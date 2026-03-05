Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SOGO崇光COACH開倉！手袋/服飾/鞋履/配飾2折起 配襯返工/休閒百搭造型 附地址+開放時間

時尚購物
更新時間：16:54 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:54 2026-03-05 HKT

SOGO崇光COACH開倉｜近年COACH的手袋深受歡迎，最新推出的手袋款式CHELSEA更是被搶購一空，足見品牌魅力。由即日起，COACH將於SOGO崇光百貨進行開倉特賣，手袋、服飾、鞋履、配飾等低至2折起發售，不論是上班或或休閒外出都有心水，即睇特賣會詳情！

SOGO崇光COACH開倉！手袋/服飾/鞋履/配飾2折起

近年COACH深受年輕人歡迎，特別是BROOKLYN與CHELSEA系列，獲不少KOL及網民推介，更一度引起搶購潮，足見其人氣甚高！如暫時未能入手最新款式也不用失望，COACH由即日起於銅鑼灣SOGO崇光宴會廳舉行特賣會，多款人氣手袋及配飾等低至2折發售，想入手新手袋就要記得留意！

女裝手袋/男士手提包配搭返工或休閒造型

今次COACH特賣涵蓋手袋、服飾、鞋履、配飾等，當中包括經典IDOL鍊條手袋，大地配色容易配搭；亦有可愛貓咪造型手袋及型格Tote Bag等。至於男士手提包方面，除了低調皮革款式，亦有印花背包選擇，適合喜歡使用大容量袋款的人士。

SOGO崇光COACH特賣會

  • 日期：即日起至3月9日
  • 時間：上午10:00至晚上9:00（3月9日至晚上9:00）
  • 地點：崇光銅鑼灣店21/F崇光宴會廳

文:RY

資料及圖片來源:小紅書SOGO

