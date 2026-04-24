SOGO崇光感謝祭2026｜美妝/名牌手袋/服飾11折起 必搶Dyson風扇/Yaman美容儀 1招贏$100現金券

SOGO崇光感謝祭2026｜SOGO崇光百貨每年都會舉行SOGO感謝祭優惠，今次SOGO以「40+1 喜悅加賞」為主題，分3個階段帶來震撼優惠，除了美妝品、名牌手袋、服飾、生活家電低至11折，當中必搶Dyson風扇、Yaman美容儀，大家更能靠1招贏走$100電子現金券，即睇優惠詳情！

SOGO崇光感謝祭3階段優惠攻略！美妝/名牌手袋/服飾低至11折

今年崇光感謝周年慶將分3階段舉行，活動期間銅鑼灣店及啟德店皆會延長營業時間，各階段均設不同優惠折扣。

4月24日至30日為預購階段，以優惠價錢入手周年慶必買的美妝及護膚用品，當中包括Lancome Génifique煥活修護精華115ml套裝，46折後售$1,960、Clarins皇牌眼部雙精華套裝，54折後售$1,195、SK-II煥顏緊緻亮眼淨肌套裝，64折後售$780等。

第一階段周年慶由5月1日起開搶，優惠涵蓋國際精品、時尚服飾、美容護膚，到電子電器、生活家品、運動塑身、寵物育兒等。當中銅鑼灣店焦點商品必搶3折Kate Spade精選手袋，3折後售$1,380、BOSS精選Polo恤，33折後售$580。周年慶開賣首天必搶Dyson Cool™風扇，62折後售$1,890，限量100部，不容錯過。至於5月2日限量20部的Yaman多功能美容儀，75折後售$6,888，愛美人士不容錯過！

首階段啟德店同樣有抵買之選，包括LEVI'S男女裝牛仔褲售$899/2條，加$500再多2件、Mouri日本Akoya珍珠純銀飾物低至11折發售，折後價$798起、Cherry 90%瑞士抗菌羽絨四季被21折後售$698。

1招贏$100現金券 母親節消費送玫瑰花

此外，活動大使於4月24至25日不同時段於崇光銅鑼灣及啟德店現身，手持印有「HK$100現金優惠碼」的宣傳品，大家在街頭成功「捕捉」到活動大使，並即時打開手機上的SOGO Rewards App掃描QR Code，即可獲得HK$100電子現金券1張，於崇光感謝周年慶期間使用。

為了慶祝周年慶開鑼，崇光盛大推出2大加贈禮遇，包括由5月1日至25日起逢星期六、日及公眾假期推出「美食車週末賞」活動，SOGO Rewards會員於崇光啟德店即日單一消費滿淨值HK$410，並在美食車前拍照打卡及上傳至個人社交平台，即可免費換領限定美食車小食1份。母親節當日， SOGO Rewards會員於崇光銅鑼灣店或啟德店即日單一消費滿淨值HK$1,000，即可憑發票兌換精美玫瑰鮮花1朵。

崇光感謝周年慶

日期： 4月25至30日（預購階段） 5月1至17日（第一階段） 5月18至31日（第二階段）

地點：崇光銅鑼灣店及啟德店

Catch the Joy感謝巡遊加賞

日期：4月24至25日

地點：崇光銅鑼灣店、崇光啟德店

時間： 4月24日：中午12:00至下午2:00（啟德店）、下午5:00至晚上7:00（銅鑼灣店） 4月25日：中午12:00至下午2:00（銅鑼灣店）、下午3:30至5:30（啟德店）

詳情：活動大使手持印有「HK$100現金優惠碼」的宣傳品，市民打開手機上的SOGO Rewards App掃描QR Code，即可獲得HK$100電子現金券1張，可於崇光感謝周年慶期間使用

美食車周末賞

日期：5月1至25日（逢星期六、日及公眾假期）

換領時間：下午2:00至6:00

換領地點：崇光啟德店G/F戶外廣場

換領方法：SOGO Rewards會員於崇光啟德店即日單一消費滿淨值HK$410，並在美食車前拍照打卡及上傳至個人社交平台，即可免費換領限定美食車小食1份

母親節加賞

日期：5月10日

換領昤間：營業時間內

換領地點：銅鑼灣店11/F SOGO Club或啟德店9/F Click & Collect

換領方法：SOGO Rewards會員於崇光銅鑼灣店或啟德店即日單一消費滿淨值HK$1,000，即可憑發票兌換精美玫瑰鮮花1朵

文:RY

資料及圖片來源:SOGO崇光百貨