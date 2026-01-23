ALOT Living全線陳列1.24起清貨！電視櫃/衣櫃/餐桌/書枱4折起 小物家品低至$50 自取/送貨都得

實木傢俬品牌ALOT Living搜羅來自日本及泰國的傢俬，包括日本皇家御用品牌「天童木工」、星野集團酒店指定床褥「Nihon bed」等，致力延續樹木生命，將大自然融入家中。近日，ALOT Living宣佈由1月24日舉行首次全線陳列品清貨，多款電視櫃、餐桌及收納櫃等4折起，更可以低至$50入手各式小物家品，可選擇自取或送貨，即睇ALOT Living傢俬清貨減價詳情！

ALOT Living全線陳列品1.24起清貨減價！電視櫃/衣櫃/餐桌/書枱4折起

ALOT Living主力搜羅日本及泰國傢俬，其進口傢俬主要來至日本飛驒高山、福岡大川市、北海道旭川等，最近宣布將於1月24日至2月15日首次舉辦全線門市陳列品減價清貨，多款電視櫃、衣櫃、餐桌、書枱等4折起發售，現場全部陳列傢俬均開放購買，只接受現金及銀行轉賬支付。除了大型傢俬之外，現場特設小物家品專區低至$50。實木製傢俬向來定價甚高，想在新年前為家居去舊迎新，記得把握機會以相宜價格入手！

日本/泰國實木傢俬陳列品減價！設即場自取/安排送貨

是次活動為陳列品清貨出售，客人購買時需全額付清，而且售出後不作退款、退貨、更換及不包括保養服務。為方便客人即時取貨，現場提供紙皮及包裝物料供自行包裝；購買產品後需於3個月取貨或安排送貨，惟只能於購買之分店取貨，不作調貨安排；送貨服務需另行收費，並安排2月26日後送貨。

有網民好奇今次全線出清是否與結業有關，官方隨後解釋表示，由於品牌於新一年有很多新想法，為了騰出更多店舖空間呈現將來的企業計劃，加上希望與客人一同分享減價派對的興奮，所以舉辦是次全線分店陳列品出清活動。

ALOT Living全線陳列品出清優惠

日期：1月24日至2月15日

地點：全線5間分店

支付方式：現金或銀行轉賬

*可即場自取／2月26日後安排送貨及另行收費

ALOT Living分店地址

1. 觀塘旗艦店

地址：觀塘巧明街115號柏秀中心1樓全層&5樓AB

營業時間：上午11:00至晚上8:00

聯絡電話：3956 3240

2. 沙田店

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare L1 116號舖

營業時間：上午11:00至晚上8:00

聯絡電話：6133 6792

3. 荃灣店

地址：荃灣廣場4樓437-438號舖

營業時間：上午11:00至晚上8:00

聯絡電話：6133 6986

4. 灣仔店

地址：灣仔譚臣道141號大業大廈地下及1樓全層

營業時間：上午11:00至晚上8:00

聯絡電話：9174 7752

5. 森 中環店

地址：中環德輔道中68號萬宜大廈107號舖

營業時間：上午11:00至晚上8:00（周日休息）

聯絡電話：6641 6745

文:RY

資料及圖片來源:ALOT Living