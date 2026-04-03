尖沙咀名牌開倉低至1折！手袋/休閒鞋/男女裝/學童鞋$39起 Marc Jacobs/MOSCHINO/On

尖沙咀海港城展銷集今期舉行名牌時裝及休閒服飾大特賣，由即日起名牌男女裝、手袋、鞋款、背包進行開倉大激減，多款人氣品牌產品MOSCHINO、Marc Jacobs、On、Champion特價發售，同場還有學童鞋、游泳配件均低至1折，適合為正來臨的夏季入手泳衣作好準備！

尖沙咀名牌開倉低至1折！手袋/休閒鞋/男女裝/學童鞋$39起

尖沙咀海港城展銷集由即日起至4月6日，進行名牌時裝及休閒服飾勁減，品牌包括Marc Jacobs、MOSCHINO、KARL LAGERFELD、PINKO、Carlo Castello等，其中包括MOSCHINO特色玩味啤啤熊上衣，PINKKO女裝$399起，The North Face T恤每件$250。埸內同時有多款鞋履優惠特賣，包括、COLE HAAN、JOSEF SEIBEL、Aiuti、等，款式多樣，涵蓋上班族皮鞋及高跟鞋，On Running運動鞋款$899起。

現場必買Marc Jacobs手袋款式，除了小皮具之外，特價還包括招牌托特包、水桶袋、背包等；DOUGHNUT背包低至7折發售，且買1件額外享9折、買滿2件再享85折。同場學童超輕防滑純白運動鞋特價$100，各款男女裝返學皮鞋$269起。

游泳配件服飾/拖鞋/行李箱特價發售

近期氣溫逐漸回升，又到了戶外水上活動的時候，現場設有Speedo、arena女裝泳衣及男裝泳褲特價發售，享有買1件享9折、買2件再享85折優惠；另外各款泳鏡$100起、卡通拖鞋$39起。此外，行李箱及卡通推車亦在減價之列，陳列行李箱低至$199，Hallmark前揭式行李箱$699起。

海港城展銷集名牌時裝及休閒服飾特賣

日期：即日起 至 4月6日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓

文：RY

資料及圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar