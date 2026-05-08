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長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品

時尚購物
更新時間：15:20 2026-05-08 HKT
發佈時間：15:20 2026-05-08 HKT

為了回饋社會，不少商戶會推出長者專屬的優惠計劃。八達通最近推出了全新的「樂賞會」，是專為持有樂悠咭的長者而設。老友記們只需簡單登記，即可每日於百佳、屈臣氏或豐澤分店，透過拍卡賺取$2的優惠，並於指定商戶即享購物折扣，為日常生活增添著數。

八達推全新長者樂賞會 老友記日日拍樂悠咭賺$2優惠

專為長者而設的八達通樂悠咭，近日宣布推出全新的「樂賞會」會員計劃，為老友記帶來額外的購物優惠。成為會員後，長者每日只需前往設於百佳、屈臣氏及豐澤指定分店內的「樂賞站」，找到印有「樂賞站」標誌的拍卡機，然後嘟一嘟樂悠咭，即可賺取$2優惠。

這項優惠會自動存入老友記會員的樂悠咭中，並可用於即日的消費。當會員於百佳旗下超市或屈臣氏門市購物滿$30，即可自動享用儲起的$2優惠折扣，即減$2，讓長者在購買日用品、食品或保健產品時節省更多。

1招簡易入會 即送燕麥片/紙巾

加入「樂賞會」的步驟非常簡單，合資格的長者只需攜帶樂悠咭，親臨全港任何一間百佳、屈臣氏或豐澤門市，於收銀處或客戶服務部向職員表示有意入會，並輕拍樂悠咭即可完成登記，方便快捷。成功入會後更有迎新禮遇，包括SELECT佳之選即食燕麥片或屈臣氏迷你紙手帕12包裝，送完即止。

另外，每個星期三更是樂賞日，會員於百佳旗下超市購買佳之選、金御膳或超值牌產品，即享9折；於屈臣氏作任何消費即享95折，以及在豐澤購買豐澤牌、小家電或長者護理產品都可享95折等。而樂悠咭綁定易賞錢會員後，會自動加入「樂賞會」。

八達推樂賞會

  • 登記地點：全線百佳、屈臣氏、豐澤門市
  • 樂賞站位置：指定百佳、屈臣氏及豐澤分店 >>按此參考詳細名單<<
  • 消費折扣：於百佳旗下超市或屈臣氏，單次消費滿$30即可自動扣減$2，每日各享一次
  • 備註︰所有優惠受相關條款及細則約束，詳情請向店員查詢

資料來源︰八達通 Octopus 

延伸閱讀︰港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站

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