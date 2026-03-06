Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠康超市3月全新88折優惠！每周逢周一至四指定貨品滿額即享 糧油/日用品/零食

香港連鎖超級市場之一惠康，為迎接春季來臨，於三月份推出「三月大節慶」活動，帶來一連串超抵折扣。其中最矚目的莫過於聯乘超過20個精選品牌的限時88折優惠，涵蓋零食、飲品、糧油及日用品，讓大家輕鬆為家居補給，以最優惠價格添置心頭好，即睇內文優惠詳情！

惠康超市3月重磅優惠！逢星期一至四買指定品牌滿額即88折

連鎖超市惠康這次聯乘超過20個家傳戶曉的品牌，由3月9日起逢星期一至四不同日子，推出指定品牌產品買滿額即享88折的快閃優惠。打頭陣有經典餅食品牌嘉頓，其威化餅、薄餅及夾心餅等，是不少家庭的必備零食。

緊接其後，還有港人喜愛的道地茶飲系列、雀巢的乳製品、刀嘜食油系列、Ariel及Lenor衣物潔護產品，以及嘉士伯、K1664及札幌啤酒等，買滿指定金額即享88折優惠。

日期 優惠
3月9日至10日 買嘉頓餅乾滿$30（餅乾及曲奇禮盒/禮罐除外），即享88折
3月11日至12日 買道地飲品滿$50，即享88折
3月16日至17日 買全線雀巢冷凍鮮牛奶、乳酪、乳酪飲品或百福豆類製品滿指定金額，即享88折
3月18日至19日 買刀嘜食油產品滿指定金額，可享指定折扣優惠
3月23日至24日 買全線Ariel & Lenor產品滿指定金額，可享指定折扣優惠
3月30日至31日 買全線嘉士伯 / K1664 / 札幌啤酒產品滿指定金額，可享指定折扣優惠

第三輪「係堅價」登場 產品低至$10起

而惠康大受歡迎的「係堅價」活動亦已進入第三輪，這次優惠產品種類增至超過400款，由新鮮蔬果、急凍海產、環球零食到家居用品一應俱全。例如來自法國的無蠟添加紅粉蜜脆蘋果，每袋優惠價只需$18。另外，深受歡迎的HARIBO橡皮糖及不倒翁芝士拉麵等，亦以震撼價$10及$26發售，讓顧客盡情掃貨。

「係堅價」推介優惠產品︰

  • 法國無蠟添加紅粉蜜脆蘋果1袋︰係堅價$18/袋（標準價$29/袋）
  • 急凍黃立鯧1件裝︰係堅價$17.9/件（標準價$39/件）
  • 青島4罐大罐純生啤酒4X500毫升︰係堅價$19/盒（標準價$25/盒）
  • 雀巢可可脆片170克︰係堅價$18/盒（標準價$22.5/盒）
  • 不倒翁超濃芝士拉麵4包裝4X135克︰係堅價$26/包（標準價$48/包）
  • 百福鮮豆漿946毫升︰係堅價$12/盒（標準價$15.5/盒）
  • 哈瑞寶橡皮糖160克︰係堅價$10/包（標準價$22.5/包）
  • 得寶掛牆式廚紙︰係堅價$16/袋（標準價$25/袋）
  • 李施德林原味/冰藍漱口水1公升︰係堅價$47/支（標準價$57/支）

網店限定優惠 逢三/四網購店取88折

除親臨門市購物外，惠康網店同步推出限定優惠。顧客逢星期三及星期四於惠康網店使用「網購店取」服務並買滿$100，即可享有88折優惠，而多款指定產品類別的優惠亦會輪住推出，讓大家節省排隊時間之餘，更能享受額外折扣。

惠康「三月大節慶」優惠

  • 日期： 即日起至3月31日（不同優惠有指定日期）
  • 地點： 惠康全線門市及網店 >>按此<<

資料來源︰惠康超級市場 Wellcome Supermarket

