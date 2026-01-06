新年利是封2026｜馬年商場利是封/揮春換領攻略 燦子/HANGYODON

迎接丙午馬年，各大商場紛紛推出設計精美的限量版利是封，為傳統新年增添一份時尚與祝福。置富Malls 帶來人氣插畫家Akirambow筆下的燦子SHO-CHAN「置『燦』你笑口常開利是封套裝」，MOSTown新港城中心則聯乘Sanrio人氣角色HANGYODON，推出別注版「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。此外，東港城、卓爾廣場及life@KCC 攜手呈獻「千格玲瓏」限量版精緻利是封，以古典馬賽克鑲嵌藝術拼貼吉祥圖案。這個新年，不妨到各大商場消費換領，為親友送上獨一無二的祝福。

新年利是封2026｜馬年商場利是封/揮春換領攻略

置富Malls誠邀人氣插畫家Akirambow筆下的燦子SHO-CHAN及其家族成員，以新年造型走入旗下四大商場，呈獻【置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春】。今年置富Malls悉心設計的「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」，透過拉動利是封上的機關，燦子和妹妹小琪即以開心笑顏向各位送上賀年祝福。利是封設計採用貴氣燙金，造出矜貴閃爍感覺，為親朋好友帶來「燦」式笑容與好運。

置富Malls x SHO-CHAN「置『燦』你笑口常開利是封套裝」換領詳情

日期： 2026年1月17日起

時間： 中午12時至晚上8時

地點： 各商場禮賓部（置富Malls旗下指定商場（+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈）） (華道大道: 自助禮品換領站)

換領方法： Fortune+ 會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400，包括HK$300或以上的電子貨幣，或到Fortune Malls App 使用Point+，即可換領「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」乙套（每套兩款，共8個利是封）。

MOSTown新港城中心首度聯乘Sanrio人氣角色HANGYODON，推出新春限定主題商場裝置「MOSTown新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」。最令人期待的，莫過於獨家推出的兩款限量別注版利是封套裝：「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。HANGYODON換上新春達摩造型，寓意願望實現和福氣滿載，向親朋好友傳遞好運祝福。利是封内頁更印有期間限定商戶禮遇二維碼，讓大家在派發利是的同時，也能分享商場內的消費樂趣。

MOSTown新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起賀年套裝換領詳情

日期： 2026年1月23日至3月3日或換完即止

時間： 中午 12 時至晚上 10 時

地點： MOSTown 新港城中心 L3 會員專區

換領方法： H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，並親臨L3會員專區，即可換領指定賀年套裝。消費滿HK$688可換領「如『魚』得水賀年套裝」乙盒（每盒8個利是封），消費滿HK$1,388可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」乙盒 (每盒8個利是封）。

將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC攜手推出「千格玲瓏」限量版精緻利是封。

將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC攜手推出「千格玲瓏」限量版精緻利是封，以匠心工藝迎春接福。利是封設計靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，透過千格色塊細緻拼貼，創作出４款祥瑞圖案，包括象徵年年有餘的錦鯉、寄予愛與希望的蜂鳥、寓意富貴騰達的駿馬，以及象徵富貴吉祥的牡丹。利是封設計採用手感細膩的觸感紙，結合啞色燙金、透明幻彩及精緻雕凸的印刷技術，以傳統中式藝術美學突顯古典馬賽克設計的精緻韻味，為新春佳節添上一抹華麗喜氣。

東港城 x 卓爾廣場 x life@KCC「千格玲瓏」利是封換領詳情

日期： 2026年1月16日至2月16日(或至換完即止)

換領時間： 下午1時至晚上10時 (東港城及卓爾廣場)；上午10時至晚上10時 (life@KCC)

換領地點： 2樓禮品換領處 (東港城)；地下顧客服務中心 (卓爾廣場)；joy@KCC 2樓禮賓部 (life@KCC)

換領方法： The Point會員於東港城、卓爾廣場或life@KCC即日電子消費滿HK$800（最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100），即可換領「千格玲瓏」限量版精緻利是封一套（每套4款各2個，共８個）

北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙「錦鯉迎春御吉祥」利是封 御守主題

北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場——攜手推出限量版「錦鯉迎春御吉祥」利是封。設計以「錦鯉御守」為主題，將滿載祝福的字句刻印於六款精緻立體的利是封面上，寄寓六六大順的平安與吉祥，祝願大家新一年福澤安康

北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙「錦鯉迎春御吉祥」利是封

日期：2026年1月16日至2月16日（或至換完即止）

換領時間：上午10時至晚上10時（按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品）

換領地點：北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出的電子發票累積消費滿HK$800，可換領利是封1套；累積消費滿HK$1,600可換領利是封2套；累積消費滿HK$2,400可換領利是封3套。每套6款，每款各一個

為迎接丙午馬年，新鴻基地產旗下商場：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊特別聯手推出限量版「花漾錦繡」刺繡利是封。設計靈感取材自經典新春花卉，結合傳統刺繡工藝，匠心打造四款寓意吉祥的精緻利是封。每一款皆以獨特花語，為收禮者獻上誠摯祝福，祝願新一年花開富貴、幸福滿載、吉祥如意。

上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊利是封換領詳情：

推廣日期：2026年1月16日至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

（按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品）

換領地點：各商場顧客服務中心

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿HK$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套。每套包含2款 (共6個)，合共2套利是封組合以供選擇。

太古城中心 x 松與松 「福滿松盆」利是封套裝

太古城中心首與青年藝術家謝凸攜手合作，將其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化的元素及時下「新禪生活」的精神帶到商場，由1月30日至3月3日優雅呈獻《福運松林》新春主題佈置，更推出全新1套8個的「福滿松盆」利是封套裝，盛載滿滿的祝福！藝術家謝凸讓傳統意象透過現代藝術手法加添趣味，以東方盆栽與園林為創作基礎，把盛大的《福運松林》開運之旅濃縮在利是封方寸畫面之上，猶如一座「開運小松林」以藝術家謝凸筆下的角色「睡眼青松」為主體，加上高貴的植絨材質強調觸感驚喜，錯落有致的燙金效果輕奢矜貴，突顯設計趣味！

太古城中心「新年購物消費賞」換領詳情

換領日期：2026年1月30日至3月3日

換領時間：11am - 9pm

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處（近265號舖）

換領方法：LIVE+會員在太古城中心及太古城指定商戶在14日內以電子貨幣消費滿指定金額， 即可換領「福滿松盆」利是封套裝*及指定商戶電子禮券。

西沙GO PARK躍馬GO迎新春利是封套裝

丙午年馬年將至，西沙GO PARK以「炫夢旋轉木馬」為主題，精心推出「躍馬GO迎新春利是封套裝」，為您獻上最純粹、最摯誠的馬年祝願，寓意新一年好運連連、豐足富饒！封套設計巧妙融合傳統吉祥元素與精緻工藝，主調選用艷亮粉色和典雅紅色，象徵新一年福氣沖天、紅運當頭。細節工藝更見心思：好運木馬主體採用立體激凸印刷，塑造出精緻質感；馬鞍部分以燙金點綴，而絢麗綻放的煙花線條則施以燙紅金工藝雅致奪目，增添節日風彩！

封套不僅外觀精美，更內藏巧思機關：輕輕向上拉動內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句，將吉祥寓意融入互動樂趣之中。

「躍馬GO迎新春利是封套裝」換領詳情

換領日期：2026年1月16日－2月16日

換領時間：早上10時－晚上10時

換領地點：西沙GO PARK地面顧客服務中心（近Tesla）

換領方法：The Point 會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿HK$388（最多可累積2張不同商戶的發票），即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」乙套（每套兩款設計各4個，共8個）。

文：M