Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖超市百貨農曆新年營業時間！年初一至三照開？百佳/惠康/AEON/屈臣氏/大生

時尚購物
更新時間：12:12 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:12 2026-02-16 HKT

新年超市百貨營業時間2026｜農曆新年將至，市民在忙於購買拜年送禮或添購日用品時，或會關心各大連鎖超市或個人護理店的營業時間。《星島頭條》特意整理了2026年新春期間，包括百佳、惠康、AEON、一田，以至屈臣氏及萬寧等主要連鎖店，由年廿九（2月16日）起的營業時間。大部分超市於過年期間會調整營業時間，部分分店會繼續營業或會提早關門及休息，市民在出發前宜先留意相關公布，避免白走一趟。

新年營業時間2026｜大型超市百貨營業安排 百佳/AEON/一田超市

1. 百佳

超市農曆新年營業時間2026｜百佳
超市農曆新年營業時間2026｜百佳

百佳在農曆新年期間，包括年初一（2月17日）及年初二（2月18日）將會調整營業時間。年初一大部分分店於10am開始營業，而年初二將於早上8am開始營業。全線百佳分店將於年初三（2月19日）起，恢復正常營業時間。

2. 惠康

超市農曆新年營業時間2026｜惠康
超市農曆新年營業時間2026｜惠康

惠康於農曆新年期間各分店的營業時間都有所不同，詳情可瀏覽官網

3. AEON

超市農曆新年營業時間2026｜AEON
超市農曆新年營業時間2026｜AEON
  • AEON及AEON STYLE︰大部分分店於年廿九當日，營業時間會調整至晚上11:30pm，AEON STYLE啟德分店則營業至11pm。年初一營業時間會調整為12nn至8pm，年初二則照常營業。
  • Mono Mono、指定Living PLAZA及DAISO︰年廿九營業時間會調整至晚上11pm；年初一營業時間會調整為12nn至8pm，年初二則照常營業。
  • AEON STYLE油塘、Living PLAZA、DAISO、Jelyco Do、KOMEDA'S Coffee︰年初一（2月17日）營業時間會調整為12nn至8pm，而年初二則照常營業。

更多詳情可到AEON官方社交平台專頁了解及查詢。

4. 一田百貨

超市農曆新年營業時間2026｜一田
超市農曆新年營業時間2026｜一田

一田百貨的位於沙田、荃灣、觀塘、旺角、葵芳、新蒲崗、元朗、大埔、屯門、將軍澳、北角、西環及西沙GO PARK（包括一田食堂）的一田；位於屯門NOVO Walk、天水圍及白石角Silicon Lane的每日一田，以及位於西沙GO PARK的一田新鮮，於年廿九（2月16日）會有特別營業時間安排。

而年初一（2月17日）全線分店會照常營業，營業時間為12nn至9pm，年初二（2月18日）起會恢復正常營業時間。

5. APITA / UNY

超市農曆新年營業時間2026｜APITA / UNY
超市農曆新年營業時間2026｜APITA / UNY

APITA太古城中心分店、UNY 樂富店、元朗店及將軍澳店於年廿九至年初二期間，會有特別營業時間安排。

店舖 部門 年廿九 年初一 年初二

APITA太古城中心分店

 B/F 超級市場 9:30am-11:30pm 11am-8pm 9:30am-10pm
B/F 家品部 10am-11pm 10am-10pm
G/F 11pm-11pm 11am-10pm
APITA Eatery 日式食堂 11am-10pm
UNY 樂富店 超級市場 9:30am-11:30pm 9:30am-10pm
家品部 10am-11pm 10am-10pm
美食廣場 10:30am-11pm 10:30am-10pm
UNY元朗店 超級市場 9:30am-10pm 9:30am-9pm
UNY將軍澳店 超級市場 9:30am-11pm 9:30am-10pm
新春期間限定店 (直至16/2) 11am-9:30pm N/A N/A

6. 屈臣氏

超市農曆新年營業時間2026｜ 屈臣氏
超市農曆新年營業時間2026｜ 屈臣氏

全線屈臣氏分店會於年初一及年初二調整營業時間，大部分店舖會於10am開始營業，到年初三起恢復正常營業時間。

7. 大生

超市農曆新年營業時間2026｜大生
超市農曆新年營業時間2026｜大生

大生生活超市於農曆新年期間的營業時間會有特別安排，於大年初一（2月17日）、年初二及三（2月18及19日）部分港九新界的分店會提早關門至6:30pm關門，詳情可留意以上圖片，而由年初四起全部門市會恢復正常營業時間。

8.千色Citistore

超市農曆新年營業時間2026｜千色Citistore
超市農曆新年營業時間2026｜千色Citistore

於農曆新年期間，千色Citistore全線分店及C生活，將會調整及延長營業時間。

  • 年廿九︰荃灣、將軍澳、馬鞍山及屯門分店營業時間10am至10:30pm；元朗千色Citistore為10am至10pm；C生活天水圍店則為10:30am至9pm
  • 年初一至二︰全線分店營業時間會調整為11am至8pm
  • 年初三︰荃灣、將軍澳、馬鞍山及屯門分店營業時間為10am至10pm；元朗千色Citistore為10am至9:30pm，而C生活天水圍店則為11am至8:30pm年初四起︰全部門市會恢復正常營業時間

9. 佳宝食品超級市場

超市農曆新年營業時間2026｜佳宝食品超級市場
超市農曆新年營業時間2026｜佳宝食品超級市場

京東旗下的佳宝食品超級市場，今年大年初一（2月17日）全線分店會休息，而由年初二（2月18日）起會恢復正常營業時間7am至8pm。

9. MUJI 無印良品

超市農曆新年營業時間2026｜MUJI 無印良品
超市農曆新年營業時間2026｜MUJI 無印良品

MUJI無印良品所有分店，包括Café&Meal MUJI，於年廿九會延長營業時間，全線無印良品分店會延長最晚至10pm，詳情請參考上圖Café&Meal MUJI則會營業時間至最晚10pm。

而年初一（2月17日）都會照常營業，營業時間為12nn至9:30pm，所有分店於年初二（2月18日）起會恢復正常營業時間。

 

延伸閱讀︰快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
15小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
1小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
15小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
4小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
1小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
14小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
15小時前