二手名牌開倉7折起！明星寄賣服飾/手袋/飾物 親民價入手CHANEL/Dior/Miu Miu
更新時間：15:45 2026-02-23 HKT
二手名牌開倉7折起！銅鑼灣服飾寄賣店Byebuy Market雲集多位極具人氣的藝人及歌手寄賣二手或全新服飾，今次品牌與OnTheList於鰂魚涌舉辦開倉活動，全場二手名牌低至7折起，品牌包括CHANEL、Dior、Gucci、Fendi、Miu Miu等品牌服飾、手袋、飾物及美妝產品，最平$210起即有交易，不可錯過！
二手名牌開倉7折起！親民價入手CHANEL/Dior/Miu Miu
Byebuy Market由即日起與Onthelist合作，於鰂魚涌舉行開倉活動，出售大量二手或全新名牌服飾、手袋、飾物及美妝保養品等，品牌涵蓋CHANEL、Dior、Gucci、Fendi、Miu Miu等，全場低至7折起，最平$210起即有交易。場內貨品附有說明牌為產品狀況分等級，多為近新或輕度使用狀態，亦有全新未拆封的貨品，二手價格再以低至7折優惠發售，親民價格即可輕鬆入手名牌貨品，相當抵買。
明星寄賣服飾/手袋/飾物
明星專屬寄賣平台Byebuy Market備受時尚一族喜愛，由模特兒及演員Jeremy Wong以及歌手及KOL譚杏藍創立，平台以圈中多位藝人及歌手寄賣單品為主，涵蓋服飾、手袋、飾物及美妝保養等精品，店內亦備有大量全新名牌好物，價格低至半價甚至一折，讓大家以親民價格輕鬆擁有心儀的明星同款與質感單品。
OnTheList x Byebuy Market開倉
- 開售日期及時間：
- 2月23日至24日：上午8時至晚上8時
- 2月25日至27日：上午10時至晚上8時
- 2月28日：上午10時至下午6時
- 活動地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈4樓
- 需先免費登記成為 OnTheList 會員：網址
