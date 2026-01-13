Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻 長期站立/步行唔腳痛 港人：收工衝去睇都賣晒！

時尚購物
更新時間：16:49 2026-01-13 HKT
發佈時間：16:49 2026-01-13 HKT

有部分工種需要長期站立，或於旅遊期間難免需要日行數萬步，雙腳會出現疼痛症狀，難免令人感到不適。早前有網民分享日本品牌推出的6款機能鞋墊，聲稱使用後長時間走路都不會腳痛，有港人趁著在日本旅行時入手，一試後大讚「果然無覺得腳痛」，香港LOG-ON亦有售同款鞋墊，惟推出後火速售罄，有人更表示：「收工衝去睇都賣晒」，即睇詳情！

日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻

不少人出於工作、運動或旅遊步行關係，或受到扁平足及拇趾外翻困擾，導致雙腳不時出現疼痛不適的症狀。近日，有港人於日本旅遊期間入手一款網友介紹的日本品牌鞋墊，試用1個月後更大讚「果然無覺得腳痛」，同時表示腳部不適情況有所紓緩。

這款鞋墊出自日本品牌Ashimaru，鞋墊售價由¥2420起（約$119），標明為日本製造，用清水即可簡單進行清潔，非常方便。此系列共推出6款半足鞋墊，針對不同人士而設，並分成不同硬度以應付不同場合的需要，詳情如下：

橙色「DAILY HALF PREMIUM」（樂）

  • 硬度為3級
  • 適合長時間通勤或從外事外勤銷售工作的上班族穿着皮鞋時使用
  • 採用較柔軟塑膠材質製成，為雙足提供支撐，減輕腳底壓力及疲勞感
  • 能支撐足弓，避免足弓向內彎側，令雙足保持正確姿勢
  • 減輕扁平足人士因姿勢問題導致的腰痛
  • 鞋跟高度1.6mm

黃色「ACTIVE HALF PREMIUM」（快）

  • 硬度為4級
  • 適合運動人士使用，亦可日常穿着
  • 有助調整雙腳與身體的平衡，有效預防運動傷害並促進放鬆
  • 鞋墊採用玻璃纖維材質，提供強力回彈支撐，適合各種運動鞋
  • 減少關節與肌肉負擔，提升活動效率
  • 鞋跟高度1.6mm

藍色「PLATINUM HALF PREMIUM」（癒）

  • 硬度為4級
  • 適合長時間站立工作或高爾夫球愛好者使用的高機能半墊
  • 結合玻璃纖維的回彈力，穩定支撐足弓，減輕足部壓力與疲勞
  • 特別加入白金與電氣石成份，有助促進血液循環與身體調理
  • 鞋跟高度1.6mm

紅色「CARBON HALF PREMIUM」（剛）

  • 硬度為5級
  • 專為需要強力穩定足部支撐者設計
  • 碳纖維支撐結構，適合足部結構需強力修正、體重偏重或運動需求高的人士
  • 幫助快速導正足弓與身體平衡，提升步行穩定性
  • 鞋跟高度1.6mm

灰色「NAGOMI HALF CUSHION」（和）

  • 硬度為4級
  • 適合腳掌較寬或拇趾外翻人士使用
  • 強化避震功能，融合玻璃纖維材質，有助減輕雙膝負擔
  • 鞋跟高度2.2mm

泥黃色「TAKUMI HALF CUSHION」（匠）

  • 適合長期負重及防止腳趾變形的人士
  • 加入碳纖維材質，支撐力更升級
  • 防止足腳與身體姿勢歪斜，提供穩定支撐能力
  • 鞋跟高度2.2mm

用家分享用後感：旅行日日勁行路就係靠佢！

對於近期爆紅的日本品牌鞋墊，不少用家表示的確有助減輕腳痛症狀，「我女扁平足，佢話真係紓緩到，無咁易腳痛！」、「去旅行日日勁行路就係靠佢」、「用緊，着boot同皮鞋真係唔錯」、「扁平足人士救星，以前我行15分鐘隻腳開始痛，用咗之後行成日只係攰，完全唔痛」。

有網友買齊系列款式，「好好着，買晒咁多款，日用款可以旅行長着」。有港人得知香港LOG-ON有售，收工後趕往門市入手，「但都係賣晒」。不過，每款用品使用體驗因人而異，有扁平足人士表示不抱厚望，「日本買咗，唔好咁高期望，冇乜用」、「其實咪又係普通足弓墊，日本大把貨」。

文:RY

資料及圖片來源:Ashimarumanspocky@Threads、chrisyiu9046@Threads

延伸閱讀：港人力推UNIQLO冬日好物！極暖茄士咩HEATTECH「着過返唔到轉頭」 網民同感：超暖超滑又親膚！

 

 

 

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
3小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
5小時前
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
天水圍嘉湖山莊老翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
00:53
天水圍嘉湖山莊老翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
突發
6小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
7小時前
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
即時娛樂
8小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
3小時前