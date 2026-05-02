崇光感謝周年慶｜THREE/ Sisley/ SOFINA/ Shiseido 美妝套裝 激抵登場

崇光感謝周年慶是炙手可熱的購物嘉年華，活動全城熱捧！ 而第一階段優惠禮遇由即日至5月17日舉行，同期推出購物折扣、體驗活動，當中最受城中男女歡迎的當然是美妝優惠，部分低於半價發售，大家趁早入手！

文︰Angel 圖︰品牌提供

崇光感謝周年慶︰半價入手 專屬護膚

是次於崇光感謝周年慶限定推出的護膚套裝，不乏時下極受歡迎的日、韓品牌，包括THREE、Shiseido、Clé de Peau Beauté 及WHOO等，亦有以優質見稱的歐洲護膚品牌如 Caudalie、Fresh等。品牌都以其王牌系列作招徠，如WHOO就有秘貼煥能修護精華套裝、SOFINA ALBLANC鑽亮肌底精華防曬套裝，還以低於半價發售。

第一階段優惠禮遇由即日至5月17日舉行，同期推出購物折扣、體驗活動，當中最受城中男女歡迎的當然是美妝優惠。

WHOO秘貼 煥能修護精華套裝 優惠價$1,000 （價值$2,564）銅鑼灣專櫃限定

包括秘貼煥能修護精華、循環修護肌底精華、自潤修護面霜、拱辰享雪煥白養膚水、雪煥白養膚乳、雪煥白養膚霜，以及煥能修護面膜。

WHOO秘貼 煥能修護精華套裝 優惠價$1,000 （價值$2,564）銅鑼灣專櫃限定

THREE 平衡萃潤淨膚套裝 優惠價$600 （價值$940）銅鑼灣及啟德專櫃限定

包括平衡萃潤潔面乳、平衡萃潤潔面乳及平衡萃潤化妝水。

THREE 平衡萃潤淨膚套裝 優惠價$600 （價值$940）銅鑼灣及啟德專櫃限定

SOFINA ALBLANC鑽亮肌底精華防曬套裝 優惠價$1,170 （價值$2,340）銅鑼灣及啟德專櫃限定

套裝內有潤白美肌鑽亮肌底精華、潤白美肌防曬乳液各兩支。

SOFINA ALBLANC鑽亮肌底精華防曬套裝 優惠價$1,170 （價值$2,340）銅鑼灣及啟德專櫃限定

Shiseido Future Solution LX 晶鑽柔亮再生修護乳霜組合 $2,800 （價值$3,870） 銅鑼灣及啟德專櫃限定

包括有晶鑽柔亮再生修護乳霜、再生健膚水、潔面泡沫、再生修護日間乳霜及防曬霜。

Shiseido Future Solution LX 晶鑽柔亮再生修護乳霜組合 $2,800 （價值$3,870） 銅鑼灣及啟德專櫃限定

Clé de Peau Beauté 煥活細胞精華套裝 優惠價$2,700（價值$4,340）銅鑼灣專櫃限定

套裝內有LE SÉRUM煥活細胞精華、鉑鑽柔膚潔面泡沫、鉑鑽凝亮柔膚精華水、鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++、鉑鑽夜間修護乳液、高效煥采亮白精華、高效煥活眼霜、化妝棉。

Clé de Peau Beauté 煥活細胞精華套裝 優惠價$2,700（價值$4,340）銅鑼灣專櫃限定

Caudalie 白藜蘆醇膠原倍增套裝 優惠價$1,400（價值$2,530）銅鑼灣專櫃限定

套裝內有白藜蘆醇提昇緊緻精華、白藜蘆醇提昇緊緻晚霜、白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜、白藜蘆醇提昇緊緻肌底眼霜。

Caudalie 白藜蘆醇膠原倍增套裝 優惠價$1,400（價值$2,530）銅鑼灣專櫃限定

Fresh紅茶全方位緊緻套裝 優惠價$3,070 （價值$4,443）銅鑼灣專櫃限定

包括有紅茶酵素抗氧精華水、紅茶凝時煥活精華、紅茶凝時煥活面霜、紅茶瞬間修護面膜、大豆卸妝潔面乳、紅茶凝時煥活精華眼霜、紅茶酵素抗氧防曬乳SPF 50 PA++++、黑曜石刮痧板及fresh精美化妝袋。

Fresh紅茶全方位緊緻套裝 優惠價$3,070 （價值$4,443）銅鑼灣專櫃限定

崇光感謝周年慶︰粉絲必搶 限定化妝品

崇光感謝周年慶除了提供抵買優惠，還會嚴選限量版產品和組合，例如 SUQQU推出只限於感謝周年慶發售的限量初夏季彩妝系列「夏陽絮語」，與日本藝術畫家通木菜菜繪女士以《夢中》畫作攜手打造的2026年限量版「晶采防曬日霜2026增量裝組」，粉絲必搶！

SUQQU 晶采防曬日霜限量增量裝組 優惠價$730 （價值$1,081） 銅鑼灣專櫃限定

包括晶采防曬日霜增量裝、絕緻艷澤粉霜旅行裝、晶采艷澤蜜粉、煥顏柔潤淨膚露旅行裝及日本《夢中》插畫限定旅行化妝袋。

SUQQU 晶采防曬日霜限量增量裝組 優惠價$730 （價值$1,081） 銅鑼灣專櫃限定

Chantecaille 自然肌膚輕底霜雙重套裝 優惠價$1,054 （價值 $1,731）銅鑼灣及啟德專櫃限定

套裝內有自然肌膚輕底霜、花妍保濕修護面膜、極緻增長修護睫毛膏及自然肌膚輕底霜。

Chantecaille 自然肌膚輕底霜雙重套裝 優惠價$1,054 （價值 $1,731）銅鑼灣及啟德專櫃限定

Laura Mercier 皇牌持久底妝套裝 優惠價$750（價值$1,375）銅鑼灣及啟德專櫃限定

自選極緻全效養膚底霜、柔光透明蜜粉、天鵝絨粉撲、迷你純淨無瑕精華遮瑕液、迷你極致潤色胭脂、精美化妝袋。

Laura Mercier 皇牌持久底妝套裝 優惠價$750（價值$1,375）銅鑼灣及啟德專櫃限定

Nars人氣粉底套裝 優惠價$430至$485 （價值$682至737） 啟德專櫃限定

套裝內有自選粉底、迷你Afterglow護唇膏、迷你胭脂、迷你原生光蜜粉餅。

Nars人氣粉底套裝 優惠價$430至$485 （價值$682至737） 啟德專櫃限定

Bvlgari紫晶女士淡香水套裝 優惠價$1,380（價值$1,887）銅鑼灣專櫃限定

包括有紫晶女士淡香水、紫晶女士淡香水、女士化妝包。

Bvlgari紫晶女士淡香水套裝 優惠價$1,380（價值$1,887）銅鑼灣專櫃限定

Sisley經典明眸修護套裝 優惠價$1,700 （價值$2,715）銅鑼灣及啟德專櫃限定

活膚再生眼唇霜、花香潤膚水、瞬間保濕面膜、升級版全能乳液 、全效深層保濕乳霜、全效深層保濕精華、活膚再生眼唇霜。

Sisley經典明眸修護套裝 優惠價$1,700 （價值$2,715）銅鑼灣及啟德專櫃限定

為慶祝感謝周年慶正式開鑼，崇光為掃貨充電打氣及母親節當日購物滿額即送玫瑰花，送完即止。

Info

地址︰銅鑼灣軒尼詩道555號 / 啟德協調道12號雙子匯1期

查詢︰www.sogo.com.hk



