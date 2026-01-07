Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON旗下「Mono Mono」預告攻入觀塘！分店門外登招聘 網民猜測最大機會是這位置...

時尚購物
更新時間：09:00 2026-01-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-07 HKT

近年，不少零售品牌均調整經營策略，以開設專門店或小型分店的形式擴展版圖。AEON旗下生活百貨專門店「Mono Mono」近日在某分店貼出招聘廣告，預告觀塘區新店即將開幕，引發網民熱烈討論，不少人估計新店將落戶區內新地標商場。

AEON旗下平價家品店「Mono Mono」攻入觀塘！

網民猜測Mono Mono觀塘店選址為新商場

事緣，Facebook專頁「Aeon Channel」近日分享了一則「Mono Mono」店門外的招聘廣告，顯示品牌正為即將開幕的觀塘區新店招聘部門主管、收銀售貨員及兼職收銀售貨員三個職位。帖文一出，隨即引起網民關注，不少網民隨即化身「金田一」，推測新店的具體位置。當中，最多人猜測新店會否坐落於觀塘區矚目新商場「三布目」，亦有網民估計可能選址APM或裕民坊等人氣商場。

AEON近年積極調整業務，集團於去年公布的中期業績中，並按計劃開設了3間分店「Mono Mono」；與此同時，另一平價生活用品店、有$12店之稱的Living PLAZA及DAISO，於去年出現大規模結業，引發部分網民猜測集團是否有意將品牌部分分店轉型為「Mono Mono」，留言指「有能力嘅$12店都會轉Mono Mono」。

 

資料來源：AEON Stores 關注組

 

同場加映：Aeon平價百貨「Mono Mono」逆市一年開三店！10月進駐青衣 承租百佳超市舖位

