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Apple Watch首度加入教育優惠行列！學生教職員入手1款型號最高慳$700

時尚購物
更新時間：11:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-09 HKT

一直以來，Apple的教育優惠主要針對Mac系列及iPad系列提供折扣，不過，官方剛宣布備受果粉愛戴的Apple Watch，也正式加入教育優惠行列！即日起學生及教職員可以折扣價購買Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Apple Watch Ultra 3，其中以後者減幅最高，足足慳回$700。

Apple Watch首度加入教育優惠行列 學生教職員入手1款型號最高慳$700

Apple Watch教育優惠適用型號

本次教育優惠幾乎涵蓋目前有售的主流款式，除了Apple Watch Hermès Series 11，根據官網最新資訊，優惠幅度介乎$200至$700之間，最便宜一款$1,799即可入手：

型號

售價

教育優惠價

減幅

Apple Watch Series 11

$3,199起

$2,899起

$300

Apple Watch SE 3

$1,999起

$1,799起

$200

Apple Watch Ultra 3

$6,499起

$5,799起

$700

如何獲取優惠？

符合條件的人士（包括大專院校在校生、剛錄取的學生、各級學校的教職員）只需完成以下步驟：

  • UNiDAYS驗證：登錄Apple教育商店網頁，透過UNiDAYS完成身分認證。
  • 選購產品：認證成功後，頁面將自動顯示教育專屬價格。
  • 取貨方式：可選擇送貨上門，或憑學生證/教職員證前往Apple Store取貨。
  • 購買數量：每年可購買1隻設有教育優惠的Apple Watch。

查詢：Apple教育商店

 

文：B1807

圖：Apple

 

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