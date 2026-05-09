一直以來，Apple的教育優惠主要針對Mac系列及iPad系列提供折扣，不過，官方剛宣布備受果粉愛戴的Apple Watch，也正式加入教育優惠行列！即日起學生及教職員可以折扣價購買Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Apple Watch Ultra 3，其中以後者減幅最高，足足慳回$700。

Apple Watch首度加入教育優惠行列 學生教職員入手1款型號最高慳$700

Apple Watch教育優惠適用型號

本次教育優惠幾乎涵蓋目前有售的主流款式，除了Apple Watch Hermès Series 11，根據官網最新資訊，優惠幅度介乎$200至$700之間，最便宜一款$1,799即可入手：

型號 售價 教育優惠價 減幅 Apple Watch Series 11 $3,199起 $2,899起 $300 Apple Watch SE 3 $1,999起 $1,799起 $200 Apple Watch Ultra 3 $6,499起 $5,799起 $700

如何獲取優惠？

符合條件的人士（包括大專院校在校生、剛錄取的學生、各級學校的教職員）只需完成以下步驟：

UNiDAYS驗證：登錄Apple教育商店網頁，透過UNiDAYS完成身分認證。

選購產品：認證成功後，頁面將自動顯示教育專屬價格。

取貨方式：可選擇送貨上門，或憑學生證/教職員證前往Apple Store取貨。

購買數量：每年可購買1隻設有教育優惠的Apple Watch。

查詢：Apple教育商店

文：B1807

圖：Apple