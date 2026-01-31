德國寶搬舖清貨1折開倉！全場傢俬電器減價 低至$199電飯煲/風扇/電磁爐/抽油煙機

德國寶搬舖清貨1折！大型電器連鎖店德國寶（German Pool），一直深受香港家庭信賴。為慶祝德國寶灣仔駱克道旗艦店及樂富廣場陳列中心於3月及6月開幕，現有的銅鑼灣Fashion Walk旗艦店會進開倉清貨，推出勁減優惠，多款皇牌電器、廚具及傢俬會以1折的價格發售，低至$199即可入手，讓顧客以最實惠的價錢購得心頭好。

銅鑼灣德國寶結業搬舖擴充！傢俬電器1折清貨 低至$199

德國寶位於銅鑼灣Fashion Walk的旗艦店即將喬遷擴充，全新灣仔駱克道旗艦店及樂富廣場陳列中心，分別預計於3月下旬及6月上旬開幕。為慶祝新店登場，德國寶由即日起至2月8日期間推出多項驚喜優惠，當中包括每日10am開始的限量「破底價快閃搶」活動。

多款熱賣陳列品會以至抵價發售，先到先得。包括夏日必備、可在家輕鬆製作各式冰涼甜品的自家製雪糕機，原價$2,320，現僅售$199，限量5部。另外，有採用光波技術實現無油健康烹飪的光波萬能煮食鍋，原價$1,480，快閃價僅$299。每日數量有限，售完即止。

電飯煲/風扇/電磁爐/抽油煙機 皇牌電器激減低至$199

除每日快閃優惠外，德國寶亦精選了多款皇牌產品的陳列品，以限量震撼價回饋顧客。無論是追求烹飪效率，還是想提升生活品質，總有一款啱心水，精選產品包括：

可摺疊式高速電蒸鍋JET-920：清貨價$780，原價$1780，限量10部

三合一空清風扇暖風機EFB-P20H：清貨價$684，原價$2280，限量2部

IH多功能電飯煲IRC-150：清貨價$744，原價$2480，限量3部

迷你韓式光波燒烤爐KQB-29E：清貨價$799，原價$1,399，限量10部

嵌入式雙頭電磁電陶爐DIH-146DB：清貨價$2970，原價$9990，限量5部

煙導掛牆式抽油煙機GPR-GY900L：清貨價：$2,760，原價$9,200，限量3部

德國寶銅鑼灣旗艦店開倉優惠詳情

地點：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下及1樓G舖德國寶銅鑼灣旗艦店

日期：即日起至至2月8日

營業時間：星期一至日及公眾假期10am-9pm

查詢電話（WhatsApp）：6530 5963

條款及細則：所有新機享1年保養，陳列品享6個月保養，示範機不設保養；產品數量有限，售完即止

資料來源︰德國寶