新年購物｜功能廣泛 有型設計 智慧家電迎新歲

農曆新年就快到，傳統上要為家居破舊立新，讓屋企添上新氣象。全新電器不乏融入人工智能與新科技，從多功能到亮麗設計，應有盡有，大家定可歎住過新年。

當今新出爐的電器都將新科技加注其中，例如電飯煲以零塗層內鍋為設計，又利用專業風冷技術配合蜂巢狀的內鍋紋理，做到煮飯不黏底，方便用家。另有低醣電飯煲，以蒸代煮，減少米飯糊化的過程，減少米飯中的還原糖，並大幅提升抗性澱粉，讓大家食得健康又滋味。

說到家居享受，不少家庭都會添置一張按摩椅，新產品加入AI人工智能，精準監測用家體驗，旨在提升身心健康新境界。至於過年邀請朋友到家中作客，操作簡單的全自動意式咖啡機 ，可助用家零難度炮製專業咖啡，又如智能電焗爐，能快速加熱食物表層以打造香脆口感，過年烹調食物招呼朋友無難度！

Osim uDream.AI 按摩椅 零售價$49,999（原價$78,999）

加入先進的 AI 養身科技，精準監測用家的壓力指數，並融合中式、泰式及日式按摩模式，同時附有意境光、聲學、香氛、味覺及按摩。

Philips 低醣零塗層雙層IH微壓磁應電飯煲 $1,998

產品透過獨有「控醣三式」，以蒸代煮，減少米飯糊化的過程，減少米飯中的還原糖，並大幅提升抗性澱粉，這項技術可降低米飯的升糖指數（GI值），及增加飽腹感。

Philips 零塗層健康IH磁應電飯煲 $1,398

使用食品級不鏽鋼打造零塗層內鍋，確保不會有塗層脫落，用家可在鍋内洗米。利用專業風冷技術配合蜂巢狀的內鍋紋理，令煮飯不黏底。

Philips 雙溫萃取全自動意式咖啡機 $8,998

機身以柔和的奶白色作主調，融入現代奶油風、日式木系的家居設計，結合獨家研發的雙溫萃取技術與LatteGo 奶泡系統，簡單步驟已可做出冷或咖啡。

Panasonic 智能電焗爐 $1,580

搭配雙重加熱器設計，毋需預熱即可瞬間升溫，又透過遠紅外線快速加熱食物表層以打造香脆口感。

Panasonic電解水機 $12,800

提供4段鹼性與2段酸性水質選擇及淨水功能，大幅優化製水效能。採用新一代納米般尺寸活性炭濾材，在增加表面面積的同時強化過濾能力。

家居小物 打造喜樂氛圍

想讓屋企充滿喜樂氛圍，不妨添置色彩鮮艷的小家品，駿馬、金魚圖案都象徵好意頭，以家品粉飾居室，令生活充滿儀式感，迎接新一年的來臨。

FOSSTA 咕𠱸套$49.9（IKEA有售）

FOSSTA 金魚圖案米黃色被套連枕套 $379.9（IKEA有售）

FOSSTA 金魚圖案碗 $99.9（IKEA有售）

info

文︰Angel 圖︰品牌提供