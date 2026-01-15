國產版韓國美妝店「Olive Young」？店面陳列裝修/品牌標誌極相似 內地網民嘆：好丟人……

韓國國民級藥妝店Olive Young向來深受當地人及海外旅客歡迎，出售多款人氣彩妝、護膚品及保健食品等，成為旅客必到掃貨「景點」。不過，最近有韓國媒體報導內地出現一間名為「Only Young」的美妝店，該品牌的標誌到店面陳列及裝修風格均與Olive Young非常相似，引起兩地網民討論，有內地網民更表示：「誤導性拉滿！」

國產版韓國美妝店「Olive Young」？店面陳列裝修/品牌標誌極相似

韓國藥妝店Olive Young提供多樣化的美妝護膚商品，從平價到專櫃商品一站式購物體驗，並以「健康美」為概念，涵蓋美妝、護膚、保健品，甚至健康食品與零食，成為旅客遊韓時必到之處。最近，有韓國媒體報導，內地長沙出現一間名為「Only Young」的美妝店，除了名字與「Olive Young」相似，其招牌綠色的品牌標誌及店內陳列設計亦令人容易混淆。

其實，有小紅書內地網民早於2024年8月已發現「Only Young」於內地湖南長沙出現，並發文表示「長沙開了Olive Young？哦，原來是Only Young」。其後，有韓國網友於去年底到長沙參加朋友的婚禮，對「Only Young」與「Olive Young」的相似程度感驚訝，再次引起網絡熱議。其實，Olive Young曾於2013年於上海開設中國首店，曾一度擴展至10間分店，後來因營收問題全面撤出內地市場。

內地網民嘆丟人：誤導性拉滿！

對於內地出現與韓國品牌極為相似的藥妝店品牌，有內地網民直言兩者的確非常相似，「真的會以為Olive Young的名字長那麼像就算，連logo的顏色都要抄」，有人則狠批這些疑似抄襲的行為「丟人」，「都甚麼年代了，還搞這種山寨」、「是想不到店名了嗎？真的好丟人」。有網民表示這做法容易誤導消費者，「誤導性拉滿」、「不太體面，吃相難看是有的」。有網友批評做法，或有機會令居韓中國人遭受冷嘲熱諷，「連個名字都不能自己取，非得山寨別人，有些包裝設計一看就是抄襲，被投訴多了才改」；有內地網民則表示品牌疑似抄襲的行程確是不該，但各地其實都有不同程度的抄襲情況，「說的他們沒抄襲過似的」。

文:RY

資料及圖片來源:青柠小漾美妆店、Ddda_v、麻浦区蔡依林、_pialeah_@Threads、dannis_son@Threads