Apple Watch首度加入教育優惠行列！學生教職員入手1款型號最高慳$700
更新時間：11:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-09 HKT
一直以來，Apple的教育優惠主要針對Mac系列及iPad系列提供折扣，不過，官方剛宣布備受果粉愛戴的Apple Watch，也正式加入教育優惠行列！即日起學生及教職員可以折扣價購買Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Apple Watch Ultra 3，其中以後者減幅最高，足足慳回$700。
Apple Watch首度加入教育優惠行列 學生教職員入手1款型號最高慳$700
Apple Watch教育優惠適用型號
本次教育優惠幾乎涵蓋目前有售的主流款式，除了Apple Watch Hermès Series 11，根據官網最新資訊，優惠幅度介乎$200至$700之間，最便宜一款$1,799即可入手：
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型號
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售價
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教育優惠價
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減幅
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Apple Watch Series 11
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$3,199起
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$2,899起
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$300
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Apple Watch SE 3
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$1,999起
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$1,799起
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$200
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Apple Watch Ultra 3
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$6,499起
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$5,799起
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$700
如何獲取優惠？
符合條件的人士（包括大專院校在校生、剛錄取的學生、各級學校的教職員）只需完成以下步驟：
- UNiDAYS驗證：登錄Apple教育商店網頁，透過UNiDAYS完成身分認證。
- 選購產品：認證成功後，頁面將自動顯示教育專屬價格。
- 取貨方式：可選擇送貨上門，或憑學生證/教職員證前往Apple Store取貨。
- 購買數量：每年可購買1隻設有教育優惠的Apple Watch。
查詢：Apple教育商店
文：B1807
圖：Apple
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