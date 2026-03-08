Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬寧一日限定88折優惠！全線門市/網店無門檻折扣 買指定產品再送$50現金券

時尚購物
更新時間：09:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-08 HKT

個人護理產品連鎖店萬寧，一向是港人購買健康、美容及日用品的熱門選擇之一。為慶祝3月8日婦女節這個特別日子，萬寧推出一日限定的全場無門檻88折優惠，無論是門市還是網店均同步進行，指定產品買滿額更額外送$50優惠券，讓顧客能以超值價格，入手心頭好。

萬寧3.8婦女節全場88折優惠！一日限定 指定貨品買滿額送$50券

萬寧的全場88折優惠於3月8日舉行，屆時香港及澳門全線分店，以及官方網上商店，會同步推出無門檻88折優惠。這次折扣不設最低消費要求，即使是單件商品亦可享有折扣。而於網上購物，輸入優惠碼「26MARHH」即享優惠。另外，凡購買指定護膚產品滿$150，即可獲贈一張$50現金優惠券，可於下次消費時使用。

值得注意是，88折優惠可與店內部分進行減價促銷活動疊加使用，如「買一送一」及組合優惠，盡享「折上折」優惠。推介貨品包括︰

  • L'OREAL PARiS花蜜奢養膠原乳霜套裝滋潤型：買1送1，88折後折實價$263.2/件
  • Neutrogena露得清深層保濕面膜 15片：買1送1，88折後折實價$70.4/件
  • Curel豐盈泡沫潔面乳150毫升︰優惠價+88折後平均$60.8/件 
  • 桃瑞丹5D玻尿酸舒緩凝霜限量套裝︰優惠價+88折後平均$154.5/件

萬寧88折優惠

  • 日期︰2026年3月8日
  • 地點︰全線分店 ＞＞按此＜＜
  • 備註︰
    • 官網優惠只限2026年3月8日早上0時0分至晚上11時59分
    • 優惠不適用於購買萬寧禮券、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品及換購價產品、無折扣貨品、會員積分及印花活動換購品、塑膠購物袋徵費、易辦事EasyCash提款及八達通增值服務／澳門通加值服務及每張訂單之運費
    • 每位會員最多可使用該優惠碼3次，每張訂單只能使用一個優惠碼

資料來源︰Mannings 萬寧

延伸閱讀︰惠康超市3月全新88折優惠！每周逢周一至四指定貨品滿額即享 糧油/日用品/零食

