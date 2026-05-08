執笠倉真「執笠」！與「夫妻檔」文具佬資源整合 黃埔店成第一滴血 網民︰寧願你執文具佬

在租金高昂的香港，不少品牌都需要因應市況作出策略性調整，所以近年店舖的開業與結業已是常態。近日，以「執笠」為名的連鎖店「執笠倉」宣布，由於將與同系品牌「文具佬」進行資源整合，決定結束開業長達9年的黃埔新邨分店，而執笠倉與文具佬原來是由夫妻檔拍住經營。這一消息隨即在網上引發熱烈討論，不少街坊大嘆可惜。

執笠倉+文具佬資源整合前第一滴血！開業9年黃埔店宣布結業

以售賣平價家品及文具的連鎖店「執笠倉」，日前於官方社交平台上發文，表示「黃埔，會成為我哋資源整合後嘅第一滴血」，正式宣布由於執笠倉會與文具佬做資源整合，黃埔新邨的分店將在7月租約期滿後結束營業，並隨即展開結業清貨。

黃埔分店即日起7折清貨 答謝顧客

帖文亦提到，這次調整是為了「重新檢視每一間舖頭，重疊地區、長期未達理想表現嘅分店，都需要忍痛調整」。執笠倉亦形容，黃埔分店對他們而言「一直好特別」，因該店是品牌「第一間走入中產地區嘅舖頭」，開業9年，「亦陪住好多街坊走過好多日常」。

而為了答謝顧客一直以來的支持，黃埔分店由即日起推出買滿$100即有7折的清貨優惠，老闆亦希望大家能「最後再入嚟行下，同我哋好好道別」。

夫妻檔拍住上開店 網民︰寧願你執文具佬

結業消息一出，隨即引來網民兩極化的討論。有人認為這種「策略性倒閉未必係壞事」，表示是明智的商業決定；亦有網民欣賞店家坦誠的態度，稱讚「要執都要執得型」。雖然不少黃埔街坊表示不捨，但亦有留言指「文具佬定位似乎高過執笠倉」，以及「寧願你執咗文具佬」，擔心日後購物會不便。

此外，亦有網民不解為何執笠倉會與文具佬「資源整合」。翻查資料，原來兩間店的創辦人為夫妻關係，人稱「7哥」的羅家昌除了是文具佬生活百貨的創辦人，更是批發商東方文具公司的行政總裁。而其妻子蘇曉芬則是執笠倉的創辦人，她於2014年創立執笠倉，兩年後與7哥結婚，夫妻檔齊齊將兩個品牌迅速擴展，至於合共逾30間分店。

執笠倉（黃埔店）

地址︰紅磡船澳街99號黃埔新村5Q

營業時間︰10am-10pm

資料來源︰執笠倉、文具佬生活百貨