水率達7.4%，整體評分3.5分。樣本SF4 (IKEA) 經5次洗濯後，長度及闊度縮水率分別為6.1%及7.3%，部分縫線亦出現斷裂情況，整體評分同為3.5分。此外，樣本W4 (Cottex) 經洗濯後出現填充物漏出情況，整體亦只獲3.5分。
被套防漏性能
被套防漏性能是評測冬季雙人被的重要指標之一。羽絨被樣本D6 (Valentina B) 的防漏表現相對遜色，僅獲2.5分。人造纖維被樣本SF2 (Nitori) 及SF3 (卡撒天嬌 CASABLANCA) 的防漏表現亦不理想，評分分別為3.5分及3分，顯示其在防止填充物外漏方面有改善空間。
阻燃能力
阻燃能力測試結果顯示，全絲棉被樣本S4 (Cherry) 在薰燒香煙測試中出現逐漸加劇的薰燒現象，表明其阻燃能力有待改善。消委會已將此測試結果轉交海關跟進，以確保消費者安全。
專家解讀冬季雙人被選購要點
多位專家就冬季雙人被的選購提出了專業建議。香港胸肺學會會長雷美詩指出，羽絨被中的絨毛及羽毛屬於動物致敏源，可能引起過敏反應或誘發哮喘症狀。她建議選用高密度、防敏材質製成的被套以阻隔填充物微粒外漏，並定期以溫水清洗被套。雷美詩醫生提醒，適中保暖度的被已能滿足大部分兒童需要，而長者因體溫調節能力較弱，保暖性能應是首要考量。
香港醫學會代表皮膚科專科醫生陳厚毅則強調，濕疹或皮膚敏感患者容易因被鋪中的塵蟎而出現過敏反應。他建議這類患者選擇容易及方便清洗的被鋪產品，以減少致敏風險。對於嬰幼兒，陳醫生建議選擇適度保暖的被，以避免身體悶熱導致出汗，引發熱痱等問題。
冬季雙人被實用選購及使用建議
綜合以上評測及專家建議，消費者在選購及使用冬季雙人被時可參考以下實用指引。
選購建議：
- 根據個人喜好、實際需求及較重視的項目（如保暖度、防敏、易清潔等），全面比較後選擇合適的產品。
- 選購被子時，普遍會關注被芯填充物成分，應仔細核對產品標示與實測報告。
- 消費者應仔細比較不同保險計劃的保障範圍及不保事項。
使用建議：
- 日常使用時應外加被套／袋，並定期清洗被套／袋以保持清潔衞生。
- 應嚴格按照護理標籤上的建議方法進行洗濯及保養，以延長被子的使用壽命。
- 定期輕拍或適當日曬被子，可幫助填充物恢復彈性及保持蓬鬆度。
- 切勿在床上吸煙，也不應在無人看管下在床邊燃點蠟燭、香薰等物品，以免引發火災，保障人身安全。
- 無論使用哪種被芯，建議每隔1至2星期清洗1次被套、床單及枕套，這不僅可殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物，亦能去除該等用品上的皮屑，從而減少塵蟎的食物來源。
消委會冬季雙人被評測一覽表
|編號
|品牌、產品名稱或識別
|大約零售價
|原產地
|填充物成份標示準確程度
|清洗方法
|保溫值 (TOG) (洗濯前/洗濯5次後)
|總評
|分類
|D1
|Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q)
|$4,499
|中國
|5
|用肥皂及溫水表面清潔，如需要可乾洗
|6.5 / 6.7
|5
|羽絨被(標示含絨量70%)
|D2
|Dolce Sogno 70% Hungarian Basic Down Quilt
|$3,499
|匈牙利
|5
|乾洗
|9.1 / 9.3
|5
|羽絨被(標示含絨量70%)
|D3
|Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight
|$1,999
|—
|5
|水洗
|8.6 / 9.4
|4
|羽絨被(標示含絨量70%)
|D4
|BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73)
|$4,680
|羽絨:歐洲 生產:中國香港
|5
|水洗及乾洗
|11.1 / 10.7
|5
|羽絨被(標示含絨量90%)
|D5
|雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet
|$3,360
|中國
|5
|乾洗
|10.1 / 10.3
|4.5
|羽絨被(標示含絨量90%)
|D6
|Valentina B 90% Goose Down Quilt
|$5,580
|德國
|4
|水洗及乾洗
|8.6 / 8.7
|3.5
|羽絨被(標示含絨量90%)
|S1
|卡凱妮Carenie 貴族純蠶絲被
|$3,620
|中國
|5
|乾洗
|8.2 / 7.9
|4.5
|全絲棉被
|S2
|FINESSE 絲棉被 H902
|$1,699
|中國
|5
|水洗(手) 及乾洗
|8.3 / 7.6
|4.5
|全絲棉被
|S3
|KAU KEE 純蠶絲保健被 (SW73)
|$1,632
|—
|5
|不可水洗及乾洗
|7.4 / —
|4
|全絲棉被
|S4
|Cherry 100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被) NSC-70Q
|$2,790
|—
|5
|乾洗
|6.3 / 6.2
|2.5
|全絲棉被
|SF1
|Cherry 抗菌納米養生被
|$339
|—
|5
|乾洗
|8.4 / 7.7
|5
|人造纖維被
|SF2
|Nitori 羽絲絨舒柔被
|$499
|中國
|5
|水洗(手)
|8.1 / 8.9
|4.5
|人造纖維被
|SF3
|卡撒天嬌 CASABLANCA 天然大豆多功能冬厚被 (NP000SBW70)
|$849
|—
|5
|乾洗
|9.2 / 8.4
|4
|人造纖維被
|SF4
|宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200 x 200 AP (00458094)
|$500
|中國
|5
|水洗
|5.2 / 5.7
|4
|人造纖維被
|SF5
|Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter)
|$942
|—
|2.5
|水洗及乾洗
|7.2 / 7.0
|3.5
|人造纖維被
|W1
|Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070)
|$960
|—
|5
|水洗
|6.3 / 6.0
|5
|羊毛被
|W2
|Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET
|$959
|羊毛:澳洲 生產:中國
|5
|乾洗
|6.1 / 5.8
|5
|羊毛被
|W3
|Woolstar Lite Wool Quilt
|$1,352
|澳洲
|5
|水洗及乾洗
|4.8 / 5.0
|4.5
|羊毛被
|W4
|Cottex 抗菌100%純羊毛被
|$699
|—
|1.5
|乾洗
|5.8 / 6.2
|3
|羊毛被
|W5
|POLOTEX Pure Wool Comforter
|$399
|—
|1
|乾洗
|6.8 / 6.6
|2.5
|羊毛被
圖片來源：消委會
消委會發現兩款羊毛被，Cottex抗菌100%純羊毛被（$699）及POLOTEX Pure Wool Comforter（$399），標示100%羊毛，實測羊毛成分僅佔50.5%及23.1%。另外，Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter) 標示含40%大豆蛋白纖維，實測僅24.6%。
共有5款冬季被獲5分滿分，包括 BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet、Cherry 抗菌納米養生被、Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET、Natural Home 70% White Goose Down Comforter 及 Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT。
專家建議，過敏人士應避免羽絨等動物致敏源，可選用高密度、防敏材質的被套。同時，應選擇容易及方便清洗的被鋪產品，並每隔1至2星期清洗被套，以減少塵蟎，避免誘發過敏反應。