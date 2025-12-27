周末好去處｜＠cosme/BAPE/THE TOKYO 美妝樂園 時尚潮牌 人氣登陸

即將踏入2026年，時尚潮流界也傳來好消息，計有日本美妝店 ＠cosme 三層大型店登場，另有潮流品牌A BATHING APE（BAPE）及專售日本Designer Label時裝的THE TOKYO選址尖沙咀開設全新旗艦店，讓血拼族開心迎接新年！

數百品牌雲集 超好逛三層美妝店

日本超人氣美妝店 ＠cosme ，深受愛靚一族歡迎，如到日本掃貨的話，一定被其多元化單品所吸引。而最近有個好消息，就是品牌首間海外旗艦店進軍香港，這座三層高的美妝店，佔地超過14,000 平方呎，共有450 多個品牌與超過 8,000 款精選產品，當中更包括超過 30 個首次進軍香港的日韓人氣美妝品牌。進入店內，經典的港日美妝大賞區就在眼前，得獎商品整齊排列，種類豐富多元。專區更匯集了港日美妝大賞的得獎好物，讓大家隨時掌握美妝潮流，輕鬆搜羅到心儀產品。

店內還有一個特色，就是設有期間限定店，今期重點推介Lululun 限定店，品牌以人氣熱賣的面膜系列，贏得眾多美妝大獎。KANEBO 限定店以「I HOPE」為主題，現場有深度檢測肌膚、玩即影即有，體驗皇牌滋養彈力活肌日霜、緊緻修護晚霜，更設多款折扣優惠及產品刻名服務。

INFO

＠cosme

地址：尖沙咀亞士厘道 7 號G/F 至 2/F

查詢︰hk.cosme.net/flagship

時裝餐廳聯乘 潮牌新風格

日本街頭潮流巨頭A BATHING APE（BAPE）全新登陸1881 HERITAGE，新店鋪外部以弧形LED螢幕為視覺焦點，呈現靈感源自香港標誌性霓虹燈的定製動畫。店內陳列玻璃鋼雕塑，而室內空間首次採用全白色的極簡風格，非常獨特。品牌同步推出兩款門市獨家的限定短袖T恤，黑色款式將璀璨繁華的香港夜景為主題，白色款式則以趣味筆觸繪製BABY MILO漫遊在渡輪、鐘樓及大館等標誌性地標的情景，是值得珍藏的時尚單品。值得留意的是，品牌更聯手東京人氣班戟店FLIPPER'S開設主題餐廳「BAPE CAFE!?」，風格鮮明的室內與室外用餐區鋪設經典ABC CAMO桌椅，帶來全方位潮流生活體驗。

INFO

A BATHING APE

地址︰尖沙咀廣東道2A號「1881 HERITAGE」地下G08A號鋪

查詢︰int.bape.com

日本設計時裝 首間海外門巿

專售日本Designer Label時裝的THE TOKYO首次登陸香港，亦是品牌首間海外門店，當然成為時尚界熱話，新店選址1881 Heritage並有兩層高，面積逾2,600平方呎，引入包括ATON、Irenisa、White Mountaineering、N.HOOLYWOOD等日本品牌。 新店設計營造象徵現代奢華的購物空間，店內中央特別設置寬敞的Lounge休憩空間，讓大家血拼也分外舒適。

INFO

THE TOKYO

地址：尖沙咀廣東道2A號1881 Heritage House 1地下及一樓

查詢：9770 2158

文︰Angel 圖︰品牌提供