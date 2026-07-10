一度被遺忘的長炮DC，再次受到相機廠重視，繼Panasonic、Nikon重推一機走天涯的高倍變焦機款，Sony趁機帶來新一代追星神器RX10 V，那怕在商場活動跟偶像有一段距離，只要把鏡頭Zoom至600mm，甚至出動1,200mm清晰變焦，都可拍出大頭特寫，又或以4K 60p捕捉台上表演。

Sony RX10 V長炮DC回歸！25倍Zoom一鏡走天涯 升級4K 60p無裁切拍片追星之選

Sony RX10 V：集廣角、微距、超遠攝於一身

自2017年Sony RX10 IV推出後，這台1吋感光長炮DC再無後繼。等足9年，拍友終於可以升級了，廠商將於7月24日帶來RX10 V，不但硬件規格大躍進，機身操控亦更接近同廠α系列無反。不論旅遊愛好者、觀鳥達人，還是追星一族，這台集廣角、微距與超遠攝於一身的天涯新機，或會掀起長炮DC逆襲風潮！

核心規格升級：BIONZ XR處理器加持

RX10 V沿用1吋Exmor RS疊層式感光元件，有效像素維持2,010萬。核心升級在於影像處理器，由BIONZ X換上與 α系列同級的BIONZ XR。

得益於強大算力，全新色彩演算法令膚色、天空及綠葉等漸層表現更貼近真實；自動曝光（AE）演算法亦同步提升，即使主體處於逆光、強光或臉部處於強烈陰影下，皆能做到精準測光與偵測。

ZEISS 24-600mm恆定大光圈鏡頭

鏡頭方面，RX10 V繼續配備ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-4.0恆定大光圈鏡頭，光學變焦達25倍，鏡組內含8枚ED超低色散鏡片（包括2枚非球面ED鏡片）及精密AA進階非球面鏡片，兼顧輕量化與成像質素。

24mm廣角：最近對焦距離3cm，最大放大倍率達0.42×。

600mm遠攝：最近對焦距離僅72cm，最大放大倍率高達0.49×，賞花拍蟲完全不需更換微距鏡頭。

清晰影像變焦：利用5.4K資料量超採樣放大，錄影時最大可達1.5倍，靜態相片則達2倍（等效1,200mm）。

數碼變焦：4倍，等效焦距最遠為2,400mm。

針對超望遠拍攝容易迷失主體，RX10 V新增變焦輔助（Zoom Assist）功能。Zoom最盡找不到目標時，只需按下自訂鍵，畫面就會暫時拉回以便重新尋找主體。同時，變焦撥桿速度也可自訂標準或快速。

拍片全面升級：4K 60p無裁切、S-Cinetone電影色彩

RX10 V拍片規格是今代最大升級亮點：

電影色彩科學：首度導入S-Cinetone色彩模式，免後製即可呈現電影級膚色、自然中間調與柔和高光。

專業後期工作流：重新優化S-Log3智慧伽瑪曲線，並支援LUT管理，可自訂多達16組User LUT，並分配至PPLUT1-PPLUT4直接套用取景。

主流拍片規格：支援4K 120p慢動作，以及4K 60p（無裁切）錄製，透過5.4K資料量超採樣呈現細膩4K畫面。

貼心功能：新增縮時影片錄製與相片標記（Shot Mark）功能，方便事後快速選取與傳輸剪輯；機身前方亦增設錄影指示燈，防止漏錄失誤。

防震方面，RX10 V由上代Intelligent Active升級為Active Mode（動態模式），兼顧電子與光學防震，即使邊走邊拍也能保持畫面穩定。

AI識別對焦、30fps無黑屏連拍

RX10 V擁有約575個相位對焦點，並可每秒進行60次AF/AE計算，同時引入AI識別自動對焦（Real-time Recognition AF），除了人類眼部與姿勢預測，主體識別範圍大幅擴展，可精準識別人類、動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車及飛機。

連拍表現上，電子快門支援30fps無黑屏高速連拍，機械快門為10fps，配合大容量緩衝記憶，以JPEG（精細）格式進行電子快門連拍，可以一口氣拍下約546張相片，抓拍運動、飛鳥或舞台瞬間絕不漏接。

α級專業機身操控 電池續航飆升50%

說到外觀及操控，RX10 V改用α系列人體工學手柄，淨機身重量不增反減，從上代1,050g減輕至1,026g。

操控性全面向專業無反看齊：

新增頂部雙控制轉盤（左/右）、獨立AF-ON按鈕及多功能小搖桿（選擇器），大幅提升盲操對焦速度。

螢幕升級為3吋162萬點的翻揭式觸控LCD。

電子觀景窗（EVF）從0.39吋增至0.5吋QVGA OLED，具備368萬像素、0.78×放大率及120fps更新率。

介面與擴充現代化，採用USB-C（USB 3.2 Gen2）支援PD快充，WiFi升級至2.4GHz/5GHz雙頻，並提供數碼MI多功能熱靴，可外接數碼收音設備。

最令粉絲感動的是，電池終於告別舊款細電池，換上α旗艦相機通用的大容量NP-FZ100電池，根據CIPA標準，單次充電續航從400張暴升至630張，升幅超過50%。

售價：$15,990

預售日期：7月10日至20日

推出日期：7月24日

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文、圖：B1807