LINE FRIENDS 香港門市全線離場 APM店除夕結業！清貨大減價全場貨品3折起 網民嘆潮流地標消失

LINE FRIENDS Store香港門市全線離場！最後一間位於觀塘APM的門市，將於除夕夜（12月31日）正式結業，目前店內正進行清貨大減價，全場貨品3折起發售。不少網民對於APM店結業消息感到可惜，感嘆又一潮流地標消失，「冇得再同熊大影相。」雖然LINE FRIENDS門市全線離場，但官方已在社交媒體預告「新去向」，指未來將會另覓1新地點設新主題POP-UP STORE，即看下文了解詳情。

LINE FRIENDS Store APM店12.31結業！清貨大減價全場貨品3折起

近日，有網民在Threads上發文，指近日到LINE FRIENDS Store觀塘APM店時，意外發現店內正進行大減價，才得悉門市營業至12月31日，「諗住出嚟買聖誕禮物去Party，睇到做緊減價咁開心，點知聽到有職員話原來APM舖頭做埋31/12就完啦。」現在全場正進行清貨大減價，貨品均以3折起發售，包括人氣角色熊大、兔兔、莎莉的周邊產品等。

LINE FRIENDS原是即時通訊軟件LINE設計的官方貼圖人物，後來推出了以角色為主題的周邊產品、動畫及遊戲，成功吸引到大量粉絲。LINE FRIENDS Store自2010年起進駐香港，高峰時期擁3間直營店，分別位於銅鑼灣希慎廣場、東涌東薈城及觀塘APM。雖然2020年曾宣布香港實體店全線結業，但2021年以POP-UP STORE形式回歸。如今APM店結業後，香港將暫時告別LINE FRIENDS的常設門市。

網民嘆潮流地標消失：冇得再同熊大影相

結業消息引起網民熱議，不少網民感到可惜，感嘆又一潮流地標消失，「第一張相熊大個樣望落有啲sad」、「原本一間變半間，啲貨又少又唔新，想幫襯都落唔到手，只係每次行過都忍唔住會影過N次嘅熊大影相」、「門口隻熊大，我兩個仔細個見到實會跑埋去攬住影相。」

也有網民分析結業原因，「而家興PopMart，周圍都係，但個人覺得Line Friends可愛好多」、「其實淘寶旗艦店已經搶咗唔少生意，因為人哋上新快，同埋價錢起碼平1/3，我次次經過apm都係冷冷清清，同埋冇嘢買得落手，都係香港租金太貴累事！」、「香港消費下流，好多正常牌子都變到無人肯消費去買。」

官方預告重返銅鑼灣希慎：以新主題同大家見面

不過，一眾LINE FRIENDS粉絲毋須太失望，LINE FRIENDS官方早前已在社交媒體預告好消息，指未來將會重返銅鑼灣希慎廣場，以全新主題的POP-UP STORE形式回歸，「LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place 即將以新主題同大家見面！敬請期待！」

