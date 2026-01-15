Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國產版韓國美妝店「Olive Young」？店面陳列裝修/品牌標誌極相似 內地網民嘆：好丟人……

時尚購物
更新時間：16:39 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:39 2026-01-15 HKT

韓國國民級藥妝店Olive Young向來深受當地人及海外旅客歡迎，出售多款人氣彩妝、護膚品及保健食品等，成為旅客必到掃貨「景點」。不過，最近有韓國媒體報導內地出現一間名為「Only Young」的美妝店，該品牌的標誌到店面陳列及裝修風格均與Olive Young非常相似，引起兩地網民討論，有內地網民更表示：「誤導性拉滿！」

國產版韓國美妝店「Olive Young」？店面陳列裝修/品牌標誌極相似

韓國藥妝店Olive Young提供多樣化的美妝護膚商品，從平價到專櫃商品一站式購物體驗，並以「健康美」為概念，涵蓋美妝、護膚、保健品，甚至健康食品與零食，成為旅客遊韓時必到之處。最近，有韓國媒體報導，內地長沙出現一間名為「Only Young」的美妝店，除了名字與「Olive Young」相似，其招牌綠色的品牌標誌及店內陳列設計亦令人容易混淆。

其實，有小紅書內地網民早於2024年8月已發現「Only Young」於內地湖南長沙出現，並發文表示「長沙開了Olive Young？哦，原來是Only Young」。其後，有韓國網友於去年底到長沙參加朋友的婚禮，對「Only Young」與「Olive Young」的相似程度感驚訝，再次引起網絡熱議。其實，Olive Young曾於2013年於上海開設中國首店，曾一度擴展至10間分店，後來因營收問題全面撤出內地市場。

內地網民嘆丟人：誤導性拉滿！

對於內地出現與韓國品牌極為相似的藥妝店品牌，有內地網民直言兩者的確非常相似，「真的會以為Olive Young的名字長那麼像就算，連logo的顏色都要抄」，有人則狠批這些疑似抄襲的行為「丟人」，「都甚麼年代了，還搞這種山寨」、「是想不到店名了嗎？真的好丟人」。有網民表示這做法容易誤導消費者，「誤導性拉滿」、「不太體面，吃相難看是有的」。有網友批評做法，或有機會令居韓中國人遭受冷嘲熱諷，「連個名字都不能自己取，非得山寨別人，有些包裝設計一看就是抄襲，被投訴多了才改」；有內地網民則表示品牌疑似抄襲的行程確是不該，但各地其實都有不同程度的抄襲情況，「說的他們沒抄襲過似的」。

文:RY

資料及圖片來源:青柠小漾美妆店Ddda_v麻浦区蔡依林_pialeah_@Threads、dannis_son@Threads

延伸閱讀：台男遊女人街買山寨版Dyson風筒 檔主試機竟狂噴白煙：怎麼會這樣的！？

 

 

 

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
2小時前