韓國The North Face羽絨外套涉造假 標榜鵝絨實混入鴨絨 13款商品標示不實 品牌道歉兼承諾全額退款

踏入秋冬季節，除了長袖衣褲之外，羽絨亦是常見的禦寒保暖衣物。羽絨外套內的最常見的多為鵝絨及鴨絨，亦成決定保暖效果的重要物料。最近韓國發售知名戶外品牌The North Face被爆出其羽絨填充物標示不實，多款標榜使用鵝絨的羽絨外套，實際填充物為保暖度較遜色的「再生鴨絨」，當地品牌營運商Youngone Outdoor已公開致歉並承諾對受影響產品全額退款。

羽絨外套既輕量且保暖，成為不少人的冬日禦寒保暖之選。不過，由於市面上羽絨外套已為製成品，消費者大多從衣物成份表得知其絨毛與其他物料的比例。早前有韓媒報導，有消費者於韓國知名潮牌網店Musinsa入手羽絨外套後，質疑產品的填充物並投訴。後來韓媒深入調查後，發現包括「The North Face」在內的多款羽絨衣，標榜使用保暖度較佳的鵝絨，實混入大量保暖效果較遜色的再生鴨絨。除了Musinsa之外，W Concept、ZIGZAG等多間韓國人氣網購平台，亦有出售標示不實的羽絨產品，部份商品的鵝絨含量甚至低至6%，遠低於標示上的80%。

就Musinsa出售的The North Face羽絨外套，有13款共28個型號的羽絨產品被認定存有標示錯誤問題。這些產品於銷售平台稱填充為「鵝絨80%、羽毛20%」的比例，但檢測結果表示有11個型號使用了再生鴨絨、4個型號填充了羽絨和聚酯纖維的混合物，1個型號則填充了100%聚酯纖維。除了Musinsa之外，W Concept、ZIGZAG等多間韓國人氣網購平台，亦有出售標示不實的羽絨產品。

品牌道歉兼承諾全額退款

當地品牌營運商Youngone Outdoor就事件道歉，並表示已對所有線上及實體店發售的羽絨產品進行全數盤點，並針對2025年7月初以來售出13款誤標產品提供全額退款，消費者可選擇退貨或換貨。此外，為了避免日後影響網店商譽，包括Musinsa、W Concept在內的網店採取嚴格措施，強制要求服飾品牌公開填充物檢測報告，或者網店自行進行檢測，確保產品資訊的真實性，同時修改或下架問題產品資訊。

消委會建議選購羽絨6大要訣

根據消委會網頁顯示，羽絨多來自水鳥，羽絨的成分有絨毛（down）和羽毛（feather）。絨毛是指鴨鵝等水鳥的胸腹部分的柔軟絨毛或朵絨，羽毛則是來自頸及兩側，絨毛比例愈高，質素愈好，價錢亦會較昂貴。取自成熟白鵝的羽絨，朵絨最大，品質最好，鴨絨次之，其他陸上禽鳥例如雞或火雞的毛，會被水沾濕及不保暖，品質較次。消委會建議消費者可從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等6大要訣和選購保暖的羽絨衣：

參考衣物標籤：理想的羽絨衣標籤會詳細列出面料（shell）和內裏（lining）的成分、填充絨毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充絨量）、蓬鬆度、洗濯及乾衣指示，大部分還包括品牌、尺碼大小及其他資料。 用手摸拍：選購時，用手觸摸羽絨衣，憑手感來判斷內藏的物料是羽毛或是絨毛較多，若感覺有硬的羽毛梗，羽毛含量會較高，絨毛含量就相對較低，保暖性較差。 用鼻子「聞」：選購時嗅嗅看有沒有異味，因羽絨來自家禽鳥類，若羽絨未徹底清潔和消毒，就容易藏細菌，不衞生之餘還可能產生異味。 外層物料：羽絨衣怕潮濕，因濕水後保暖程度會降低，所以羽絨衣的外層多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。如要做到車縫位置都防水，技術要求更高，例如在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，這些設計再加上剪裁的繁複性等，都會影響衣物的售價。 車縫線的緊密度：選購時要注意縫線是否完整、用線是否細緻、有沒有脫線等情況。若車縫做工過於粗疏，羽絨會隨穿着及洗濯等移動，日久之下，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖。 親身試穿：不同品牌的羽絨衣有不同的袖長、肩膊闊度、腰身及長度等，要親身試穿，感受羽絨衣的保暖性和產生「暖意」的速度，才能找到適合自己的。

資料及圖片來源:The North Face Korea、八大民生新聞