連鎖超市百貨農曆新年營業時間！年初一至三照開？百佳/惠康/AEON/屈臣氏/大生

新年超市百貨營業時間2026｜農曆新年將至，市民在忙於購買拜年送禮或添購日用品時，或會關心各大連鎖超市或個人護理店的營業時間。《星島頭條》特意整理了2026年新春期間，包括百佳、惠康、AEON、一田，以至屈臣氏及萬寧等主要連鎖店，由年廿九（2月16日）起的營業時間。大部分超市於過年期間會調整營業時間，部分分店會繼續營業或會提早關門及休息，市民在出發前宜先留意相關公布，避免白走一趟。

新年營業時間2026｜大型超市百貨營業安排 百佳/AEON/一田超市

1. 百佳

超市農曆新年營業時間2026｜百佳

百佳在農曆新年期間，包括年初一（2月17日）及年初二（2月18日）將會調整營業時間。年初一大部分分店於10am開始營業，而年初二將於早上8am開始營業。全線百佳分店將於年初三（2月19日）起，恢復正常營業時間。

2. 惠康

超市農曆新年營業時間2026｜惠康

惠康於農曆新年期間各分店的營業時間都有所不同，詳情可瀏覽官網。

3. AEON

超市農曆新年營業時間2026｜AEON

AEON及AEON STYLE︰大部分分店於年廿九當日，營業時間會調整至晚上11:30pm，AEON STYLE啟德分店則營業至11pm。年初一營業時間會調整為12nn至8pm，年初二則照常營業。

Mono Mono、指定Living PLAZA及DAISO︰年廿九營業時間會調整至晚上11pm；年初一營業時間會調整為12nn至8pm，年初二則照常營業。

AEON STYLE油塘、Living PLAZA、DAISO、Jelyco Do、KOMEDA'S Coffee︰年初一（2月17日）營業時間會調整為12nn至8pm，而年初二則照常營業。

更多詳情可到AEON官方社交平台專頁了解及查詢。

4. 一田百貨

超市農曆新年營業時間2026｜一田

一田百貨的位於沙田、荃灣、觀塘、旺角、葵芳、新蒲崗、元朗、大埔、屯門、將軍澳、北角、西環及西沙GO PARK（包括一田食堂）的一田；位於屯門NOVO Walk、天水圍及白石角Silicon Lane的每日一田，以及位於西沙GO PARK的一田新鮮，於年廿九（2月16日）會有特別營業時間安排。

而年初一（2月17日）全線分店會照常營業，營業時間為12nn至9pm，年初二（2月18日）起會恢復正常營業時間。

5. APITA / UNY

超市農曆新年營業時間2026｜APITA / UNY

APITA太古城中心分店、UNY 樂富店、元朗店及將軍澳店於年廿九至年初二期間，會有特別營業時間安排。

店舖 部門 年廿九 年初一 年初二 APITA太古城中心分店 B/F 超級市場 9:30am-11:30pm 11am-8pm 9:30am-10pm B/F 家品部 10am-11pm 10am-10pm G/F 11pm-11pm 11am-10pm APITA Eatery 日式食堂 11am-10pm UNY 樂富店 超級市場 9:30am-11:30pm 9:30am-10pm 家品部 10am-11pm 10am-10pm 美食廣場 10:30am-11pm 10:30am-10pm UNY元朗店 超級市場 9:30am-10pm 9:30am-9pm UNY將軍澳店 超級市場 9:30am-11pm 9:30am-10pm 新春期間限定店 (直至16/2) 11am-9:30pm N/A N/A

6. 屈臣氏

超市農曆新年營業時間2026｜ 屈臣氏

全線屈臣氏分店會於年初一及年初二調整營業時間，大部分店舖會於10am開始營業，到年初三起恢復正常營業時間。

7. 大生

超市農曆新年營業時間2026｜大生

大生生活超市於農曆新年期間的營業時間會有特別安排，於大年初一（2月17日）、年初二及三（2月18及19日）部分港九新界的分店會提早關門至6:30pm關門，詳情可留意以上圖片，而由年初四起全部門市會恢復正常營業時間。

8.千色Citistore

超市農曆新年營業時間2026｜千色Citistore

於農曆新年期間，千色Citistore全線分店及C生活，將會調整及延長營業時間。

年廿九︰ 荃灣、將軍澳、馬鞍山及屯門分店營業時間10am至10:30pm；元朗千色Citistore為10am至10pm；C生活天水圍店則為10:30am至9pm

荃灣、將軍澳、馬鞍山及屯門分店營業時間10am至10:30pm；元朗千色Citistore為10am至10pm；C生活天水圍店則為10:30am至9pm 年初一至二︰ 全線分店營業時間會調整為11am至8pm

全線分店營業時間會調整為11am至8pm 年初三︰荃灣、將軍澳、馬鞍山及屯門分店營業時間為10am至10pm；元朗千色Citistore為10am至9:30pm，而C生活天水圍店則為11am至8:30pm年初四起︰全部門市會恢復正常營業時間

9. 佳宝食品超級市場

超市農曆新年營業時間2026｜佳宝食品超級市場

京東旗下的佳宝食品超級市場，今年大年初一（2月17日）全線分店會休息，而由年初二（2月18日）起會恢復正常營業時間7am至8pm。

9. MUJI 無印良品

超市農曆新年營業時間2026｜MUJI 無印良品

MUJI無印良品所有分店，包括Café&Meal MUJI，於年廿九會延長營業時間，全線無印良品分店會延長最晚至10pm，詳情請參考上圖Café&Meal MUJI則會營業時間至最晚10pm。

而年初一（2月17日）都會照常營業，營業時間為12nn至9:30pm，所有分店於年初二（2月18日）起會恢復正常營業時間。