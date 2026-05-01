龍豐賣藥妝變賣豬肉？傳尖沙咀開超市！招聘廣告月薪$21000請肉部主管

近年，不少零售連鎖店為求在激烈的市場競爭中突圍而出，紛紛擴大業務版圖。有網民發現連鎖藥妝店龍豐集團近日刊登一則招聘廣告，為其「尖沙咀超市」聘請「肉部主管」，月薪達$21,000或以上。這則廣告引起市場猜測，認為該集團正密謀從藥妝界踩入新鮮食品市場，開拓版圖。

龍豐集團傳尖沙咀開超市？登廣告請肉部主管$21000/月

日前有網民發現龍豐藥業（集團）有限公司於招聘網刊登一則廣告，正公開招聘「尖沙咀超市 肉部主管或副主管」。根據該則帖文所示，該職位的工作內容包括「管理肉部日常營運，包括貨品陳列、庫存點算與貨場環境維護」，以及「協助落實食品安全與衛生標準」。

另外，廣告中亦清晰列明所聘請的職位，要求應徵者「具超市或零售肉部管理經驗者」優先，並列出工作地點為「尖沙咀超市」，薪酬為「HKD21,000或以上」，似乎意味住龍豐可能計劃將業務延伸至新鮮食品零售領域，並即將踩入超市界。

地區藥房擴展版圖 全港逾30間分店

翻查資料，龍豐集團於1992年成立，從地區藥房發展至今，已成為香港最具規模的藥妝百貨連鎖集團之一，所銷售的貨品種類超過8萬款，於全港更開設逾30間分店。而集團近期更向港交所遞交上市申請，計劃集資以擴充其銷售網絡，積極擴展版圖。

資料來源︰moovup