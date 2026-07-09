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港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！

時尚購物
更新時間：15:10 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:10 2026-07-09 HKT

IKEA（宜家家居）一直以極具性價比的北歐風格傢具深受香港家庭喜愛。最近，IKEA正推出「夏日狂歡勁減」，過千件精選產品以低至3折的超值價發售。有港人前往選購物時，發現一款USB-C叉電插頭相當抵買，43折後$30有找，更支援快充模式，直言「抵過買雜嘜」，引來官方搞笑回應：「話唔駛去深水埗唔係講笑！」

港人大讚IKEA宜家家居叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」

IKEA除了各式各樣的傢俬，也有售賣電子配件產品，特別是各款充電線不乏捧場客。最近，IKEA舉行「夏日狂歡勁減」，過千件精選產品以低至3折發售，有港人趁機前往購物時發現一款USB-C叉電插頭相當抵買，43折後只售$29.9。

據官方資料顯示，此充電器的USB-C插孔可提供功率高達3A/30W，充電器同時支援PD3.0、QC4+及PPS快充模式，可為手機及平板電腦快速充電， 並適用於大部分手提電腦，內置過電流、短路、過熱保護裝置且獲CE認證，難怪樓主大讚：「抵過買雜嘜，足夠叉一般電話用」。

官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！

帖文引起IKEA官方小編關注，甚至留言表示：「話唔駛去深水埗唔係講笑㗎 」；也有網民震驚：「已經平過綠聯（為內地電子產品品牌）」、「呢個好抵買，平平地拎返公司用！」。不過，有用家反映為電話及外置電源充電表現一般，「風扇仔、自拍remote、鏡都尚可」。

IKEA「夏日狂歡勁減」優惠

  • 優惠期：2026年7月2日至7月29日（售完即止）
  • 精選優惠詳情：
    。過千件傢具、廚具及收納用品低至3折
    。指定家品（如精選枕頭、咕𠱸、香味乾花等）買一送一
    。瑞典美食廊：任選3件或以上指定健身食品享85折
  • yuu會員優惠：7月9日至22日可以10,000或14,000積分換購$55或$80 IKEA現金券
  • IKEA官方網站連結　＞＞按此＜＜

文:RY

資料及圖片來源:ThreadsIKEA

延伸閱讀：IKEA宜家家居年度大減！過千件傢俬家品/廚具低至3折 枕頭/掛鈎激罕買一送一

 

 

 

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