中醫醫院開幕︱日間住院服務包啲咩？「無仔生」都有得睇？醫院管理層解答8大Q&A

香港首間中醫醫院今日（11日）起分階段投入服務，上月初已展開電話及網站預約。醫衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟及中醫醫院行政總監卞兆祥早前表示，中醫醫院將成為中醫藥政策的旗艦項目，除提供臨床服務外，更肩負科研、培訓及推動中西醫協作的角色，帶動整個行業發展。

中醫醫院三種模式：全中醫服務/中醫主導/中西醫協作

張偉麟表示，中醫院是政府直屬管理的醫院，並非醫管局轄下，亦非私立醫院，而是以公私營合作模式，委託浸會大學營運，政府則擔當監管角色。中醫醫院特點在於採用中西醫協作模式，並設有日間住院服務，以處理需時較長或程序較複雜的中醫個案，為病人提供多元治療手段。

卞兆祥補充，中醫醫院將提供三種服務模式：全中醫服務、中醫為主導，以及中西醫協作。若主診中醫認為有需要中西醫合作，將邀請西醫團隊參與討論最適合的治療方案。他期望透過中西醫協作累積臨床個案，逐步建立可推廣的標準模式。

中醫醫院首年將提供資助服務，包括全科門診、分科門診及日間住院服務，涵蓋內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科共6個分科。全科門診即是一般性健康問題疾病，如果發覺問題複雜或者需要特別技能及設施處理，會尋求專門的分科門診。

全科門診的中醫或西醫診症、中醫治療（包括針灸、體傷推拿、拔罐等）每次收費180元起；分科門診首年優惠收費則為250元。卞兆祥說，日後中西醫診所也可轉介病人到中醫醫院。

中醫醫院就診流程方面，卞兆祥介紹可分為以下幾個部分：

預約 報到登記 診症 治療 領藥

預約方式共有四種，包括自11月1日起可透過電話預約、10月15日起可經中醫醫院網站登記、12月1日起可下載病人應用程式預約，以及中醫醫院正式啟用後親身前往預約。

中醫院是政府直屬管理的醫院，以公私營合作模式，委托浸會大學營運。資料圖片

位於將軍澳的本港首間中醫醫院，12月11日起分階段投入服務。資料圖片

左起：張偉麟、營運機構董事局主席王桂壎與卞兆祥日前出席香港中醫醫院服務安排記者會。資料圖片

張偉麟強調，收費定價是一般市民可以負擔水平。資料圖片

張偉麟指出，中醫醫院的定位與現時18區中醫診所不同，醫院屬於第二及第三層服務，主要處理較複雜或久治不癒的個案，並會引入跨專業團隊合作，包括中醫師、物理治療師、護士及職業治療師等，為病人設計一站式治療方案。

現時分布全港18區的中醫診所，將繼續擔當基層醫療角色，處理傷風、咳嗽等普通病症。不過，中醫醫院亦會與中醫診所形成網絡，透過病人流、知識流及人才流互相支援。

院內除了中醫師，亦可按病人需要，安排進行X光、抽血化驗等西醫檢查，或提供物理治療、職業治療等服務，由多個專業團隊共同為病人制訂治療方案。而醫院已與內地10個省市的中醫醫院簽訂合作協議，將有國家級專家短期訪港交流，提升臨床與科研水平。

醫院將設有內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科六大核心專科，並針對23種「專病」提供重點治療，包括痛症、眼底黃斑病變、不孕不育、皮膚病等。而針對高齡化問題，醫院亦將處理老人病問題，並以中醫「治未病」理念，改善病人的整體症狀。

卞兆祥以兒科及婦科為例：

兒科： 針對小童「五遲」（立遲、行遲、語遲、髮遲、齒遲）（即站立、行走、頭髮、牙齒和語言發展上都比同齡兒童慢）等發育遲緩問題，運用中藥、針灸等方法治理。

婦科： 針對男、女性的不孕不育問題，提供專門的中醫治療。

卞兆祥指，日間住院服務是中醫醫院的一項重點突破，分為上、下午兩個時段，每個時段4小時，主要針對病情複雜、需要多種密集式治療的病人，例如全身性嚴重濕疹患者。

日間住院每次收費為450元，均以套餐模式運作，包括醫師診症、檢查及藥物費用，更包括驗血及X光檢查等項目。治療過程將結合針灸、熏蒸、物理治療等多種手段，為病人提供綜合治療。

第二年將開展24小時住院服務，主要提供予病情嚴重、自理能力低或需要緊密監察身體狀況的病人「過夜」，例如中風後需要高度護理的復康病人。

院方舉例，當這些人士看診時，若要在家中或老人院與醫院之間反覆來往，當他們本身欠缺生活自理能力，而病情需要監察呼吸、收跳，團隊需進一步檢視診療，便需要使用24小時住院服務。

醫療券方面，張偉麟表示，由於中醫醫院是面對全港市民，本身不在社區，醫療目前因只屬基層醫療政策範圍，故暫未適用於中醫醫院的範疇內。不過，他指長遠就中醫藥政策，會考慮如何結合基層醫療發展。

卞兆祥笑言，一般人覺得該處「與世隔絕」，但指自己上班一年半，交通慢慢變得方便，稱有巴士和小巴可達，同時醫院設有公共停車場，院方亦正與運輸署聯絡，希望加設專線穿梭巴士（shuttle bus）班次。

香港中醫醫院地址：將軍澳百勝角路一號

甲、 港鐵

從鄰近地鐵站轉乘交通工具前往香港中醫醫院：

港鐵站 巴士路線 小巴路線 下車地點 牛頭角站 98 - 百勝角 觀塘站 - 調景嶺站 793,796X,A28 - 邵氏影城 290X - 百勝角 將軍澳站 793,796X, A28 - 邵氏影城 290E (只於繁忙時間提供服務) - 消防及救護學院 290X 116 百勝角 坑口站 298F, 298 (只於繁忙時間提供服務), 298E (只於早上繁忙時間提供服務) - 消防及救護學院 - 113 邵氏影城 康城站 790, 797, A28 - 邵氏影城 290E (只於繁忙時間提供服務) - 消防及救護學院 290X - 百勝角 寶琳站 - 115 邵氏影城

乙、 巴士及小巴

香港中醫醫院附近設有巴士及小巴站，訪客在這些車站下車後，步行片刻即可到達醫院。

巴士路線

九巴

路線號碼 由 至 下車地點 98 牛頭角站 牛頭角站(循環線) 百勝角 290X 荃灣西站 康城站 298 (只於繁忙時間提供服務) 坑口站 百勝角(循環線) 百勝角 / 消防及救護學院 298E (只於繁忙時間提供服務) 坑口(北)(將軍澳醫院) 將軍澳工業邨(循環線) 298F 坑口(北)(將軍澳醫院) 將軍澳工業邨(循環線) 290E (只於繁忙時間提供服務) 荃灣西站 將軍澳工業邨

城巴

路線號碼 由 至 下車地點 790 尖沙咀(麼地道) 清水灣半島 邵氏影城 793 蘇屋 將軍澳工業邨 796X 尖沙咀東 將軍澳工業邨 797 新蒲崗 日出康城 798P (只於繁忙時間提供服務) 大圍站 將軍澳工業邨 798X (只於繁忙時間提供服務) 火炭 (駿洋邨) 將軍澳工業邨 A28 機場 日出康城

小巴路線

路線號碼 由 至 下車地點 113 峻瀅 坑口站公共運輸交匯處 (循環來往) 百勝角 /邵氏影城 115 寶林 駿昌街 116 百勝角 將軍澳站 百勝角

百勝角路公眾停車場位於將軍澳香港中醫醫院地下一層。

丙、 公眾停車場

位於香港中醫醫院地下一層的百勝角路公眾停車場已於12月9日投入服務，市民不論是否該院訪客均可使用。

泊車位詳情：

總數：146個

私家車：116個

電單車：10個

輕型貨車：10個

小型巴士：10個

*所有泊位均設置收費電動車充電設施，小型巴士泊位除外。

停車場採用自動車輛出入管制系統、車牌識別系統自動起閘、停車位資訊系統等智能設備，讓駕駛人士有更好的出行和泊車體驗。該停車場亦支援多種支付工具繳費。駕駛者可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，實時了解該停車場尚餘泊位數目。

中醫醫院詳細位置與交通：https://www.cmhhk.org.hk/tc/about_us/contact_us/location_and_transportation/

