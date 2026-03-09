I.T Outlet/i.t Outlet登陸MegaBox！2折起入手逾50個品牌 新張買2件額外半價

I.T Outlet、i.t Outlet登陸MegaBox！九龍灣MegaBox地下層經改造成為潮流服裝及運動品牌的Outlet集中地，除了人氣andST Outlet進駐，I.T Outlet 及i.t Outlet日前已正式開幕，店內雲集超過50個知名品牌，包括STELLA McCARTNEY、Fred Perry、AAPE、CHOCOOLATE、KANGOL等，精選貨品低至2折，新張期間更有額外半價優惠，潮流一族不容錯過。

I.T Outlet、i.t Outlet登陸MegaBox！低至2折入手逾50品牌服飾

I.T Outlet 強勢進駐 MegaBox，雲集超過50個國際設計師品牌，包括：STELLA McCARTNEY、Fred Perry、RAG & BONE、WE11DONE、Y/PROJECT、MSGM、IRO、BY FAR、JONATHAN SIMKHAI、ACLER、SUSAN FANG、REJINA PYO、ROSANTICA、RUSLAN BAGINSKIY等，精選貨品低至2折。

i.t Outlet則匯聚5CM、AAPE、ALPHA INDUSTRIES、B+AB、CHOCOOLATE、FINGERCROXX、IZZUE、KANGOL、NEW ERA 及 RUSSELL ATHLETIC 等潮流品牌，同樣低至2折開賣。

MegaBox店新張限定優惠！買2件享額外半價

由即日起至3月31日更帶來新張優惠，於I.T Outlet購買指定產品2件，可享額外5折優惠；消費滿 HK$1,000，即可享額外7折優惠，至於於i.t Outlet消費滿 HK$800，則可享額外7折優惠。

I.T Outlet

地址：MegaBox G/F Shop G11

電話: 2986 3633

i.t Outlet