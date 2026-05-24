迪卡儂新出$249防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！

連日暴雨外出隨時令雙腳鞋襪濕透，不但有機會散發陣陣酸臭味，更會淪為真菌繁殖的最佳溫床。近日，有網民分享在連鎖運動用品店迪卡儂（Decathlon）近日新出一款$249防水鞋，實測在暴雨下外出半小時「對腳都係保持乾爽」，大讚其防水及防滑表現出色，更形容是近期「最滿意嘅產品」。帖文隨即引起網民熱議，不少人認同價錢實惠，但亦有人提醒穿著這類防水鞋需要注意的地方，即看下文了解。

迪卡儂新出$249防水鞋爆紅！港人大雨實測半小時保持乾爽兼防滑

連日大雨，一對實用且性價比高的防水鞋成為不少港人夏季的必備單品。最近，有網民在社交平台分享早前在迪卡儂購買一款全新推出的防水鞋，更表示趁著下大雨，特意穿上新鞋外出實測。據樓主描述，他在雨中「行咗半個鐘」，期間更「踩過好多水氹」，但雙腳依然能「保持乾爽」，防水效果令人滿意。

除了防水性能，事主認為其防滑效果不俗，稱在濕透的商場地板上也「唔會跣」。此外，他提到防水鞋外型討好，直言「鞋款冇一般行山鞋咁核突」，加上價錢合理，「價錢都係二百出頭」，形容是「呢排買過最滿意嘅產品」。

據官網介紹，這款防水鞋為QUECHUA男士防水郊野遠足鞋NH100，具有舒適性及抓地力，可助用家保持雙腳保持乾爽，同時列明適合在大自然中散步時穿著，並能在雨中提供長達2個小時的保護。

網民心動「可以買嚟返工著！」 用家提醒1點要注意

帖文一出，隨即吸引不少網民關注，留言大讚「二百幾防水抵玩」、「夏天一定要有一對」；有網民認為外型討好，甚至考慮購入作日常上班之用，「好似可以買嚟返工著」。

不過，有曾購買該品牌防水鞋的網民提醒，此類防水鞋的防水效能的確不錯，惟相對透氣度較差，穿上後「焗腳到暈」，更表示「著完幾個鐘一剝出嚟全屋臭曬」，建議購入以透氣材料設計的款式，「始終都係防水透氣嗰啲好」，惟與此同時「價錢就貴幾倍」。另外，有網民提醒有意入手的市民，這類鞋款「長著舒適度稍微弱啲，無波鞋咁軟」，購買前需衡量個人對舒適度的要求。

來源：Threads、迪卡儂​​​​​​​Decathlon