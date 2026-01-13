日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻 長期站立/步行唔腳痛 港人：收工衝去睇都賣晒！

有部分工種需要長期站立，或於旅遊期間難免需要日行數萬步，雙腳會出現疼痛症狀，難免令人感到不適。早前有網民分享日本品牌推出的6款機能鞋墊，聲稱使用後長時間走路都不會腳痛，有港人趁著在日本旅行時入手，一試後大讚「果然無覺得腳痛」，香港LOG-ON亦有售同款鞋墊，惟推出後火速售罄，有人更表示：「收工衝去睇都賣晒」，即睇詳情！

日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻

不少人出於工作、運動或旅遊步行關係，或受到扁平足及拇趾外翻困擾，導致雙腳不時出現疼痛不適的症狀。近日，有港人於日本旅遊期間入手一款網友介紹的日本品牌鞋墊，試用1個月後更大讚「果然無覺得腳痛」，同時表示腳部不適情況有所紓緩。

這款鞋墊出自日本品牌Ashimaru，鞋墊售價由¥2420起（約$119），標明為日本製造，用清水即可簡單進行清潔，非常方便。此系列共推出6款半足鞋墊，針對不同人士而設，並分成不同硬度以應付不同場合的需要，詳情如下：

橙色「DAILY HALF PREMIUM」（樂）

硬度為3級

適合長時間通勤或從外事外勤銷售工作的上班族穿着皮鞋時使用

採用較柔軟塑膠材質製成，為雙足提供支撐，減輕腳底壓力及疲勞感

能支撐足弓，避免足弓向內彎側，令雙足保持正確姿勢

減輕扁平足人士因姿勢問題導致的腰痛

鞋跟高度1.6mm

黃色「ACTIVE HALF PREMIUM」（快）

硬度為4級

適合運動人士使用，亦可日常穿着

有助調整雙腳與身體的平衡，有效預防運動傷害並促進放鬆

鞋墊採用玻璃纖維材質，提供強力回彈支撐，適合各種運動鞋

減少關節與肌肉負擔，提升活動效率

鞋跟高度1.6mm

藍色「PLATINUM HALF PREMIUM」（癒）

硬度為4級

適合長時間站立工作或高爾夫球愛好者使用的高機能半墊

結合玻璃纖維的回彈力，穩定支撐足弓，減輕足部壓力與疲勞

特別加入白金與電氣石成份，有助促進血液循環與身體調理

鞋跟高度1.6mm

紅色「CARBON HALF PREMIUM」（剛）

硬度為5級

專為需要強力穩定足部支撐者設計

碳纖維支撐結構，適合足部結構需強力修正、體重偏重或運動需求高的人士

幫助快速導正足弓與身體平衡，提升步行穩定性

鞋跟高度1.6mm

灰色「NAGOMI HALF CUSHION」（和）

硬度為4級

適合腳掌較寬或拇趾外翻人士使用

強化避震功能，融合玻璃纖維材質，有助減輕雙膝負擔

鞋跟高度2.2mm

泥黃色「TAKUMI HALF CUSHION」（匠）

適合長期負重及防止腳趾變形的人士

加入碳纖維材質，支撐力更升級

防止足腳與身體姿勢歪斜，提供穩定支撐能力

鞋跟高度2.2mm

用家分享用後感：旅行日日勁行路就係靠佢！

對於近期爆紅的日本品牌鞋墊，不少用家表示的確有助減輕腳痛症狀，「我女扁平足，佢話真係紓緩到，無咁易腳痛！」、「去旅行日日勁行路就係靠佢」、「用緊，着boot同皮鞋真係唔錯」、「扁平足人士救星，以前我行15分鐘隻腳開始痛，用咗之後行成日只係攰，完全唔痛」。

有網友買齊系列款式，「好好着，買晒咁多款，日用款可以旅行長着」。有港人得知香港LOG-ON有售，收工後趕往門市入手，「但都係賣晒」。不過，每款用品使用體驗因人而異，有扁平足人士表示不抱厚望，「日本買咗，唔好咁高期望，冇乜用」、「其實咪又係普通足弓墊，日本大把貨」。

文:RY

資料及圖片來源:Ashimaru、manspocky@Threads、chrisyiu9046@Threads