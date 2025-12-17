Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀馬拉松大減價開倉2折起！Nike/adidas/Columbia外套波鞋服飾低至$8 買3件額外75折

時尚購物
更新時間：12:27 2025-12-17 HKT
發佈時間：12:27 2025-12-17 HKT

尖沙咀馬拉松減價開倉｜運動服飾用品店馬拉松（Marathon Sports）即日起一連6日，於尖沙咀海港城Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，場內集結了超過15個知名運動及休閒品牌，全場服飾包括厚褸外套、波鞋、襪及袋等2折起，低至$8有交易！加上高達75折的折上折優惠，絕對是年底前為衣櫃添置新裝的最佳時機。

馬拉松海港城開倉劈價2折起！外套/波鞋/襪/袋低至$8

由即日起至12月22日，馬拉松於尖沙咀海港城Bazaar舉行「Marathon Sports馬拉松便服及運動名牌開倉」，大量精選貨品包括運動服飾、潮流便服、外套厚褸、跑鞋波鞋、長襪、背囊手袋等日常配件，均以低至2折的價格發售。

這些劈價貨品來自逾15個深受大眾歡迎的國際運動品牌，如adidas、Nike、New Balance、PUMA、Under Armour、Columbia、Teva；潮流休閒款式Converse、VANS、SKECHERS、Catalog、crocs，以及有游泳運動專門的arena及speedo等。開倉期間更有「多買多減」的額外優惠，顧客購買任何2件精選貨品，即可享額外9折；若選購3件或以上，折扣更會提升至額外75折，讓每位入場的顧客都能找到心儀的款式，滿載而歸。

 

馬拉松便服及運動名牌開倉優惠詳情

  • 日期︰即日起至12月22日
  • 時間︰12月17日至21日11am-9pm、12月22日11am-7pm
  • 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓（海港城展銷集）
  • 條款及細則：優惠適用於指定貨品；數量有限，售完即止
  • 網址︰https://www.facebook.com/Harbourcitybazaar

 

資料來源︰海港城展銷集 Harbour City Bazaar 

