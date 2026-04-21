Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dr.Martens開倉直擊低至3折！招牌短靴/牛津鞋/瑪莉珍/學生鞋$250起入手 學生額外9折！

時尚購物
更新時間：16:30 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-21 HKT

Dr. Martens開倉｜Dr. Martens一直是街頭潮流與實用耐穿的經典代表，深受學生及時尚愛好者追捧，其中瑪莉珍、學生鞋等更成為多款Threads話題產品。近日與OnTheList聯手相隔9年再度推出限時開倉活動，精選鞋履低至3折起售，部分款式更低至$250，學生更可享額外9折優惠，性價比極高。

Dr.Martens開倉3折起！招牌短靴/牛津鞋/瑪莉珍/學生鞋$250起入手

Dr.Martens與OnTheList聯手，由4月23日起至4月30日，於鰂魚涌舉行開倉活動，全場產品低至3折發售，涵蓋馬丁靴、牛津鞋、瑪莉珍、學生鞋、涼鞋、手袋等，指定童裝鞋款更低至250起，滿足不同場合需求，出示有效學生證更可享額外9折優惠，不可錯過。

Dr.Martens開倉優惠產品一覽

是次開倉優惠產品包括1460 Pascal Bex FZ Black Sendal，以黑色皮革打造，搭配標誌性黃色縫線，鞋底防滑耐磨，適合日常通勤或周末街頭造型，原價$1,799現售$715；1460 BT21 Black Nappa同樣以$715超值價登場，原價$1,899，質感柔軟且光澤持久。另外，1460 Bex Squared Black Polished Smooth只需$650，1460 Pascal Muted Olive及Savannah Tan兩款大地色調則各售$605，適合追求自然休閒感的消費者。

人氣隱形眼鏡品牌最平$68/盒

同場更有人氣隱形眼鏡品牌Candy magic進行開倉，最平$68/盒，更有折上折優惠。另外亦有服飾品牌popcorn的大量男女服飾減價。

適逢 OnTheList 十週年，會員於開倉門市或網店消費滿指定金額即可參加大抽獎。獎品超過 200 份，包括 iPhone 17 Pro Max 及全自動咖啡機等名貴禮品。消費滿 $800 可獲一次抽獎機會，VIP 及 Premium 會員更可享有兩倍中獎機會，抽獎活動至4月30日完結。

Dr.Martens x OnTheList開倉詳情

  • 日期：4月23日 至 4月30日
  • 時間：（VIP Premium 會員）4月23日08:00起；（Standard 會員）4月23日12:00-20:00，4月24日至30日10:00-20:00
  • 地點：OnTheList 陳列室：太古坊濠豐大廈4樓
  • 需免費登記成為 OnTheList 會員方可入場

延伸閱讀：豐澤抵得祭6大優惠！門市+網店逾800款產品18折起 必抽1折iPhone/DYSON吸麈機 大派$2,600電子優惠券

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
20小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
7小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
16小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
1小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
16小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
23小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
15小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
19小時前
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
施明喪禮｜李家鼎哀傷送別前妻無法言語 兩子先後抵達獨欠李泳豪太太
影視圈
3小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
19小時前