新科家電｜美容/護髮/生活品味 熱銷電器 時尚體驗

不少香港人生活在窩居，不過只要懂得入手充滿美學與實用兼備的新科家品，小小的空間也可以變得充滿個性。

多功能產品 隨時扮靚

多種功能的家電，能減少對個別產品的需求，節省空間，是故不少美容電器、極速風筒，都以一物多功能為設計重心， 而且也追求時尚質感的外觀。又如織暖眼罩， 能一次過提供溫暖、保濕和令人平靜的香氛體驗，加上體積小巧，不用大花費，已可為自己打造一個享受空間。

KnitWarm 織暖眼罩 2.0 $980

眼罩融合了三種先進的紡織科技， 提供溫暖、親膚水感的保濕和令人平靜的香氛體驗。採用可持續材料，包括從回收魚鱗中提取的海洋膠原蛋白胜肽氨基酸及鍍銀紗線，可洗滌且可重複使用。

Medicube 9 合 1 AGE-R Booster Pro X2 $1,959

新增 Dual Mode 及 Mask Mode 兩大模式，升級 7 種 LED 光療結合震動護理，針對不同肌膚， 6 段強度調節，實現更細緻的操作控制。

LED 光療大排燈美容儀 $8,899

同時為面部及全身護理而設，設有兩大模式包括抗衰老模式及淨肌模式，每種模式均設有高強度和低強度，可根據不同肌膚問題及護理部位靈活調整。近紅外光具鎮靜肌膚、紓緩敏感及加速修復過程， 而深近紅外光則可改善肌膚緊緻度， 減淡深層皺紋。

Philips baristina 意式咖啡機 原價$5,698 價惠價$3,998

用家只需劃動手柄，即可快速啟動沖煮流程，機器將自動完成辨豆、研磨、布粉、壓粉等流程，只需約1分鐘即可沖出高質咖啡。咖啡機同時提供四款飲品選擇，包括意式濃縮咖 啡、加濃意式濃縮咖啡、長萃意式咖啡及加濃長萃意式咖啡，加上產品外觀時尚，迎合現代家居需求。

GHD SPEED 專業馭風極速風筒 $3,195

配上全新雙重氣流科技，實現強勁風力與精準控制的全新風筒。同時帶來涼感呵護頭皮、涼快觸感，減少吹髮令頭髮過乾的問題。

Osim 震動按摩球 原價 $698 優惠價 $298

大型的按摩椅佔用空間較多， 震動按摩球則是替代之選。集結了針對性痛點療法、溫熱功能，設計小巧，卻帶來全方位放鬆體驗。

趣致家居燈 增添休閒氛圍

燈光不僅提供光源，還能夠創造氛圍， 充滿童趣的家居燈，無論放置在睡房還是書房，都能紓減生活中的壓力。

7-eleven Olaf 木製家居燈 $438

以喜歡做白日夢的雪寶為主角， 產品內附 USB 電源線，預購期由即日至 3 月 17 日。

7-eleven Chip&Dale 木質感應燈 $448

鋼牙與大鼻為一對花栗鼠拍檔，表情可愛。木質感應燈以原木製作，預購期由即日至 3 月 17 日。

7-eleven Olaf木製家居燈 $438

7-eleven Chip&Dale 木質感應燈 $448

查詢︰

Philips /2109 0636

Currentbody/currentbody.hk

KnitWarm/www.knitwarm.com

GHD/IG: @ghdhairhk

Medicube/www.themedicube.hk

Osim/www.osim.com.hk

7-eleven /www.7-eleven.com.hk

文︰Angel 圖︰品牌提供