馬年精品｜紅噹噹 駿馬圖案 吉祥意頭時尚單品

更新時間：00:05 2026-01-24 HKT
農曆新年就快到，大家都喜歡入手紅噹噹的喜慶時尚單品，今年是馬年，坊間亦有推出以駿馬為圖案的產品，同樣是意頭之選，無論送禮或自用，都非常應節！

時尚單品 節日氛圍

新年想加一點小配飾來令自己運氣倍增，不妨入手紅色、金色時尚單品，巧妙融合了飛馬、馬蹄鐵符號，象徵好運。除了潮鞋、手袋、型帽，今年不少品牌還推出駿馬造型的手袋掛飾，寓意招財納福與馬年靈動，帶來新春財運亨通。

  • CONVERSE 馬上起飛系列 翻折厚底版波鞋 $649

融合飛馬、馬蹄鐵符號、金線元素，並以洋溢喜慶的「新年紅」強化節日氛圍，為冬日穿搭增添一份溫暖。

  • Furla Roxie系列水桶袋 $2,360至$3,090、Allegra皮革小馬掛飾$890

水桶袋以其圓融的聚寶之形、充滿動感的馬年細節打造而成，皮革小馬掛飾採用Ares皮革，由多片皮革及金屬連接件拼接製作。

  • Longchamp Le Roseau 卡片套 $950

靈感源自新年贈送的紅包，富有節日氣氛 。

  • Longchamp 馬匹匙圈 $1,300

一個毛茸茸的馬形鑰匙圈就像隨身攜帶的幸運符。

  • FILA男女同款外套 $2,480

設計靈感汲取自茶馬古道「祈福馬」傳說，祈福馬是馬幫文化中與旅途平安相關的馬匹，體現了祝福。

  • FILA童裝鞋$1,140

童裝鞋履，以紅色為主題設計，並配有流蘇，充滿喜慶氣氛。

  • New Era Cap帽 $339至$439

馬年限定系列以「駿勢迎新」為主題，不喜太搶眼的話，可選擇這胡桃木色，迎合沉穩冬日色調。

  • emis 紅色手挽袋$749

「EMIS」品牌名字源自「Every Moment Is Special」，旨在鼓勵人們在日常生活中發現靈感，是韓星、潮人日常配搭品牌。新推出的仿皮紅色手挽袋，容量大，而且極輕身。

 

擺件首飾 氣派十足

無論是自己的居家裝飾，或是作為禮物送贈友人，擺件、首飾都是熱門選項。奔騰駿馬擺飾具體呈現出馬的勇敢和堅韌，氣派十足。除了駿馬圖案，亦有「馬蹄鐵」元素，並涵蓋項鍊、耳環與手鍊等多個類別，將精緻優雅演繹得淋漓盡致。

  • Swarovski Asian Symbols奔騰駿馬擺飾 $6,300

以在雲中飛舞的駿馬姿態為設計靈感，並具備 397 個切割面，金色閃耀效果更添耀眼迷人的光澤。

  • Swarovski Symbolica系列 手鏈 $1,200

以玫瑰金色調馬蹄鐵為主體，中央飾有單顆水晶珍珠。環繞手腕的手鏈一分為二，一半是紅色織繩，一半是雙鏈條，非常有型。

  • Swarovski Symbolica系列 吊墜$1,500

鍍玫瑰金色調的馬蹄鐵飾有透明色密鑲，中央的紅色 Dancing Stone 則營造出奇妙的光影效果。

  • SHANGHAI TANG真空保鮮瓶塞 $880

以馬頭為造型的真空保鮮瓶塞，最適合新春期間開酒、開香檳招呼朋友。

  • SHANGHAI TANG玉龍香薰蠟燭 $1,280

以雅致瓷器盛載柔光香氣，粉飾家居，也能為空間注入溫馨氣氛。

  • 周生生Noir 「酷黑」馬年黃金飾品 售價待定

運用酷黑工藝勾勒出飾紋的深刻線條與細膩質感，展現現代的設計風格，在低調之中流露出新年氣息。

 

INFO

CONVERSE/www.instagram.com/CONVERSE_hongkong

Furla/www.furla.com

Longchamp /www.longchamp.com/hk

Swarovski /www.swarovski.com

SHANGHAI TANG / 2918 1505

Fila/www.fila.com.hk

New Era/neweracap.hk

周生生/www.chowsangsang.com

emis/5486 7492

