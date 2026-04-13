Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟

時尚購物
更新時間：18:28 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:28 2026-04-13 HKT

電子支付工具在日常生活中愈趨普及，其安全性及用戶認證亦備受關注。本地主流支付工具PayMe近日宣布，由2026年5月14日起，使用滙豐信用卡增值的用戶，必須新增香港身份證資料，才可繼續全面使用服務，旨在加強賬戶安全。

PayMe 5.14新規定！1類用戶必須上傳及綁定身份證

近日電子支付平台PayMe向用戶發出通知，由2026年5月14日起，使用滙豐信用卡增值的用戶，必須新增香港身份證資料，才可繼續全面使用服務。
近日電子支付平台PayMe向用戶發出通知，由2026年5月14日起，使用滙豐信用卡增值的用戶，必須新增香港身份證資料，才可繼續全面使用服務。

近日電子支付平台PayMe向用戶發出通知，更新其用戶認證要求。公告中明確指出，此變動是「為了保障你的PayMe錢包安全」。但並非所有用戶都受影響，如用戶是使用滙豐信用卡增值，但尚未認證身份，將是這次新規定的主要對象。若用戶已新增香港身份證，或使用其他方式增值，則不受影響。

根據PayMe團隊的說明，用戶可以透過簡單步驟完成身份認證。用戶需前往PayMe應用程式中的「我的賬戶」，進入「設定」頁面，再點選「交易限額」，然後按指示「升級」。整個過程僅需按照提示掃描並上傳香港身份證的正反面即可，過程簡單快捷。

新增身份證4大簡易步驟 

根據PayMe的指引，用戶可以透過簡單步驟完成身份認證，只需按照以下4個步驟操作：

  1. 前往PayMe中的「我的賬戶」
  2. 進入「設定」> 點選「交易限額」
  3. 點按「需要提高交易限額？」中的「升級」
  4. 按照頁面指示，掃描並上傳香港身份證的正反面，即可完成

未完成身份認證 4大功能即無法使用 

如用戶未能在限期前完成身份認證，將會帶來顯著影響。PayMe表示，由2026年5月14日起，仍未新增香港身份證的用戶將無法使用多項主要功能，包括：

  • 所有與商店的交易，包括付款、繳費、銀聯卡及Apple Pay付款
  • 所有與朋友的交易，包括過數、收款、派發及收取利是
  • 所有「轉數快」交易
  • 增值

當受影響的用戶嘗試登入或使用以上功能時，系統將會彈出提示，並會指示用戶立即新增其香港身份證。

資料來源︰PayMe by HSBC

延伸閱讀︰PayMe收陌生人過錯數隨時變「洗黑錢」？私下退款或被凍結戶口 官方教錯誤轉賬處理方法

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
01:10
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
影視圈
1小時前
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
7小時前
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
飲食
7小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
9小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
5小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
19小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
13小時前
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT