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Dr.Martens開倉3折起！招牌短靴/牛津鞋/瑪莉珍/學生鞋$250起入手 學生額外9折！附日期+地點

時尚購物
更新時間：16:30 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-21 HKT

Dr. Martens開倉｜Dr. Martens一直是街頭潮流與實用耐穿的經典代表，深受學生及時尚愛好者追捧，其中瑪莉珍、學生鞋等更成為多款Threads話題產品。近日與OnTheList聯手相隔9年再度推出限時開倉活動，精選鞋履低至3折起售，部分款式更低至$250，學生更可享額外9折優惠，性價比極高。

Dr.Martens開倉3折起！招牌短靴/牛津鞋/瑪莉珍/學生鞋$250起入手

Dr.Martens與OnTheList聯手，由4月23日起至4月30日，於鰂魚涌舉行開倉活動，全場產品低至3折發售，涵蓋馬丁靴、牛津鞋、瑪莉珍、學生鞋、涼鞋、手袋等，指定童裝鞋款更低至250起，滿足不同場合需求，出示有效學生證更可享額外9折優惠，不可錯過。

Dr.Martens開倉優惠產品一覽

優惠產品包括1460 Pascal Bex FZ Black Sendal以黑色皮革打造，搭配標誌性黃色縫線，鞋底防滑耐磨，適合日常通勤或周末街頭造型，原價$1,799現售$715；1460 BT21 Black Nappa同樣以$715超值價登場，原價$1,899，質感柔軟且光澤持久。另外，1460 Bex Squared Black Polished Smooth只需$650，1460 Pascal Muted Olive及Savannah Tan兩款大地色調則各售$605，適合追求自然休閒感的消費者。

Dr.Martens x OnTheList開倉詳情

  • 日期：4月23日 至 4月30日
  • 時間：（VIP Premium 會員）4月23日08:00起；（Standard 會員）4月23日12:00-20:00，4月24日至30日10:00-20:00
  • 地點：OnTheList 陳列室：太古坊濠豐大廈4樓
  • 需免費登記成為 OnTheList 會員方可入場

文：M

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