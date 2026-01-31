H&M再執兩間店！又一城/銅鑼灣旗艦店2月底齊結業 全港僅剩1分店 網民心酸︰撐不住了 時代的巨輪

在租金高昂及消費模式轉變的雙重夾擊下，本港零售業近年屢受考驗。國際連鎖時裝品牌H&M近日傳出震撼消息，有網民發現其銅鑼灣Fashion Walk旗艦店及九龍塘又一城的分店將於今年2月底同步結業，意味著全港的H&M將大減至僅剩荃灣一間店。事件引來網民熱烈討論，不少人對此感到惋惜，慨嘆是「一個時代的結束」。

H&M銅鑼灣旗艦店/九龍塘又一城結業！全港僅剩荃灣1分店

日前有網民於社交平台小紅書上，以「突發！！H&M 銅鑼灣和又一城將於2月底結業」為題發文，表示這兩間H&M分店正進行結業促銷，「正價減價買滿3件以上就有全單8折」。同時亦有另一位網民分享，指H&M又一城分店早已貼出公告，表示「由於租約到期」，分店將於2月22日正式閉店。

翻查資料，其實H&M官方早前已證實銅鑼灣旗艦店結業的消息，表示因租約期滿，會於2月21日結業。而店家將會透過優化門店組合及提升產品供應，滿足本地顧客的需求，「顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網繼續選購心儀商品」。

高峰期約16間店 網民聞結業心酸︰又一個時代結束

H&M是主打平價服飾的瑞典連鎖大型時裝品牌，於2007年正式攻入香港，高峰期一度擁有約16間分店，遍布核心購物區。惟近年大縮至僅剩銅鑼灣、又一城及荃灣店。而即將結業的銅鑼灣分店屬樓高4層的巨舖旗艦店，佔地達4.6萬呎，是該區的地標之一。

對於H&M連笠兩間香港分店，網民反應兩極。不少人感到難過及不捨，留言「好難過，上次去太古，Zara/H&M也都不見了」、「又一個時代結束」及「今天聽到店舖廣播真的很心酸」。但亦有網民從商業角度分析，認為結業原因與「香港的地租人工太貴了」有關，亦有人指出H&M近年在產品「沒有太便宜，但質量非常差」，甚至「比優衣庫（UNIQLO）差了不少，關店不意外吧」，加上「淘寶拼多多衝擊」，令傳統快時尚品牌的經營愈來愈困難。

H&M（銅鑼灣Fashion Walk旗艦店）

地址︰銅鑼灣百德新街2至20號恒隆中心地下G01舖、一樓F01舖、二樓及三樓全層

營業時間︰10:30am-11pm

結業日期︰2月21日

H&M（又一城店）

地址︰九龍塘達之路80號又一城UG-26, L1-25及L2-35號店

營業時間︰10:30am-10pm

結業日期︰2月22日

