無線喇叭新唱將｜Cambridge L/R系列、Samsung Music Studio多平台串流享樂 百年老牌ELAC初試啼聲

當樂迷習慣了串流享樂，影音大廠好，百年喇叭品牌也好，為在市場分一杯羹，都趕緊帶來無線喇叭，如Cambridge Audio一口氣發布3款書架式的L/R系列，Samsung則請來法國設計師Erwan Bouroullec打造簡約家品般的Music Studio系列，至於ELAC也趁機推出藍牙喇叭NAVA100初試啼聲。

Cambridge/Samsung/ELAC無線喇叭新唱將

Cambridge L/R系列：S/M/X三種尺寸

近年成功轉型的Cambridge Audio，即將再添書架式無線喇叭新成員L/R系列，除了主打StreamMagic平台無線串流，亦可透過HDMI、USB-C及模擬輸入連接其他器材，更重要是備有S/M/X三款尺寸大小，迎合不同家居環境。

2.5路聲學設計

音箱採用簡約方正設計的L/R系列，乍看似傳統2路分音喇叭，實際上L/R X及L/R M同樣用上2.5路聲學設計，前方、兩側及底部分別裝上1個全新研發的Torus高音單元、2個低音單元及2個抵消式被動輻射器，只差單元尺寸略有不同。既是主動式喇叭，全線內置Class D放大器，其中L/R X總功率達800W，L/R M亦有300W，至於最小巧的L/R S則為100W，由於音色經工程團隊專業調校，均衡度十分高，而DynamicEQ更會在低音量時，保留低頻應有的厚度及細節。此外，L/R系列設有擺位及房間補償功能，自動因應喇叭與牆壁的距離，以及房間大小進行校正。

內置StreamMagic Gen 4平台

為迎合無線串流享樂，L/R X及L/R M一如同廠串流播放器及一體式音響，內置StreamMagic Gen 4平台，可經WiFi串流Hi-Res音訊，亦支援AirPlay 2及Google Cast，且兼容Tidal Connect、Spotify Connect、Roon Ready等應用，發燒友亦可直插LAN線連接網絡，又或HDMI eARC、USB-C、RCA、光纖以有線方式接駁影音器材。至於L/R S只支援藍牙無線連接，但對應aptX HD編碼，同時提供USB-C、RCA等連接。

售價（每對）：$3,980起（S）、$11,980起（M）、$17,980起（X）

查詢：按此

Samsung Music Studio：大師操刀簡約至上

Samsung早前在CES 2026發布全新Music Studio系列無線喇叭。

圓中帶方的Music Studio 5，內置4吋低音及雙高音單元，支援AI動態低音控制。

Music Studio 7同時具備左、前、右與向上發聲單元，可營造3.1.1聲道空間音效。

Music Studio 5/7簡約造型由法國設計師Erwan Bouroullec操刀。

近年Samsung影音產品改行高格調路線，如畫架電視、畫框喇叭，而剛在CES 2026亮相的Music Studio系列WiFi無線喇叭，再度找來法國設計師Erwan Bouroullec合作，設計出猶如家居擺設的Music Studio 7（型號LS70H）及Music Studio 5（LS50H），前者採用傳統方形音箱，不但具備左、前、右與向上發聲單元的 3.1.1 聲道，能營造自然立體的3D聆聽體驗，還支援24bit/96kHz Hi-Res串流，透過Q-Symphony串聯同廠電視或Soundbar，更可成為家庭影院一部分。

至於Music Studio 5擁有2.1聲道，內置4吋低音及雙高音單元，並整合導波結構，透過系列主打的AI動態低音控制（AI Dynamic Bass Control），確保強勁音量輸出下，低頻不會過重令音色失真。

Music Studio 5售價：249美元（約1,940港元）

Music Studio 7售價：499美元（約3,890港元）

ELAC NAVA100：百年老牌初試啼聲

面對無線享樂洪流，傳統喇叭大廠逐一被攻破，繼Dynaudio、B&W、KEF後，即將邁向100周年的德國ELAC，也帶來首款無線喇叭NAVA100，外形堅守方形音箱設計，內置3吋全頻單元，以及一對增強低頻效果的被動式輻射器，透過10W RMS擴音器驅動，官方指在 1米 處的最大音壓達95dB，若經Dual Play立體聲配對，足以把小房間炸得震耳欲聾，而音色仍能保持品牌特性，高音延伸性強，低頻反應快。NAVA100採用藍牙5.3連接，最大音量下可續航6小時，25%音量則可延長至15小時，經USB-C充電最快2小時可充滿。

售價：229美元（約1,781港元）

查詢：按此

文：B1807

圖：B1807、Samsung、ELAC