PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
更新時間：18:28 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:28 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:28 2026-04-13 HKT
電子支付工具在日常生活中愈趨普及，其安全性及用戶認證亦備受關注。本地主流支付工具PayMe近日宣布，由2026年5月14日起，使用滙豐信用卡增值的用戶，必須新增香港身份證資料，才可繼續全面使用服務，旨在加強賬戶安全。
PayMe 5.14新規定！1類用戶必須上傳及綁定身份證
近日電子支付平台PayMe向用戶發出通知，更新其用戶認證要求。公告中明確指出，此變動是「為了保障你的PayMe錢包安全」。但並非所有用戶都受影響，如用戶是使用滙豐信用卡增值，但尚未認證身份，將是這次新規定的主要對象。若用戶已新增香港身份證，或使用其他方式增值，則不受影響。
根據PayMe團隊的說明，用戶可以透過簡單步驟完成身份認證。用戶需前往PayMe應用程式中的「我的賬戶」，進入「設定」頁面，再點選「交易限額」，然後按指示「升級」。整個過程僅需按照提示掃描並上傳香港身份證的正反面即可，過程簡單快捷。
新增身份證4大簡易步驟
根據PayMe的指引，用戶可以透過簡單步驟完成身份認證，只需按照以下4個步驟操作：
- 前往PayMe中的「我的賬戶」
- 進入「設定」> 點選「交易限額」
- 點按「需要提高交易限額？」中的「升級」
- 按照頁面指示，掃描並上傳香港身份證的正反面，即可完成
未完成身份認證 4大功能即無法使用
如用戶未能在限期前完成身份認證，將會帶來顯著影響。PayMe表示，由2026年5月14日起，仍未新增香港身份證的用戶將無法使用多項主要功能，包括：
- 所有與商店的交易，包括付款、繳費、銀聯卡及Apple Pay付款
- 所有與朋友的交易，包括過數、收款、派發及收取利是
- 所有「轉數快」交易
- 增值
當受影響的用戶嘗試登入或使用以上功能時，系統將會彈出提示，並會指示用戶立即新增其香港身份證。
資料來源︰PayMe by HSBC
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