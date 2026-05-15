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bossini一連10日周年祭全場65折！衫褲$49起 內衣/襪買一送一 特價貨額外75折

時尚購物
更新時間：15:19 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:19 2026-05-15 HKT

陪伴無數香港家庭成長的本地服裝品牌bossini，一向以其親民價格及高品質的日常服飾深受大眾歡迎。為回饋顧客，bossini 將於明天（16日）起一連10日舉行周年感謝祭，推出多重優惠折扣，當中包括夏日必備基本衫款低至$49、精選貨品買一送一等，包括印花T恤、休閒褲、內衣及襪等，讓全家大細都能輕鬆為夏日衣櫥添置新裝。

bossini 一連10日「周年感謝祭」 ！T恤/休閒褲/內衣/襪$49起

連鎖時裝店bossini的周年感謝祭分兩階段推出，頭炮由5月16日至20日，，以「門檻低、覆蓋廣」為主打，推出多款熱賣男女及童裝基本款式。其中多款印花T恤以超抵價$49起發售，而經典百搭的Polo恤亦是上班族的必備單品，優惠價低至$79，設計簡約大方，無論是配襯休閒褲或西裝褲都非常合適。

而第二回優惠將於5月21日至25日推出，主打「日常衣櫥必備款」，包括有牛仔長褲、多色T恤及其他時尚百搭單品。值得留意是在感謝祭的最後3日，即5月23日至25日，bossini更特別加入內衣及襪類買一送一優惠，讓顧客由內到外都能煥然一新。

全場正價貨65折 特價貨額外享75折

除以上兩輪優惠外，活動期間bossini全場正價貨品將以65折發售，公價及特價貨品更可享額外75折。消費滿$700，全單更再獲額外95折，是入手新裝的最佳時機。

VIP專屬三重賞 送$150現金券

另外，bossini在感謝祭期間亦為VIP會員準備了3大專屬優惠，會員在優惠期內任何消費都可獲雙倍積分。同時升級做金卡會員的門檻亦限時由原本的$1,000調低至$800。而VIP會員淨消費滿$700，即可獲贈總值$150的現金券，讓下次購物時享受更多折扣。

bossini 周年感謝祭詳情

  • 日期：2026年5月16日至5月25日
  • 地點：全線分店 >>按此<<
     

資料來源︰bossini

延伸閱讀︰屈臣氏快閃88折優惠！精選產品買一送一折上折 再送$50電子優惠券

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