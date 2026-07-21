Decathlon迪卡儂6大雨季/旅行防水防滑鞋！最平$89入手 1款日本價錢平過香港？

天有不測之風雲，每到夏天雨季時，一雙防水防滑鞋應付日常所需或旅遊遠行時便變得更為重要。Decathlon迪卡儂的產品一向以抵買及具功能性而著稱，特別是各種裝備能夠應付不同運動及環境需要，其防水防滑的水陸兩用鞋款亦大受歡迎，當中6款為人氣大熱款式，其中1款於日本入手更平過香港！

Decathlon迪卡儂6大雨季/旅行防水防滑鞋！最平$89入手

夏季常備實用的防水防滑的水陸兩用鞋，以應付突如其常的大雨或方便進行水上運動。Decathlon為法國的平價運動品牌，主打高性價比產品，同時設有自創品牌，旗下按運動種類劃分成不同專業品牌，如登山露營的Quechua、跑步的Kiprun、健身瑜珈的Domyos等。Decathlon過去多款產品曾因實用及抵買被網民熱捧，包括$39的輕量背囊、防曬外套等，其中6款精選防水防鞋更是大家夏日必有裝備！

1.QUECHUA女士防水登山遠足鞋MH100（$349）

Quechua為Decathlon旗下主打登山露營的品牌，出品不乏能夠應付崎嶇不平地形以及戶外防水功能的鞋款。這款防水登山鞋提供舒適具防護功能，抓地力強的鞋底、前腳趾護條及全面緩震，同時添加防水薄膜，防止濕氣入侵。Decathlon實驗室針對這款防水登山鞋以評估各種地面或環境下的抓地力等級，再由山區實地測試驗證其可靠性。

抓地力：超強抓地力的OUTDOOR CONTACT鞋底和5mm鞋釘，可以確保步行的穩定性，OUTDOOR CONTACT採用獨家橡膠材質，提升這款高性能鞋底的抓地力與耐磨性。鞋底設計強化了抓地力

耐用：合成鞋頭能提供更強防護，讓腳不受石頭傷害

防水性：添加防水薄膜，可以防止濕氣入侵

吸震性：聚氨酯（polyurethane）中底帶來的最佳緩震效果

2.DECATHLON男士防水路跑及越野跑鞋JF190 GRIP WP（$349）

JF190 GRIP WP保留JOGFLOW 190 GRIP的優點，再加上出色的防水設計全面阻隔水分，確保雙腳時刻乾爽。無論是城市公路還是山林野徑，其鞋頭加固防護與強悍的抓地外底，都能確保大家可安心應付不同地形。鞋帶可穿過鞋舌的鬆緊帶固定，避免鬆脫或勾到其他物品，走動時更能自由活動。

防水性：鞋面透氣且防水，無論天氣如何都能保持乾爽

抓地力：3.5mm凸紋鞋底可在平坦或崎嶇小徑上提供更好的抓地力，可應付柏油路、公園、鄉間小徑或海邊地形，保持大家雙腳的舒適感

吸震性：柔軟的IMEVA泡棉中底，為每一步提供避震保護

3.QUECHUA女士防水登山遠足鞋-MH500 New Edition（$599）

對於需要進行整日走動的人而言，即使在崎嶇潮濕的小徑上，這款防水靴也能讓雙腳保持乾爽6小時。鞋款前側採用橡膠防石加固設計，後側採用合成強化材質，關鍵部位採用皮革嵌片，能承受磨損、衝擊或其他惡劣的環境，提供持久的防護。足中部位採用皮革加固材質，使其在崎嶇的地形上提供有效支撐，進而提高穩定性。奶白色的配色深受女生歡迎，符合近年日系流行的山系戶外穿搭，擺脫傳統登山鞋的沉重「老土感」。

耐磨損：前側有橡膠防石加固結構，後側有合成材質防石加固結構

耐水性：採用不含PFC的防水薄膜，能確保雙腳保持乾爽長達6小時

吸震性：輕量及彈性的EVA中底提供良好的吸收衝擊

4.KIPRUN男士防潑水路跑鞋KIPCORE WR（$499）

KIPCORE WR專為在各種天氣下跑步設計，這款跑鞋採用防潑水鞋面，即使在濕冷天氣也能保持雙腳乾爽。日本Decathlon現售7790日圓，兌換成港幣約$375，較香港購買相當於約76折，惟日本網店只限境內送貨，各位如近期到日本旅遊不妨把握機會入手。

吸震性：Softech泡棉帶來優質避震效果

抓地力：鞋底在濕滑的柏油路面上具有優異的抓地力

重量：8號鞋僅重295g，完美平衡舒適度與性能表現，不論走路或運動都毫無負擔

5.Subea成人魔術貼水陸兩用鞋500（$149）

夏日少不了水上運動，不過單穿拖鞋或許保護度不足，這款成人款水陸兩用鞋專為浮潛、獨木舟、立式划槳等運動所設計，可舒適地觀察海底，避免沙子、岩石或石頭對腳底造成不適。水陸兩用鞋可於岩石上行走，但要小心濕滑或覆蓋藻類的岩石，可能會降低摩擦力。這款鞋可於洗衣機中使用清潔劑清洗，最高水溫為30°C ，並選擇輕柔清洗模式，再置於通風處晾乾，避免太陽直射。

止滑性：7mm鞋釘鞋底

易於穿脫：足背採用彈性鞋面及可調式拉帶設計

合腳舒適：可拆式EVA泡棉鞋墊，3mm鞋釘位於前腳掌，13mm鞋釘位於腳跟

乾燥時間：可拆式鞋底的材質可加速快乾

6.OLAIAN女款衝浪涼鞋100 INJ（$89）

設計師為了經常衝浪者研發出這款拖鞋，適合到難達浪點、崎嶇地形和不平坦地面的區域衝浪時使用，不露出腳趾具有保護能力，以免受傷，同時於岩石上行走有如在地毯上般舒適。

耐用度：採用EVA射出泡棉鞋底，可提供更好的抗擠壓性

快乾速度：採用不會殘留水分的疏水材質

合腳度：適合在水中行走的涼鞋式設計

輕盈度：39/40號重180g

Decathlon於各地定價及優惠略有不同，香港店由即日起至7月31日推出夏日優惠，買滿2件產品享95折、滿3件即享88折，買滿5件則享有85折。而日本店現正同樣進行優惠，只要網購指定商品，滿10,000日圓輸入「50ANI10」享9折、滿20,000日圓額外75折、買滿30,000日圓即可享有8折，近期到日本旅遊可把握優惠入手心水商品。

文：RY

資料及圖片來源：Decathlon