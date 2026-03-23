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Tiger Circle X Hidy古哩古哩聯名畫作

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更新時間：12:15 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-23 HKT

《英文虎報》的社群Tiger Circle 遇上日本藝術家小栗英訓（Hidy）筆下的奇幻角色，在急口令大挑戰展示潮流藝術的精彩。

古哩古哩不僅僅是 Hidy 筆下的角色，更是當代 (Toy Art) 運動的靈魂縮影。這隻誕生於 Hidy 童年素描本中的精靈，承載著純真想像與都市反叛精神的矛盾美感。自 2016 年起，古哩古哩完成了從 2D 構想向 3D 雕塑的生命蛻變。從香港視覺藝術中心的先鋒首秀，到台北、曼谷等地的巡迴展覽，每一次「售罄」與「長龍」的背後，都是全球藏家對 Hidy 獨特世界觀的強烈共鳴。

無論是王嘉爾（Jackson Wang）在急口令大挑戰中展現的語言精準與專業態度，還是 Hidy 作為自學成才的藝術家，對古哩古哩每一處細節的近乎執拗的打磨，都展示Tiger Circle 社群的「個人精神」。

為了致敬 Tiger Circle 挑戰者們突破自我的精神，Hidy特別傾力創作了 5 幅獨家手繪版 Tiger Circle 聯名畫作。每一幅畫作均帶有Hidy的親筆簽名，對於真正的藏家而言，這不單是藝術品，更是進入全球尖端藝術收藏圈的「隱形門票」，具備極高的文化價值。

想獲取 Hidy 親筆簽名的古哩古哩藝術畫作嗎？立即前往 Tiger Circle IG @tigercircle.hk 投票啦！

 

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