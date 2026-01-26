Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Alo Yoga登港成Lululemon最大對手？網傳接手Fortnum & Mason巨舖 Jisoo@BLACKPINK代言拓亞洲市場

時尚購物
更新時間：15:18 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:18 2026-01-26 HKT

Alo Yoga首店傳登港！Alo Yoga作為源自洛杉磯的高端瑜伽及運動服飾品牌，以極簡時尚設計和舒適剪裁聞名，迅速崛起成為全球潮流焦點。近年，憑藉BLACKPINK成員Jisoo及BTS成員Jin擔任全球大使，同時積極進軍亞洲市場，成功在韓國及新加坡開設旗艦店，深受年輕消費者喜愛。最近傳出Alo Yoga將接手尖沙咀K11 MUSEA前Fortnum & Mason巨舖，開設香港首家門店，或成Lululemon最大對手，勢必掀起本地瑜伽服飾新一輪競爭熱潮。

Alo Yoga首店傳登港 接手K11 Fortnum & Mason巨舖

位於尖沙咀K11 MUSEA的英國百年名店Fortnum & Mason兩層旗艦店已於今年1月正式關閉，日前社交平台傳出美國瑜伽及運動服飾品牌Alo Yog或將接手該舖位，開設香港首家門店的消息，並於官網及招聘網站上亦刊登與香港相關的工作職位。此舉不僅標誌品牌正式進軍香港市場，更有指是直接挑戰同樣主打高檔瑜伽服飾品牌的Lululemon。

Jisoo@BLACKPINK代言拓亞洲市場

Alo Yoga於2007年在美國洛杉磯創立，主打舒適度、功能性與時尚感的運動服飾。品牌近年憑藉強大的社群行銷及名人效應迅速崛起，Taylor Swift、Kendall Jenner、Bella Hadid、Hailey Bieber等國際巨星均為忠實粉絲，常在Instagram分享Alo Yoga穿搭。2024年起，BLACKPINK成員Jisoo及BTS成員Jin先後擔任全球大使，更進一步提升品牌在亞洲的知名度與影響力。

門市現時遍布美國各大城市，並積極進軍國際市場，全球設逾50間店。除了進軍香港外，有內地傳媒報導，Alo Yoga即將在2026年第二季度，於上海、北京雙城市同步開店，料主力拓展亞洲市場。

