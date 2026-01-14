Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣馬拉松開倉減價2折起！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾劈價$20起 UGG/Crocs/Teva即減$50 滿額再享8折

時尚購物
更新時間：12:50 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:50 2026-01-14 HKT

銅鑼灣馬拉松減價開倉｜運動服飾用品店馬拉松（Marathon Sports）由即日起一連6日於時代廣場Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，場內集結了逾17個知名運動及休閒品牌，包括adidas、Nike、New Balance等，全場服飾包括外套、波鞋、袋款及泳裝等2折起。UGGCrocsTeva滿額即減$50，全場買滿指定數量額外再享8折，適合為農曆新年前添置新裝！

銅鑼灣馬拉松開倉減價低至2折！adidas/Nike/New Balance鞋款配飾$20起

由即日起至1月19日，馬拉松於銅鑼灣時代廣場Bazaar進行開倉大減價，大量精選貨品包括運動服飾、潮流便服、外套、跑鞋波鞋、背囊、手袋等日常配件，均以低至2折的價格發售。減價商品來自逾17個受歡迎的國際運動及服飾品牌，如adidasNikeNew BalanceColumbia等$20起，adidas人氣鞋款Samba成人款及童裝更可低至$250入手，方便配襯親子裝齊齊去拜年！

UGG/Crocs/Teva即減$50 滿額再享8折

此外，Nike精選鞋款及服飾享買2送1優惠；UGG、Crocs、Teva及Rockport鞋款買滿$500即減$50。開倉期間現場更有「多買多減」的額外優惠，顧客購買任何2件精選貨品，即可享額外9折；若選購3件或以上，折扣更會提升至額外8折，讓每位入場的顧客都能找到心儀的款式，滿載而歸！

馬拉松便服及運動名牌開倉

  • 日期：即日起至1月19日
  • 時間：上午11:00 至 晚上9:00（19日至晚上7:00）
  • 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

文:RY

資料及圖片來源:timessquarebazaar@Threads

延伸閱讀：日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻 長期站立/步行唔腳痛 港人：收工衝去睇都賣晒！

 

 

 

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
19小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
6小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
19小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
18小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
23小時前
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
5小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
15小時前