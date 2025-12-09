政府工空缺2025︱陳國基官邸請助理廚師可達$26K/月 須擅長中西菜餚及5年經驗 即睇點申請！

政府工招聘｜政府工一直被指是「鐵飯碗」，在新一份《財政預算案》下，財爺陳茂波宣布全體公務員「凍薪」，未來兩年的公務員編制更會削減共1萬個職位。在12月份職位空缺，新增較多非公務員職位，公務員空缺則不多。本文持續更新最新公務員「筍工」，整合各大部門政府職位，部分更毋須大學畢業！下文為您精心整理最新公務員職位、申請方法及公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，CRE）懶人包！

．薪酬：總薪級表第32點（每月港幣77,855元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）

．入職條件：申請人必須 –

(a) 於一九七五年十二月五日後獲香港工程師學會電子、電機或資訊專業界別選為正式會員，或具備同等資歷；

(b) 在開發及保證電台或電視廣播的工程、技術及操作標準、工程管理方面具一年的相關工作經驗，並對新媒體系統的運作有基本知識；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．職責：電訊工程師主要負責 –

（a）監督及擔任與香港電台的電台、電視和其他媒體服務相關的技術工作，包括管理廣播服務合約及屋宇裝備的裝置和設施；

（b）統籌電台、電視和其他媒體服務的技術規劃和開發，包括可行性研究及技術評估，為應用新數碼和數碼廣播技術進行研究和制訂策略規劃，包括網際網路協定、資訊科技、雲端運算、人工智能及行動通訊技術；

（c）協助為電台、電視和其他媒體服務進行財務策劃和管制，包括就申請撥款擬備周年預算和技術建議書、管理項目、系統開發、重新開發基礎設施和管理資產；以及

（d）協調為電台和電視運作提供的工程支援，包括解決技術困難和技術質素問題，並提出補救措施。

．截止申請日期：21/12/2025 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

．薪酬：總薪級表第8點(每月港幣23,585元)至總薪級表第21點(每月港幣47,010元)

．入職條件：申請人須－

(a) (i) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；或

(ii) 持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷；並在取得有關學歷後具兩年舞台管理或舞台製作相關工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．職責：二級技術主任(文化工作)(舞台工作類別)的主要職責為－

(a) 按實際情況統籌和督導舞台及前台運作，並在租用時段內擔任主管人員；

(b) 按實際情況就技術要求聯絡租用人及場地人員，確保提供舞台服務，並確保舞台設施安全及狀況良好；

(c) 協助擬備和更新技術資料及圖則；以及

(d) 在日常運作中督導技工及其他相關人員。

．截止申請日期：11/12/2025 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

．薪酬：月薪23,585元至26,590元(視乎相關工作經驗而定)

．入職條件：申請人須：

(a) 具備至少5年在大戶家庭或大型機構烹調食物的工作經驗；

(b) 擅長烹飪中西菜肴;以及

(c) 能操流利粵語、簡單英語和簡單普通話，並能閱讀和書寫簡單中文及簡單英文。

．職責：合約助理廚師將會被調派到政務司司長官邸（官邸）執行以下職務：

(a) 為政務司司長、其家人以及到訪的賓客準備食材及烹調食物;

(b) 在官邸及其他地方舉行的官式及社交宴會提供餐飲服務;

(c) 負責廚房日常運作，包括處理食物、協助採購食材、清潔及保養廚具等工作；及

(d) 執行由主廚及上級所指派的工作。

．截止申請日期：18/12/2025 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

．薪酬：月薪港幣22,440元

．入職條件：申請人必須

(a) (i) 持有香港任何一所大專院校所頒授的高級文憑／副學士，或具同等學歷；或(ii) 持有香港任何一所大專院校所頒授的工程學證書／高級證書／文憑，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 能書寫中、英文及以中、英文溝通；及

(d) 能單獨執行戶外工作。

．職責：(a) 調查和處理滲水／冷氣機滴水投訴及其他有關環境衞生／蟲鼠滋擾的投訴、提交調查報告和建議跟進行動；

(b) 就環境衞生／蟲鼠滋擾等問題進行視察及調查；

(c) 履行執法職務；

(d) 就法律訴訟給予證人口供，並就不認罪個案上庭作證；

(e) 協助執行有關消除環境衞生問題／蟲鼠滋擾的特別行動／活動，及協助籌辦衞生教育活動；

(f) 協助衞生督察職系人員及其他指定職員／人士執行其他有關公共及環境衞生工作；及

(g) 執行上級人員指派的任何其他職務。

．截止申請日期：22/12/2025 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

．薪酬：月薪港幣38,490元

．入職條件：(1)(a) 持有本地大學學位或同等學歷；以及(b) 學位課程畢業後曾從事下列一種或以上行業，並累積最少五年相關工作經驗：(i) 辦公室行政及人力資源管理；(ii) 資訊系統或電腦網絡的行政工作；(iii) 活動管理；(iv) 管理承建商及顧問；(v) 策劃及推展項目或系統；

(2) 具備良好的中英語文書寫與會話能力，並於香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 熟悉電腦操作，包括文字處理、試算表和演示軟件；以及

(4) 如具備與政府有關的工作經驗，可獲優先考慮。

．職責：獲取錄的申請人將負責下述其中一項或多項範疇的職務 –

(a) 為部門內各處/分處提供行政支援；

(b) 支援資訊系統及電腦網絡的發展、提升及應用；

(c) 協助管理承建商及顧問；

(d) 為項目及其他工作擬備報告及文件；

(e) 籌備公關活動或其他部門活動；

(f) 為項目的策劃、推展及檢討工作提供行政支援；

(g) 擔任會議及委員會秘書；以及

(h) 其他相關職務。

．截止申請日期：19/12/2025 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

．薪酬：月薪56,450元另加約滿酬金

．入職條件：申請人必須－

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

(d) 能操流利廣東話及英語；

(e) 完成感染控制的專業訓練；

(f) 在取得上述註冊證明書後具備最少五年相關工作經驗，其中最少兩年為感染控制的工作經驗；以及

(g) 具備護士長或同等職級的督導經驗。

．職責：合約護士長（感染控制）的主要職責為－

(a) 協助規劃和執行感染控制計劃，並提供外展專業支援和以實證為基礎的感染控制建議，為指定群組制定相關的感染控制改善計劃；

(b) 與其他服務供應者建立並保持聯繫；

(c) 處理查詢；

(d) 管理和督導負責護理和支援的員工；

(e) 管理在服務單位中進行的研究、臨床試驗和調查；

(f) 為其他醫療團隊組織和舉辦工作坊、研討會、講座；

(g) 統籌、檢視和整合相關統計報表和報告；以及

(h) 執行上司指派的其他工作。

．截止申請日期：18/12/2025 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

消防處招聘消防隊長（行動），主要負責主管消防局及緊急救援車輛；為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑；香港中學文憑考試成績；香港高級程度會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

香港警務處招聘督察，主要職責需執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (視乎學歷而定)

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

政府各局及部門招聘助理文書主任，工作主要職責為一般文書職責，包括一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援等。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

香港海關招聘關員，主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

入境事務處招聘入境事務助理員，主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作及行動職務等。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

政府各局及部門招聘二級私人秘書，主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

相關新聞：公僕每年享3日育兒假 政府：料1.2萬公務員受惠 屬「新嘗試」

政府職位可分為公務員及非公務員職位。公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件受聘為公務員。

獲聘任非公務員職位的應徵者，則並非公務員，亦不會被調職、晉升或轉派任何公務員編制內的職位。他們的聘用條款和服務條件亦有別於公務員。

政務主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最熱名的職位之一，每年均吸引大量求職人士申請。EO相比AO門檻較低，因此很多有意申請人士均會同時申請兩個職位。

兩者最大分別，主要是薪酬制度和晉升前景，相較EO，AO無論是起薪抑或將來發展都更優勝。以EO為例，二級行政主任總薪級表第15至27點（31,750元 至 55,995元）；最高升至高級首席行政主任首長級薪級表第2點（179,350元 至 196,050元）。

至於AＯ，政務主任總薪級表第27至44點（55,995元 至 110,170元）；最高會升至首長級甲一級政務官/常任秘書長：首長級薪級表第8點（295,150元 至 303,950元）。

相關新聞：AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

政府將於2025至26年度，為五個主要公務員學位職系展開聯合招聘，不過招聘已於10月初完結。各職位的招聘目標人數如下：

職位 招聘目標人數 月薪 總薪級表 政務主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44點 二級行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27點 二級助理勞工事務主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級助理貿易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級管理參議主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點

所有申請均須透過公務員事務局網站的網上申請系統遞交。

點擊連結睇詳細申請方法：

政府工｜AO/EO等五公務員職系9.13起招聘！一文看清申請資格、JRE考試日期

1）大多數職位空缺的申請必須遞交指定的申請表格（G.F. 340），就接受網上申請的職位，請透過G.F. 340網上申請系統遞交申請

2）就接受親身或郵寄方式遞交申請的職位，申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，申請人也可以下載申請表格(G.F. 340)。當收到申請書後，招聘職系／部門會向申請人發出申請書覆函。

3）如申請人獲邀參加甄選面試或考試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。

4）申請人可就個別職位的招聘事宜向有關招聘職系／部門查詢。[請按此處查詢招聘職系/部門的聯絡資料]

相關新聞：公務員招聘｜約2萬人報名加入政府 AO收逾1.3萬申請 創2021至22年度以來新高

CRE是公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination），一般來說，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。個別招聘部門/職系會於招聘廣告中列明有關職位在英文運用及中文運用試卷所需的成績。

在英文運用及中文運用試卷取得二級成績的應徵者，會被視為已符合所有學位或專業程度職系的一般語文能力要求。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除具備英文運用及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。

相關新聞：AO、EO本展開招聘 大學三年級生亦可投考 JRE訂於12月舉行（附申請詳情）

．CRE有甚麼科目？

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。

英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

．不同職位CRE需考到甚麼成績？

部分公務員職系（如紀律部隊職系）會按受聘者的學歷給予不同的入職起薪點。未具備所需的綜合招聘考試成績的學位持有人仍可申請這些職位，但不能獲得學位持有人的起薪點。

一按即睇職系及入職職級名單及所需綜合招聘考試成績

．CRE報名方法？

一般一年會有兩次考試日期，分別在4月及10月，申請期則在考試前約2個月進行，敬請留意下次考試日期。

上一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試已於2024年10月5日舉行。考試成績已於2024年10月31日郵寄予考生。

．報考CRE需甚麼資格？

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的申請人必須–

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於本學年或下一學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

聯合招聘考試（Joint Recruitment Examination JRE）

聯合招聘考試（JRE）旨在評估應考者的分析及撰寫能力，考試時間為三小時。考生需要完成該份試卷內的兩條題目。

兩條題目形式是怎樣？

題目一 是個案題，考生作答時可參考個案所提供的背景資料。考生宜充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。考生須按所提供的個案背景， 以英文作答。

題目二是關於香港某項社會或政策議題。考生作答時，須闡述個人的看法 ， 並就其立場提供理據。考生須按題目所提供的背景資料，以中文作答。

政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。《基本法及香港國安法》測試的方式，會因應不同公務員職位的學歷要求而訂定，透過筆試或面試考核應徵者對《基本法》（包括所有附件、文件及夾附的資料）及《香港國安法》的認識。

就所有由2022年7月1日起展開招聘的公務員職位，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。

．《基本法及香港國安法》測試具體安排

學位或專業程度的公務員職位：

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）會由公務員事務局舉辦，並與綜合招聘考試同期進行。有關《基本法及香港國安法》測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，須於30分鐘內完成。

申請人如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考任何《基本法及香港國安法》測試。

就其餘學歷的《基本法及香港國安法》測試具體安排，請按此。

公務員事務局招聘官網︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

返回目錄