連鎖超級市場著數優惠！買牙膏送逾$455日用品 19吋行李箱/米/廁紙/洗衣珠

連鎖超級市場惠康作為香港家喻戶曉的超市，一直以貨品齊全、地點便利深受市民歡迎。日前有網民發現惠康由即日起至再次推出「堅著數」優惠活動，其中最引人注目的，莫過於是購買高露潔指定牙膏，即可獲贈價值超過$455的豐富禮品，包括19吋行李箱、米、廁紙等，是近期不容錯過的著數優惠。

連鎖超市惠康著數優惠！買牙膏送超過$455贈品 行李箱/米/廁紙

日前有網民發現，由即日起至1月22日，連鎖超市惠康再度推出至抵優惠「堅著數」優惠活動，包括5大購物優惠。其中最吸引有購買4支高露潔精選全效專業牙膏（95/115克），即送贈總值超過$455的禮品，包括19吋行李箱（價值$299）、唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝（價值$41）、極致綿柔抽取式面紙5包裝（價值$33）、金鳳泰國頂級香米1公斤（價值$32.9）及DoDoME強力消臭3D洗衣珠25粒裝（價值$50）。

網民知道消息後，笑言「刻着住對拖鞋沖咗落樓下惠康，好彩有貨 即刻俾錢！」，她續指「終於可以換咗我個用咗9年cabin size嘅篋!」。事主更立即於現場拆箱開篋，更將行李箱擺滿「戰利品」，再推回家中，「估唔到又幾好推幾順滑，本身以為贈品，quality一般。」似乎對贈品非常滿意。

買年貨/日用品同樣有禮品

除牙膏優惠外，惠康這次優惠亦涵蓋多款廚房乾貨及飲品，讓顧客在辦年貨或日常補給時慳得更多，包括︰

家樂牌雞粉： 購買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即可獲贈亨氏茄汁、超力銀絲米粉及營多傳統印尼撈麵，總值$40。

維他奶豆奶： 購買任何維他奶常溫豆奶類飲品滿$70，即可獲贈總值$40的禮品，包括倩絲紙巾、東洋牌魚仔餅及一排維他奶低糖果味豆奶，是下午茶的最佳組合。

李錦記蠔油： 購買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送是蜜味茄汁焗豆、家樂牌純鮮清雞湯及超力銀絲米粉，總值$43。

佳善（Cussons）產品：購買全線佳善產品滿$98，即可獲贈維達抱抱綿抽取式面紙及刀嘜純正芥花籽油，總值超過$74，一次過滿足個人護理和煮食需要。

惠康堅著數優惠

優惠日期：即日起至1月22日

適用店舖：全線惠康超級市場分店

備註：不可與其他推廣優惠同時使用；所有貨品、贈品及優惠裝數量有限，售完或送完即止；部分優惠不適用於惠康網店、Market Place網店或yuu網購平台



