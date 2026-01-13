日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻 長期站立/步行唔腳痛 港人：收工衝去睇都賣晒！
有部分工種需要長期站立，或於旅遊期間難免需要日行數萬步，雙腳會出現疼痛症狀，難免令人感到不適。早前有網民分享日本品牌推出的6款機能鞋墊，聲稱使用後長時間走路都不會腳痛，有港人趁著在日本旅行時入手，一試後大讚「果然無覺得腳痛」，香港LOG-ON亦有售同款鞋墊，惟推出後火速售罄，有人更表示：「收工衝去睇都賣晒」，即睇詳情！
日本神級鞋墊爆紅引瘋搶！6大款式針對扁平足/拇趾外翻
不少人出於工作、運動或旅遊步行關係，或受到扁平足及拇趾外翻困擾，導致雙腳不時出現疼痛不適的症狀。近日，有港人於日本旅遊期間入手一款網友介紹的日本品牌鞋墊，試用1個月後更大讚「果然無覺得腳痛」，同時表示腳部不適情況有所紓緩。
這款鞋墊出自日本品牌Ashimaru，鞋墊售價由¥2420起（約$119），標明為日本製造，用清水即可簡單進行清潔，非常方便。此系列共推出6款半足鞋墊，針對不同人士而設，並分成不同硬度以應付不同場合的需要，詳情如下：
橙色「DAILY HALF PREMIUM」（樂）
- 硬度為3級
- 適合長時間通勤或從外事外勤銷售工作的上班族穿着皮鞋時使用
- 採用較柔軟塑膠材質製成，為雙足提供支撐，減輕腳底壓力及疲勞感
- 能支撐足弓，避免足弓向內彎側，令雙足保持正確姿勢
- 減輕扁平足人士因姿勢問題導致的腰痛
- 鞋跟高度1.6mm
黃色「ACTIVE HALF PREMIUM」（快）
- 硬度為4級
- 適合運動人士使用，亦可日常穿着
- 有助調整雙腳與身體的平衡，有效預防運動傷害並促進放鬆
- 鞋墊採用玻璃纖維材質，提供強力回彈支撐，適合各種運動鞋
- 減少關節與肌肉負擔，提升活動效率
- 鞋跟高度1.6mm
藍色「PLATINUM HALF PREMIUM」（癒）
- 硬度為4級
- 適合長時間站立工作或高爾夫球愛好者使用的高機能半墊
- 結合玻璃纖維的回彈力，穩定支撐足弓，減輕足部壓力與疲勞
- 特別加入白金與電氣石成份，有助促進血液循環與身體調理
- 鞋跟高度1.6mm
紅色「CARBON HALF PREMIUM」（剛）
- 硬度為5級
- 專為需要強力穩定足部支撐者設計
- 碳纖維支撐結構，適合足部結構需強力修正、體重偏重或運動需求高的人士
- 幫助快速導正足弓與身體平衡，提升步行穩定性
- 鞋跟高度1.6mm
灰色「NAGOMI HALF CUSHION」（和）
- 硬度為4級
- 適合腳掌較寬或拇趾外翻人士使用
- 強化避震功能，融合玻璃纖維材質，有助減輕雙膝負擔
- 鞋跟高度2.2mm
泥黃色「TAKUMI HALF CUSHION」（匠）
- 適合長期負重及防止腳趾變形的人士
- 加入碳纖維材質，支撐力更升級
- 防止足腳與身體姿勢歪斜，提供穩定支撐能力
- 鞋跟高度2.2mm
用家分享用後感：旅行日日勁行路就係靠佢！
對於近期爆紅的日本品牌鞋墊，不少用家表示的確有助減輕腳痛症狀，「我女扁平足，佢話真係紓緩到，無咁易腳痛！」、「去旅行日日勁行路就係靠佢」、「用緊，着boot同皮鞋真係唔錯」、「扁平足人士救星，以前我行15分鐘隻腳開始痛，用咗之後行成日只係攰，完全唔痛」。
有網友買齊系列款式，「好好着，買晒咁多款，日用款可以旅行長着」。有港人得知香港LOG-ON有售，收工後趕往門市入手，「但都係賣晒」。不過，每款用品使用體驗因人而異，有扁平足人士表示不抱厚望，「日本買咗，唔好咁高期望，冇乜用」、「其實咪又係普通足弓墊，日本大把貨」。
