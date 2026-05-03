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周末好去處︳ 醜萌公仔FUGGLER/鞋履Sam Edelman/眼鏡品牌Ray-Ban 夏日食玩買 新店+活動登場

時尚購物
更新時間：12:16 2026-05-03 HKT
發佈時間：12:16 2026-05-03 HKT

周末好去處1︰ 醜萌公仔FUGGLER 專門店落戶希慎廣場

來自英國的超人氣「醜萌公仔FUGGLER」（別名：牙寶），以其毛茸茸的外型、長有像人類般的牙齒、空洞眼神和調皮搗蛋的個性，在全球掀起一場「怪誕可愛」的流行旋風。

FUGGLER為粉絲帶來好消息，皆因香港開設首間專門店已於4月25日登陸銅鑼灣希慎廣場，而為慶祝香港首店開幕，現場將同步推出全新系列及多款首發必藏單品。首推賣相極萌的「脆雞塊」，外表安靜乖巧，但內裏卻暗藏搞怪基因，延續FUGGLER標誌性的「反差萌」風格。

Fuggler香港專門店優惠：

店內消費滿指定金額，即可獲贈指定禮品

消費滿$139，即送FUGGLER公仔鑰匙扣盲袋或FUGGLER公仔盲盒

消費滿$499，即送FUGGLER中碼公仔

消費滿$999，即送FUGGLER絲巾

數量有限，送完即止。

 

INFO

地址︰銅鑼灣希慎廣場B1F-B101B

查詢︰IG @fugglerofficial.hk

周末好去處2︰ Sam Edelman聯乘 Cupping Room 推特色美食

Sam Edelman 與人氣精品咖啡品牌 Cupping Room 攜手合作，推出以「Welcome to Sam Edelman BAY」為主題的期間限定活動，重點推廣 Sam Edelman 最新手袋及配飾系列，並同步呈現品牌標誌性的 BAY 拖鞋，展現輕鬆愜意的夏日風格。

活動即日起至5月8日期間舉行，現場設有多個品牌主題打卡裝置，包括以海岸度假為靈感的店內佈置、手袋展示區及聯乘視覺設計，讓顧客於輕鬆愜意的咖啡氛圍中，近距離感受 Sam Edelman 夏日配飾的時尚魅力。同時，Cupping Room 推出 Sam Edelman 聯乘限定餐單，配合主題設計的特色飲品及甜品，讓大家一邊歎美食，一邊欣賞靚鞋靚袋。

活動期間，凡於海港城及東薈城 Cupping Room 分店惠顧Sam Edelman 聯乘限定飲品及食品，即可免費獲贈 Sam Edelman 期間限定杯套一個及$100 現金劵，並可前往海港城 Sam Edelman 分店免費體驗扭蛋機一次，有機會贏取標誌性BAY 拖鞋一對。透過餐飲與時尚互動體驗，讓顧客在享受咖啡時光的同時，感受 Sam Edelman 為夏日注入的驚喜與玩味。

此外，顧客於活動期間到訪期間限定店打卡，並將照片上載至社交媒體（如 Instagram/Facebook/小紅書），同時加上指定 Hashtag #SamEdelmanXCuppingRoom #SamEdelmanHK #SamEdelmanBAY，截圖並向 Sam Edelman 海港城分店店員展示，即可免費獲贈 Sam Edelman 隨身化妝鏡一個。

 

INFO

Sam Edelman聯乘 Cupping Room活動

日期：4月29日至5月8日

地址：尖沙咀海港城海洋中心3樓309號鋪

Sam Edelman 店舖地址 : 尖沙咀海港城海運大廈3樓OT310A號舖

周末好去處3︰Ray-Ban限時快閃店 購物可獲配飾套裝

眼鏡品牌Ray-Ban委任當代文化偶像Jennie出任其全球品牌代言人，品牌並於即日至5月16日，於銅鑼灣Hysan Place希慎廣場打造限時快閃店。現場提供Jennie在品牌廣告中所詮釋的年度重點鏡框，讓品牌粉絲能近距離感受經典設計與現代感的融合。

現凡購買任何一款系列眼鏡，即可獲得品牌專屬DIY配飾套裝。顧客可用Ray-Ban經典吊墜與英文字母配件自由組合，親手打造展現個人風格的專屬飾品。

INFO

Ray-Ban限時快閃店
地點：銅鑼灣希慎廣場一樓中庭
日期：4月28日至5月16日

文︰Angel

 

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