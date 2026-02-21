旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份

旅行期間除了走訪不同景點，亦要遊走各大商場盡情購物，少不免日行過萬步，這時一雙百搭又舒服的鞋子顯得尤其重要。近日，社交平台Threads掀起「最百搭波鞋」以及「旅行走2萬步不會累的鞋款」討論。本文整理由一眾網民熱推的5款旅行必備「神鞋」，包括HOKA、Nike及asics等人氣品牌，有人更笑言憑「平安度過日均2.5萬步的關西之旅」，即睇下文詳情！

旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用

近年各大運動或鞋履品牌除了主打機能性鞋款，亦推出時尚款式，讓潮流愛好者配搭不同服飾風格，部分更成為旅行必備單品。近日，有網民在Threads討論百搭且舒適鞋款，方便應付旅行時日行過萬步的需求。整合一眾網友用家的推介，當中5大「神鞋」備受推薦，如想百搭易襯可選着Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66、Convervse 1970款式；既設計型格之餘亦好穿舒適推介則有Nike Zoom Vomero5。如以舒適為主可選着asics Kayano系列、HOKA Bondi系列及Mach6款式。

1.Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66

特色：MEXICO 66為品牌於1966年首次推出的經典運動鞋款，最初為1986年墨西哥奧運會的日本代表團設計的運動鞋，因此得名「MEXICO」。2003年電影《標殺令》中，由奧瑪花曼（Uma Thurman）飾演的主角Beatrix Kiddo其中一套造型黃黑色連身褲，就是搭配Onitsuka Tiger「MEXICO 66™」，成為電影標誌性的造型。

MEXICO 66設計經典以及外薄內軟的工藝，再搭配緩震及吸收步行時衝擊力兼備的OrthoLite™鞋墊，加上鞋身輕巧柔軟，放入行李箱亦相當慳位，成為網民大推的「遊日神鞋」。

用家評價：

。「我穿鬼塚虎天天25000（步）都可以，去玩了10天」

。「鬼塚虎MEXICO 66 黑色這雙真的超百塔～不管是日常上班穿，還是還是甜酷風、日系穿搭都超好看」

。「鬼塚虎真的很好搭！身為擁有5雙鬼塚虎鞋子的人」

2.Converse 1970

特色：Converse 1970設計簡約且富有美式休閒風格，但不少人擔心有傳統款的「踩地下」的生硬感，故此不敢穿著去旅行。不過，Converse1970的加厚鞋底提供足弓支撐及柔軟回彈，加上鞋身採用磅數更高的加厚帆布保護雙腳，豐富顏色選擇成為網民另一大推的百搭鞋款。

用家評價：

。「Converse的1970經典百搭」

。「一定要1970的」

。「一定是Converse 1970 low black，上至西裝正裝下至七分褲，可以毫無違和融入穿搭，幾乎沒有不能配的鞋子」

3.Nike Zoom Vomero5

特色：被網民譽為「出國逛街神鞋」之一，其復古造型與功能兼備，配有出色的Air Zoom緩震系統，鞋跟通爽設計不怕長時間穿着焗腳。復古設計能應付工裝、City boy、街頭風格穿搭，旅行打卡配襯服飾一流。

用家評價：

。「去韓國走了2萬多步腳還是很舒服」

。「Nike Vomero 5都試過一日2萬步以上」

用家大推asics：整個相逢恨晚！

如以舒適為主，網民大多推介asics Kayano系列、HOKA Bondi系列及Mach6款式。有扁平足網民穿着asics產品後，表示由過往走不久，「這次去大阪換成亞瑟士，整個相逢恨晚」、「久站、久走、長距離慢跑亦可，可走60000步」，甚至有網民分享復健科醫師亦大推Kayano系列。

4.asics GEL-Kayano系列

特色：近年興起老爹鞋設計鞋款，品牌亦帶來Kayano14的復刻版本，以復古造型搭配現代物料，兼顧潮流與機能需求，其GEL™避震技術，確保落地時減少衝擊，加上支撐系統，改善足部內旋問題，提升穩定度。除了Kayano14之外，Kayano32亦被眾多跑手分享適合受足弓困擾以及日常久站、久走人士穿着，全白配色亦輕鬆易襯，有網友特別推薦系列的支撐款式有助長時間步行不腳痛。

用家評價：

。「個人是扁平足，完全走不久，這次去大阪換成亞瑟士，整個相見恨晚（昨天剛從大阪玩6天回國的我）」

。「asics Kayano真心推薦，之前看復健科醫師推薦真的很好走」

。「個人覺得GEL-Kayano14不錯，那個gel的膠踩起來很舒服」

。「asics亞瑟士Kayano系列，久站、久走、長距離慢跑，可走60000步」

。「asics Kayano，我本來可以每日1萬步，這個讓我2萬步輕輕鬆鬆」

。「亞瑟士一生推，換鞋後還不知道腳酸是甚麼滋味」

5.HOKA Bondi系列、Mach6

特色：HOKA近年受到熱捧，其Bondi系列、Mach6亦備受網民大讚適合應付旅行「暴走行程」，Mach6採用強勁能量回饋的「超臨界泡沫中底」，每走一步有如推你一把感覺，鞋底增加橡膠覆蓋層提升耐用性，分區透氣設計既貼腳且沒有焗腳感。除了Bondi系列及Mach6之外，HOKA的Clifton系列亦獲網友大推。

用家評價：

。「爛腳人穿HOKA平安度過一整周每日平均步數2.5萬步的關西」

。「我媽媽75歲穿HOKA覺得很好走，而且她兩側骨頭會磨鞋子，HOKA的不會磨」

。「HOKA寬楦很舒服，2萬步走到後面人累腳不累」

。「HOKA Clifton跑步會起水泡，但日本每天2萬步走7天完全沒問題」

。「HOKA Clifton 10很讚，之前逛街不用4個小時腳就爛了，穿這雙在美國走20000步，隔天一點感覺都沒有」

。「HOKA一生推，足底筋膜炎穿了之後，再也穿不下其他鞋」

。「HOKA Clifton9，走到3萬步都不會累」

文:RY

資料及圖片來源:lufyeno_mom777、kandes_