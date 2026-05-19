UNIQLO感謝節優惠！AIRism/T恤/短褲/麻質恤衫低至$59起 加$1換兩用托特包
發佈時間：12:20 2026-05-19 HKT
今個夏天，全城期待的「UNIQLO夏日最強感謝節」宣佈將於5月22日重磅開鑼！是次活動將帶來多重超值驚喜優惠與大幅折扣，絕對是大家以極具吸引力的價錢添置夏日新裝、為衣櫃大換季的最佳時機！
UNIQLO感謝節優惠 炎夏必備單品低至$59起
隨著夏季氣溫不斷攀升，消費者對透氣、舒適及具備功能性的衣物需求大增。UNIQLO特別於本次「夏日最強感謝節」中，精選多款備受追捧的人氣商品並推出極具誠意的限定價格。當中不得不提深受大眾歡迎的AIRism系列，其獨特的速乾排汗及涼感功能，能有效對抗炎夏的悶熱感，無論是作為日常內搭還是運動穿著，都是不可或缺的夏日恩物。
此外，款式豐富多樣、設計充滿個性且經常與各大知名IP聯乘的UT印花T恤系列，同樣以驚喜大減價回饋廣大顧客。而對於需要兼顧工作與休閒的上班族而言，品牌旗下的防皺恤衫、輕盈休閒褲、清涼透氣的亞麻混紡衣物，以及戶外活動必備的抗UV防曬外套等實用單品，預計亦是本次感謝節的搶購焦點。透過這些精選優惠，消費者能夠以最經濟實惠的預算，輕鬆配搭出清爽、舒適又不失時尚感的夏日造型。
驚喜加購優惠 加$1換領限量實用托特包
除了多款人氣服飾的超值折扣外，是次感謝節最矚目的亮點，必定是極具吸引力的獨家加購活動。顧客只需於推廣期間購物淨額滿$350，即可以破天荒的震撼價港幣$1，換購限量版實用托特包一個。這款托特包設計簡約百搭，而且容量寬敞，無論是作為日常通勤、週末戶外野餐，還是響應環保作日常購物袋使用，都非常輕便合適。
「UNIQLO夏日感謝節」優惠詳情
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優惠開始日期：5月22日-5月28日
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推廣優惠詳情：多款指定夏日人氣服飾、AIRism涼感內衣系列、UT印花T恤系列及抗UV防曬衣物等提供期間限定折扣優惠。（註：實際減價款式以店內公佈為準）
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適用分店範圍：全線UNIQLO實體門市及UNIQLO官方網絡旗艦店同步進行
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條款及細則：
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所有優惠商品數量有限，先到先得，售完即止。
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各門市之商品庫存可能有所不同，建議顧客提早選購。
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優惠活動受有關條款及細則約束，UNIQLO保留對活動的最終決定權。
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