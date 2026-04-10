無線音響掀80年代懷舊風！TRETTITRE首推CD+黑膠+卡式帶掛牆組合 Philips手提喇叭復刻搶眼色調

繼相機及遊戲主機後，復古浪潮又再衝擊音響界，不論後起之秀如TRETTITRE，還是百年品牌Philips，爭相推出致敬上世紀80年代的無線音響，黑膠唱盤、手提CD機、卡式帶播放器情懷再現之餘，就連色彩風格也完美復刻，再次喚醒影音迷塵封已久的青春回憶。

無線音響掀80年代懷舊風TRETTITRE三合一掛牆組合 Philips手提喇叭復刻搶眼色調

TRETTITRE TTT無線音響組合：CD+黑膠+卡式帶大滿貫

內地新進音響品牌TRETTITRE，之前推出的圓錐形無線喇叭及藍牙CD機T-CP8，均引起市場回響，最近在Kickstarter眾籌的TTT無線音響組合同樣不乏捧場客，迄今獲得逾1,600個名額支持，始終能夠聽齊黑膠、CD及卡式帶，對樂迷或音響迷來說，無疑是復古情懷大滿貫。

磁吸掛牆形格展示

這套組合由黑膠唱機TTT-LP3、手提CD機TTT-DP3及卡式帶播放器TTT-CP3組成，三款器材全部可以獨立運作（可單獨購買），配合附送的磁吸式牆掛架TTT-W，可搖身變作掛牆音響組合，慳位之餘，極具展示格調。

按鍵、旋鈕加強機械感

先說以T-CP8為藍本設計的TTT-DP3，沿用旋轉滑蓋方式打開，只差面蓋換成透明，除了藍牙連接無線耳機或喇叭，亦提供 3.5m m可插上有線耳機。

至於機械感強烈的TTT-CP3，大型播放鍵操作起來的觸感，猶如舊式卡式帶錄音機，磁頭支援Type I-IV磁帶，同樣有藍牙5.4及 3.5m m耳機插口。

黑膠唱盤營造燈光氣氛

最後，外形可手提兼攜帶外出的TTT-LP3，機身採用CNC鋁金屬，配備高精度唱臂及Phono放大器，唱頭用上Audio-Technica AT 3600L ，支援33rpm及45rpm轉速，特別之處轉盤底部設有燈箱襯托，播放透明黑膠碟，燈光尤其搶眼，閒時亦可充當氣氛燈。值得一提的是，TTT-CP3是3款型號中唯一支援aptX HD及aptX Adaptive編碼，串流音質更好。

Philips Moving Sound：搶眼色調重現

The Roller賣相十足上世紀80年代的Boombox，惟只支援藍牙串流及USB-C播放。

體積大一個碼及輸出功率更強的The Tube，支援IP67防塵防水，並可當行動電源為手機充電。

Moving Sound系列還有輕盈無線頭戴耳機The Ringo Duo（MS1），設計靈感也是來自Walkman附帶的耳機。

The Buds（MS3）是系列首款真無線耳機，充電盒同樣設有動畫顯示。，顏色鮮

上世紀80年代的手提音響、隨身聽，曾以鮮明色彩風格令人留下深刻印象，如當年Sony Walkman系列常用的搶眼黃色，早已烙印在幾代樂迷的腦海。Philips嘗試在手提藍牙喇叭上復刻這份情懷，特地推出Moving Sound系列，不但用上標誌性的高飽和度黃色，機身亦設計成經典Boombox樣子，讓人瞬間回到當年街頭「災機」的歲月。

LCD芒模擬CD、卡帶轉動

充滿80年代元素的Moving Sound系列，分別有The Tube（MS80）及The Roller（MS60）兩款型號，同樣設有手柄、機械按鍵及彩色LCD螢幕，後者可模擬播放CD、卡式帶轉動的動畫效果，另喇叭整合了LED燈伴隨音樂閃動，用戶亦可透過《Philips Entertainment》App自訂燈光色彩。

支援Auracast多喇叭串聯

體積較大的The Tube裝有2個5吋低音及2個1.5吋高音單元，加上兩側被動輻射器及Moving Sound Bass+技術，低頻沉穩有力，輸出功率高達140W，適合露營或沙灘派對加強氣氛。The Roller內置專用低音、高音單元及被動輻射器，擁有60W輸出，同樣支援Auracast多喇叭串聯。

售價：約3,205港元（The Tube）、約1,723港元（The Roller）

OPT90：錄音帶變隨身聽

OPT90外形大小百分百參照卡式錄音帶來設計，造型幾可亂真。

透明收納盒可兼作支架，將錄音帶形喇叭直立擺放。

OPT90採用USB-C充電，滿電可連續播歌6小時。

現在拿起手機、平板就可錄音，年輕人大概不知道卡式錄音帶為何物！日本SiNCERE為讓新一代重新認識，推出百分百還原錄音帶造型及大小的藍牙喇叭OPT90，連透明收納盒重量約 80g ，隨身攜外方便，收納盒還可兼作支架，令喇叭輕易直立擺放。

OPT90採用藍牙5.3連接，除了配對手機、平板或電腦播歌，亦可插入microSD記憶卡播放MP3格式音檔，內置 400m Ah電池在最大音量下可連續播放約6小時，需要時亦可經USB-C一邊充電一邊聽歌。

文：B1807

圖：TRETTITRE、Philips、SiNCERE