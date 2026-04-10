無線音響掀80年代懷舊風！TRETTITRE首推CD+黑膠+卡式帶掛牆組合 Philips手提喇叭復刻搶眼色調
發佈時間：12:00 2026-04-10 HKT
繼相機及遊戲主機後，復古浪潮又再衝擊音響界，不論後起之秀如TRETTITRE，還是百年品牌Philips，爭相推出致敬上世紀80年代的無線音響，黑膠唱盤、手提CD機、卡式帶播放器情懷再現之餘，就連色彩風格也完美復刻，再次喚醒影音迷塵封已久的青春回憶。
無線音響掀80年代懷舊風TRETTITRE三合一掛牆組合 Philips手提喇叭復刻搶眼色調
TRETTITRE TTT無線音響組合：CD+黑膠+卡式帶大滿貫
內地新進音響品牌TRETTITRE，之前推出的圓錐形無線喇叭及藍牙CD機T-CP8，均引起市場回響，最近在Kickstarter眾籌的TTT無線音響組合同樣不乏捧場客，迄今獲得逾1,600個名額支持，始終能夠聽齊黑膠、CD及卡式帶，對樂迷或音響迷來說，無疑是復古情懷大滿貫。
磁吸掛牆形格展示
這套組合由黑膠唱機TTT-LP3、手提CD機TTT-DP3及卡式帶播放器TTT-CP3組成，三款器材全部可以獨立運作（可單獨購買），配合附送的磁吸式牆掛架TTT-W，可搖身變作掛牆音響組合，慳位之餘，極具展示格調。
按鍵、旋鈕加強機械感
先說以T-CP8為藍本設計的TTT-DP3，沿用旋轉滑蓋方式打開，只差面蓋換成透明，除了藍牙連接無線耳機或喇叭，亦提供
至於機械感強烈的TTT-CP3，大型播放鍵操作起來的觸感，猶如舊式卡式帶錄音機，磁頭支援Type I-IV磁帶，同樣有藍牙5.4及
黑膠唱盤營造燈光氣氛
最後，外形可手提兼攜帶外出的TTT-LP3，機身採用CNC鋁金屬，配備高精度唱臂及Phono放大器，唱頭用上Audio-Technica AT
- 售價：$3,128（套裝）
- 查詢：按此
Philips Moving Sound：搶眼色調重現
上世紀80年代的手提音響、隨身聽，曾以鮮明色彩風格令人留下深刻印象，如當年Sony Walkman系列常用的搶眼黃色，早已烙印在幾代樂迷的腦海。Philips嘗試在手提藍牙喇叭上復刻這份情懷，特地推出Moving Sound系列，不但用上標誌性的高飽和度黃色，機身亦設計成經典Boombox樣子，讓人瞬間回到當年街頭「災機」的歲月。
LCD芒模擬CD、卡帶轉動
充滿80年代元素的Moving Sound系列，分別有The Tube（MS80）及The Roller（MS60）兩款型號，同樣設有手柄、機械按鍵及彩色LCD螢幕，後者可模擬播放CD、卡式帶轉動的動畫效果，另喇叭整合了LED燈伴隨音樂閃動，用戶亦可透過《Philips Entertainment》App自訂燈光色彩。
支援Auracast多喇叭串聯
體積較大的The Tube裝有2個5吋低音及2個1.5吋高音單元，加上兩側被動輻射器及Moving Sound Bass+技術，低頻沉穩有力，輸出功率高達140W，適合露營或沙灘派對加強氣氛。The Roller內置專用低音、高音單元及被動輻射器，擁有60W輸出，同樣支援Auracast多喇叭串聯。
- 售價：約3,205港元（The Tube）、約1,723港元（The Roller）
OPT90：錄音帶變隨身聽
現在拿起手機、平板就可錄音，年輕人大概不知道卡式錄音帶為何物！日本SiNCERE為讓新一代重新認識，推出百分百還原錄音帶造型及大小的藍牙喇叭OPT90，連透明收納盒重量約
OPT90採用藍牙5.3連接，除了配對手機、平板或電腦播歌，亦可插入microSD記憶卡播放MP3格式音檔，內置
- 售價：3,960日圓（約197港元）
- 查詢：按此
文：B1807
圖：TRETTITRE、Philips、SiNCERE