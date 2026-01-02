Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一田週末激減！超市/生活百貨全場9折 精選床品低至25折起

更新時間：15:01 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:01 2026-01-02 HKT

新年伊始，以日系高品質商品聞名的連鎖百貨公司一田YATA，為顧客帶來了新年的第一份驚喜。一田將於本週末（1月3日至4日）推出限時兩天的激減優惠，涵蓋生活百貨與超市，無論是YATA會員或非會員都能享受折扣！

一田超市/百貨週末限定 會員全場尊享9折

一田將於本週末（1月3日至4日）推出限時兩天的激減優惠，涵蓋生活百貨與超市。
一田將於本週末（1月3日至4日）推出限時兩天的激減優惠，涵蓋生活百貨與超市。

想為家居添置新品，或為雪櫃補充滿滿的食材，就要把握今次的限時優惠。在1月3日至4日期間，YATA會員憑藉會員身份，在生活百貨單一消費滿$1,000、或在超市及一田新鮮單一消費滿$250，即可享受全單9折的尊屬禮遇。即使非會員亦能同樂，滿足同樣消費門檻即可獲95折。若在推廣期內即時登記成為新會員，除了能立刻升級享9折外，更可獲贈雙倍American Tourister電子印花，讓優惠加倍。

精選床品家品劈價 Cherry千針床品$599必搶

是次優惠的另一大亮點，絕對是多款限定於沙田、大埔及荃灣店發售的獨家優惠床品及家品。

  • Cherry® 1300針星級純棉套裝： 以高品質純棉製造，觸感柔軟親膚，透氣度高，原價$1,818起，現均一價僅$599，折扣低至25折，是提升睡眠質素的首選。

  • Cherry® 備長炭高級蠶絲被： 獨家優惠價$499（原價$1,500起），備長炭物料有助吸濕防臭，配合保暖的蠶絲，最適合潮濕的冬季。

  • CASABLANCA 1200針長絨棉印花系列： 特價$309起（原價$669起），以優雅印花點綴睡房，帶來煥然一新的感覺。

  • uji 全棉1200針卡通床品套裝： 家中有小朋友的話，不能錯過這款可愛的卡通床品，特價$429起，為孩子打造童趣滿滿的安樂窩。

  • AIMEDIA 溶髮/終極寵物臭味殺手： 日本家居清潔好物，現有買第2件同款貨品半價優惠，是寵物家庭及解決浴室淤塞的必備品。

  • Safewell® 電子鎖防盜夾萬： 家居安全同樣重要，這款電子夾萬提供8折特價，守護你的重要財物。

超市同步優惠，新鮮食材糧油雜貨一應俱全

除了百貨商品，優惠同樣適用於一田超市及一田新鮮。無論是日本直送的旬鮮水果、優質肉品、派對小食，還是日常所需的糧油雜貨及個人護理用品，只要消費滿指定金額，便能享受折扣。趁著週末，不妨到一田逛一圈，以優惠價一次過補給家中所需，享受一站式的優質購物體驗。

一田優惠詳情

  • 推廣日期： 2026年1月3日（六）至1月4日（日）

  • 推廣地點： 全線一田、一田新鮮 YATA Fresh及每日一田 YATADAY (西沙GO PARK店除外)

  • 優惠詳情：

    • YATA會員： 於生活百貨單一消費淨值滿$1,000；或於超市/一田新鮮單一消費淨值滿$250；或於每日一田單一消費淨值滿$200，可享9折。

    • 非YATA會員： 於生活百貨單一消費淨值滿$1,000；或於超市/一田新鮮單一消費淨值滿$250；或於每日一田單一消費淨值滿$200，可享95折。

  • 條款及細則： 優惠不適用於購買初生嬰兒奶粉、現金禮券、部分「限時特價」產品及指定專櫃。優惠不可與其他折扣或優惠同時使用，詳情請參閱店內宣傳品或向職員查詢。如有任何爭議，一田有限公司將保留最終決定權。

 

