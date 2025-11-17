消委會︱20款冬季雙人被 Cottex及POLOTEX羊毛被「唔足秤」 聲稱純羊毛實測僅50%及23%

消委會冬季雙人被｜天氣開始轉涼，不少消費者開始物色合適的保暖被。市面上有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被等多種選擇！消費者委員會揀選20款雙人冬季被進行測試，包括Natural Home、雅芳婷、宜家家居IKEA等品牌，發現大部分樣本整體表現理想！

不過，消委會指出兩款羊毛被，售699元的Cottex抗菌100%純羊毛被（樣本W4）和售399元的POLOTEX Pure Wool Comforter（樣本W5）標示的填充物為100％羊毛，惟實際檢出結果顯示其填充物含有聚酯纖維，羊毛成分分別只佔50.5％及23.1％，與標示差異甚大，並不符合歐盟法規的規定。

消委會冬季雙人被評測項目

消委會評測市面20款雙人冬季被品質、填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能及阻燃能力等。同時，評測亦量度了各樣本的保暖程度、重量、羽絨被填充物的填充量及蓬鬆度，以協助消費者選購合適的保暖被產品。

樣本於2023年2月在香港的百貨公司、床上用品專門店及家品店購買。評測方法參考國際與歐洲相關標準。

返回目錄

▼▼即睇20款冬季雙人被消委會評測結果▼▼

推薦冬季雙人被產品名單

根據是次評測結果，以下列出總評分達5分及4.5分的冬季雙人被產品型號、品牌和價格：

總評分5分產品：

BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) (BIG)：$4,680

Cherry 抗菌納米養生被 (Cherry)：$339

Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET (Finlayson)：$959

Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) (Natural Home)：$4,499

Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) (Uji Bedding)：$960

總評分4.5分產品：

雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet (雅芳婷 afontane)：$3,360

卡凱妮 Carenie 貴族純蠶絲被 (卡凱妮 Carenie)：$3,620

FINESSE 絲棉被 H902 (FINESSE)：$1,699

返回目錄

部分人造纖維、羊毛填充物「唔足秤」

以下為是次冬季雙人被主要測試項目的結果和評分摘要，詳細列出各類被的表現及發現的問題：

兩聲稱100%純羊毛 實測僅50.5%及23.1%

在填充物成分分析方面，羽絨被樣本的實測含絨量高於標示值，且品質分類為1級品質鵝絨，與產品標示相符。全絲棉被樣本的填充物成分均為100%蠶絲，亦與標示一致。然而，部分人造纖維被及羊毛被樣本存在標示不符的情況。

其中，人造纖維被樣本SF5 (Collection de Chambre) 標示含40%大豆蛋白纖維，但實測僅得24.6%，不符合歐盟法規。羊毛被樣本W4 (Cottex) 及W5 (POLOTEX) 標示100%羊毛，但實測羊毛成分分別只佔50.5%及23.1%，與標示差異甚大，同樣不符歐盟法規。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。

洗濯及護理表現

洗濯及護理表現方面，多個樣本顯示出不同程度的問題。樣本S3 (KAU KEE) 標示不可水洗及乾洗，該項目只獲3.5分。樣本D3 (Royal Collection) 經5次洗濯後，闊度縮水率達7.4%，整體評分3.5分。樣本SF4 (IKEA) 經5次洗濯後，長度及闊度縮水率分別為6.1%及7.3%，部分縫線亦出現斷裂情況，整體評分同為3.5分。此外，樣本W4 (Cottex) 經洗濯後出現填充物漏出情況，整體亦只獲3.5分。

被套防漏性能

被套防漏性能是評測冬季雙人被的重要指標之一。羽絨被樣本D6 (Valentina B) 的防漏表現相對遜色，僅獲2.5分。人造纖維被樣本SF2 (Nitori) 及SF3 (卡撒天嬌 CASABLANCA) 的防漏表現亦不理想，評分分別為3.5分及3分，顯示其在防止填充物外漏方面有改善空間。

阻燃能力

阻燃能力測試結果顯示，全絲棉被樣本S4 (Cherry) 在薰燒香煙測試中出現逐漸加劇的薰燒現象，表明其阻燃能力有待改善。消委會已將此測試結果轉交海關跟進，以確保消費者安全。

返回目錄

消委會評測市面20款雙人冬季被品質、填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能及阻燃能力等。

專家解讀冬季雙人被選購要點

多位專家就冬季雙人被的選購提出了專業建議。香港胸肺學會會長雷美詩指出，羽絨被中的絨毛及羽毛屬於動物致敏源，可能引起過敏反應或誘發哮喘症狀。她建議選用高密度、防敏材質製成的被套以阻隔填充物微粒外漏，並定期以溫水清洗被套。雷美詩醫生提醒，適中保暖度的被已能滿足大部分兒童需要，而長者因體溫調節能力較弱，保暖性能應是首要考量。

香港醫學會代表皮膚科專科醫生陳厚毅則強調，濕疹或皮膚敏感患者容易因被鋪中的塵蟎而出現過敏反應。他建議這類患者選擇容易及方便清洗的被鋪產品，以減少致敏風險。對於嬰幼兒，陳醫生建議選擇適度保暖的被，以避免身體悶熱導致出汗，引發熱痱等問題。

返回目錄

冬季雙人被實用選購及使用建議

綜合以上評測及專家建議，消費者在選購及使用冬季雙人被時可參考以下實用指引。

選購建議：

根據個人喜好、實際需求及較重視的項目（如保暖度、防敏、易清潔等），全面比較後選擇合適的產品。

選購被子時，普遍會關注被芯填充物成分，應仔細核對產品標示與實測報告。

消費者應仔細比較不同保險計劃的保障範圍及不保事項。

使用建議：

日常使用時應外加被套／袋，並定期清洗被套／袋以保持清潔衞生。

應嚴格按照護理標籤上的建議方法進行洗濯及保養，以延長被子的使用壽命。

定期輕拍或適當日曬被子，可幫助填充物恢復彈性及保持蓬鬆度。

切勿在床上吸煙，也不應在無人看管下在床邊燃點蠟燭、香薰等物品，以免引發火災，保障人身安全。

無論使用哪種被芯，建議每隔1至2星期清洗1次被套、床單及枕套，這不僅可殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物，亦能去除該等用品上的皮屑，從而減少塵蟎的食物來源。

返回目錄

編號 品牌、產品名稱或識別 大約零售價 原產地 填充物成份標示準確程度 清洗方法 保溫值 (TOG) (洗濯前/洗濯5次後) 總評 分類 D1 Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) $4,499 中國 5 用肥皂及溫水表面清潔，如需要可乾洗 6.5 / 6.7 5 羽絨被(標示含絨量70%) D2 Dolce Sogno 70% Hungarian Basic Down Quilt $3,499 匈牙利 5 乾洗 9.1 / 9.3 5 羽絨被(標示含絨量70%) D3 Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight $1,999 — 5 水洗 8.6 / 9.4 4 羽絨被(標示含絨量70%) D4 BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) $4,680 羽絨:歐洲 生產:中國香港 5 水洗及乾洗 11.1 / 10.7 5 羽絨被(標示含絨量90%) D5 雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet $3,360 中國 5 乾洗 10.1 / 10.3 4.5 羽絨被(標示含絨量90%) D6 Valentina B 90% Goose Down Quilt $5,580 德國 4 水洗及乾洗 8.6 / 8.7 3.5 羽絨被(標示含絨量90%) S1 卡凱妮Carenie 貴族純蠶絲被 $3,620 中國 5 乾洗 8.2 / 7.9 4.5 全絲棉被 S2 FINESSE 絲棉被 H902 $1,699 中國 5 水洗(手) 及乾洗 8.3 / 7.6 4.5 全絲棉被 S3 KAU KEE 純蠶絲保健被 (SW73) $1,632 — 5 不可水洗及乾洗 7.4 / — 4 全絲棉被 S4 Cherry 100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被) NSC-70Q $2,790 — 5 乾洗 6.3 / 6.2 2.5 全絲棉被 SF1 Cherry 抗菌納米養生被 $339 — 5 乾洗 8.4 / 7.7 5 人造纖維被 SF2 Nitori 羽絲絨舒柔被 $499 中國 5 水洗(手) 8.1 / 8.9 4.5 人造纖維被 SF3 卡撒天嬌 CASABLANCA 天然大豆多功能冬厚被 (NP000SBW70) $849 — 5 乾洗 9.2 / 8.4 4 人造纖維被 SF4 宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200 x 200 AP (00458094) $500 中國 5 水洗 5.2 / 5.7 4 人造纖維被 SF5 Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter) $942 — 2.5 水洗及乾洗 7.2 / 7.0 3.5 人造纖維被 W1 Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) $960 — 5 水洗 6.3 / 6.0 5 羊毛被 W2 Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET $959 羊毛:澳洲 生產:中國 5 乾洗 6.1 / 5.8 5 羊毛被 W3 Woolstar Lite Wool Quilt $1,352 澳洲 5 水洗及乾洗 4.8 / 5.0 4.5 羊毛被 W4 Cottex 抗菌100%純羊毛被 $699 — 1.5 乾洗 5.8 / 6.2 3 羊毛被 W5 POLOTEX Pure Wool Comforter $399 — 1 乾洗 6.8 / 6.6 2.5 羊毛被

圖片來源：消委會