Tiger Circle 正式登場 英文急口令大挑戰 投票拎獎賞 人人有份* ！

更新時間：19:49 2026-03-10 HKT
發佈時間：19:49 2026-03-10 HKT

《英文虎報》的IG 帳戶Tiger Circle 隆重登場，這是一個專為香港新世代打造的社群平台，讓你能夠主導個人故事，共建未來，並與志同道合的夥伴並肩前行。

Tiger Circle英文急口令大挑戰，最近火熱進行中！

明星名人、大學生、中學生3大圈子，挑戰10秒極限英文急口令，Jackson Wang王嘉爾、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Marf邱彥筒玩得非常投入！ 

活動更設有投票龍虎榜，讓大家票選最喜愛的挑戰者。只要投下你的一票並寫下原因，就有機會取得以下獎賞*：

大獎：OGAWA x Line Friends 按摩梳化（價值 $6,980），結合按摩科技與設計美學，為生活增添朝氣。

二獎：日本著名插畫家Hidy為Tiger Circle獨家創作GURIGURI角色畫作，極具收藏價值！

三獎：OGAWA 龜仔按摩器（價值 $399），隨時隨地舒緩疲勞，為快速的節奏生活留下一個「呼吸瞬間」。

投完票記得參加埋Bonus Game，即可免費獲取譚仔/三哥雲南米線 $50 現金券*，讓挑戰更添滋味！

追蹤我們 IG@tigercircle.hk，觀看挑戰賽精彩片段，選出最具「Tiger Energy」的挑戰者，立即投票，贏取獎賞！ 

*活動受條款及細則約束

 

